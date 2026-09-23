Bolivia expulsó a un miembro de alto rango de la organización criminal brasileña PCC

Marcio Barbosa da Silva (Policía de Bolivia vía Facebook)

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La Policía de Bolivia capturó en Santa Cruz y entregó a las autoridades de Brasil a Marcio Barbosa da Silva, alias “Beiço de Mula”, señalado como integrante de alto rango del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las organizaciones criminales brasileñas que operan en la zona fronteriza.

La fuerza antidrogas boliviana informó que Barbosa da Silva era buscado en Brasil por causas relacionadas con crimen organizado y porte ilegal de armas. Tras el arresto, las autoridades coordinaron su salida del país y su entrega a la Policía Federal brasileña. “Tras los procedimientos correspondientes y la coordinación con autoridades de Brasil, el ciudadano fue expulsado del territorio nacional y entregado a la Policía Federal brasileña”, indicó la policía en un comunicado difundido en redes sociales.

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El operativo ocurrió mientras el Gobierno del presidente Rodrigo Paz busca contener la actividad de grupos criminales en la frontera boliviana con Brasil. El mes pasado, el Ejecutivo reforzó la seguridad en esa zona con un plan dirigido contra el crimen organizado y los delitos registrados del lado boliviano.

Las medidas no evitaron nuevos homicidios en áreas limítrofes. La administración de Paz dispuso la militarización de una zona cercana a Brasil después de varios asesinatos ocurridos en poco más de 24 horas. El PCC y el Comando Vermelho (CV), su principal rival, son bandas criminales brasileñas que Estados Unidos considera organizaciones terroristas y los expertos atribuyen a rutas en disputa una parte de la violencia en la frontera. Esas rutas, según los especialistas, estaban bajo control del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue detenido en Bolivia y entregado en marzo a la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

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Uniformados bolivianos (Archivo)

En paralelo, representantes de Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay y Estados Unidos participan en La Paz, sede de Gobierno de Bolivia, en un encuentro destinado a reforzar la cooperación regional en materia de seguridad. El Ministerio de Defensa informó que la actividad corresponde al primer Taller Multinacional de Control de Multitudes y Manejo de Crisis, que Bolivia organiza en el marco de la Coalición de las Américas contra los Carteles.

La ministra consejera de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Amanda Porter, afirmó que el encuentro responde al “reconocimiento de que existen amenazan comunes que requieren respuestas coordinadas”. “Los desafíos que enfrentamos, como organizaciones criminales transnacionales, la violencia de los carteles y la inestabilidad interna, no respetan fronteras. Ninguna nación puede enfrentar estas amenazas sola y precisamos, por eso, este intercambio tan importante”, sostuvo Porter, de acuerdo con una nota de prensa del Ministerio de Defensa.

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La representante estadounidense señaló que se trata de un taller “práctico”, orientado “al intercambio de experiencias operativas” entre los participantes. Estados Unidos patrocina el encuentro.

El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, afirmó que las amenazas de seguridad superan los límites territoriales de cada país. “El crimen organizado, el narcotráfico, las situaciones de alta tensión y las nuevas formas de amenaza obligan a nuestros países a conocerse mejor, coordinar mejor y sobre todo a prepararse mejor”, señaló Justiniano.

El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano (EFE/ Gabriel Márquez)

El funcionario destacó el aporte de Estados Unidos y del Comando Sur (SOUTHCOM) para la realización de la actividad y también indicó que el encuentro se enfoca en la “capacitación e intercambio profesional” para reforzar la cooperación regional.

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El taller durará tres días mientras las autoridades prevén que al cierre de las jornadas se afiancen los vínculos y la cooperación entre los países, con el objetivo de fortalecer la preparación institucional ante situaciones de crisis.

(Con información de EFE)