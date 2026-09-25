Petro criticó las acciones militares de Abelardo de la Espriella contra ‘Los Pachenca’, pero se equivocó de video y publicó uno de su propia presidencia: “Volvimos a las pescas milagrosas”

Petro criticó las acciones militares de Abelardo de la Espriella contra ‘Los Pachenca - crédito suministrada a Infobae Colombia/Luisa González/REUTERS

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, viajó a Santa Marta, Magdalena, el 22 de septiembre de 2026, tras ordenar la militarización de la ciudad por los ataques atribuidos a las Autodefensas de la Sierra Nevada (Acsn).

Conforme a sus declaraciones, las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes de esa estructura en Santa Marta y dos en Riohacha. La orden a la fuerza pública fue “blindar la región, recuperar plenamente el control territorial y emplear todas las capacidades legítimas del Estado” contra los grupos criminales.

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La ofensiva se produjo después de la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo o Comando 25, señalado por las autoridades como segundo cabecilla de la organización. El grupo habría iniciado un paro armado en el departamento del Magdalena y amenazado a comerciantes, transportadores y ciudadanos.

El video hace referencia a una captura de la administración Petro y no del Gobierno actual - crédito @Romanosky_PH/X

Desde el barrio Cristo Rey, De la Espriella, que patrullaba la ciudad junto con la fuerza pública, dijo en X. “Estos miserables de los ‘Pachenca’, los Conquistadores de la Sierra, los narcoterroristas del Clan del Golfo, no van a arrodillar al pueblo colombiano”. También sostuvo que los responsables serían perseguidos y advirtió: “Bandido que no se someta, lo vamos a dar de baja como en derecho corresponde”.

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En este contexto, el expresidente Gustavo Petro dijo que las ciritcó las acciones ejecutadas por la actual administración en Santa Marta, en su criterio, son una estrategia para ocultar la presunta alianza de Abelaerdo de la Espriella con el paramilitarismo.

El jefe de Estado fue cuestionado por usuarios de las redes sociales quienes lo señalaron de difundir material que no corresponde a los hechos reales - crédito @petrogustavo/X

“Otra vez volvimos a las pescas milagrosas. Toda esta redada se hizo en Santa Marta para mostrar efectividad contra los ”conquistadores de la sierra* que son socios políticos y electorales de Abelardo. Mentiras toda esta gente samaria es inocente y tu ieron que soltarla de las cárceles por eso mismo (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X.

El mensaje, que fue acompañado de un video, generó discusión entre los internautas quienes señalaron que el clip no corresponde a una captura realizada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, sino a su administración.

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Po otra parte, Grok, la inteligencia artificial integrada en X, explicó que la la publicación es de una operación del 28 de julio de 2025.

Grok, la IA de X, fue la encargada de desmentir al exjefe de Estado - crédito @grok/X

“No. El vídeo es de una operación del 28 de julio de 2025 en Santa Marta contra integrantes de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (Los Pachencas). En esa fecha gobernaba Gustavo Petro. Abelardo de la Espriella asumió la presidencia el 7 de agosto de 2026” señaló.

Otra salida en falso del expresidente Petro

El presidente Gustavo Petro hizo una crítica al Gobierno de Abelardo de la Espriella con base en un video de 2022 - crédito @petrogustavo/X

El expresidente Gustavo Petro difundió un video de un ataque en El Tarra y acusó al Gobierno de Abelardo de la Espriella de bombardear a civiles, incluidos niños, aunque la grabación corresponde a hechos ocurridos en 2022, antes de que él asumiera la Presidencia. La publicación provocó críticas en redes sociales y cuestionamientos de funcionarios y dirigentes políticos.

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La polémica coincidió con un operativo militar reciente en la zona del Catatumbo. La Defensoría del Pueblo advirtió el 11 de agosto de 2026 que un bombardeo ejecutado el día anterior en la vereda El Sinaí, jurisdicción de San Calixto y cercana a El Tarra, dejó civiles heridos y ocasionó el desplazamiento forzado de varias personas hacia la cabecera municipal.

Petro compartió una grabación que mostraba el temor de habitantes del municipio durante un ataque. La publicación original aseguraba que se trataba de un bombardeo dispuesto por la administración actual en un área sin presencia de integrantes de grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional, (ELN).

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El político colombiano acompañó el video con una comparación entre su gestión y la del presidente De la Espriella. “Mientras mi gobierno llevó una universidad pública y gratuita al Tarra, Catatumbo, el actual gobierno bombardeó a la población civil, incluidos niños y niñas. Este es un crimen de guerra que debe ser investigado por la Fiscalía o, en su defecto, por la Corte Penal Internacional”, expuso en X.

La grabación de un combate entre el ELN y disidencias de las Farc

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, desmintió al expresidente Gustavo Petro sobre información que publicó de un bombardeo ejecutado en El Tarra - crédito @generaljmora/X

El ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora, negó que el video correspondiera a una acción del actual Gobierno. Indicó que las imágenes fueron registradas en abril de 2022, pocos meses antes de la posesión de Petro como presidente de Colombia.

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La información difundida entonces por medios de comunicación señalaba que el episodio fue un enfrentamiento armado entre el ELN y las disidencias de las Farc. El combate dejó heridos entre la población civil y los integrantes de la fuerza pública.

Mora reprochó al expresidente no haber comprobado la fecha ni el contexto de la grabación antes de compartirla. “Expresidente @petrogustavo, verifique. Así evita desinformar. En asuntos de seguridad y defensa, los hechos y las fechas importan”, expresó.

El ministro también cuestionó que Petro no hubiera prestado atención al episodio durante su mandato, cuando había ocurrido recientemente. Aseguró que la fuerza pública actúa bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y con la obligación de proteger los derechos humanos, recuperar la seguridad y contribuir al desarrollo territorial.

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