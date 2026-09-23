Golpe a Morena en Baja California: Evangelina Moreno impugna ante el TEPJF a Julieta Ramírez

Evangelina Moreno impugna designación de Julieta Ramírez en Morena BC (especial)

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La definición de Morena para encabezar los trabajos rumbo a la elección de la gubernatura de Baja California en 2027 enfrenta su primera impugnación formal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La diputada federal con licencia Evangelina Moreno Guerra, quien participó en el proceso interno del partido, presentó un juicio para controvertir la designación de la senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la entidad.

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El expediente quedó registrado con la clave SUP-JDC-486/2026 y, de acuerdo con el registro del TEPJF, la parte actora es Moreno Guerra, mientras que aparecen como autoridades señaladas el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

Moreno Guerra cuestiona el proceso interno de Morena

Notificación estrados Evangelina Moreno Morena BC TEPJF (especial)

Moreno Guerra sostiene que la entrega de la constancia a Ramírez Padilla fue indebida debido a que, desde su perspectiva, se vulneraron los principios de paridad y equidad durante el procedimiento de selección.

Uno de los principales señalamientos de la legisladora con licencia es que fue excluida de la encuesta final utilizada para definir a la persona que asumiría la coordinación estatal.

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Además, en el escrito presentado ante el TEPJF se cuestiona la metodología utilizada por Morena y se solicita revisar las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo el proceso interno. La información difundida sobre el expediente refiere que Moreno también denunció una presunta alteración, variación o falta de publicidad de los resultados de la encuesta.

El asunto fue registrado el 19 de septiembre de 2026 y quedó turnado para su análisis en la Sala Superior del tribunal electoral. El registro oficial identifica a la magistrada Claudia Valle Aguilasocho como instructora del expediente.

Julieta Ramírez fue designada el 15 de septiembre

Pese a escándalos, Morena nombra a Julieta Ramírez como coordinadora en Baja California.

La controversia surgió después de que Morena anunció, el pasado 15 de septiembre, a Ramírez Padilla como coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California.

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La decisión fue presentada por la dirigencia nacional del partido como resultado del proceso interno realizado para definir a quienes encabezarán las estructuras estatales de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

La designación coloca a Ramírez como una de las principales figuras de Morena en la preparación del proceso electoral del próximo año. La coordinación constituye un paso previo dentro de la definición de la candidatura a la gubernatura, aunque formalmente la coordinación partidista y la candidatura electoral son procesos distintos.

Antecedentes de la disputa interna

La inconformidad de Evangelina Moreno no comenzó con la presentación del juicio ante el TEPJF. Durante el proceso interno, la diputada federal con licencia ya había cuestionado el respaldo que, según sus señalamientos, recibió Julieta Ramírez desde el gobierno estatal.

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En particular, Moreno había criticado el papel del entonces secretario del Bienestar de Baja California, Netzahualcóyotl Jáuregui, quien posteriormente dejó el cargo para incorporarse a los trabajos relacionados con la campaña interna de Ramírez.

Después de que se anunció oficialmente la designación, la tensión entre ambas políticas también quedó expuesta públicamente. De acuerdo con reportes sobre el acto, Moreno manifestó su inconformidad y ambas evitaron saludarse al concluir el discurso de la recién designada coordinadora.

TEPJF deberá analizar la impugnación

Impugnación Evangelina Moreno Morena BC TEPJF (especial)

Con el registro del expediente SUP-JDC-486/2026, la disputa por la coordinación de Morena en Baja California pasó del terreno interno del partido al ámbito jurisdiccional.

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El tribunal solicitó al Comité Ejecutivo Nacional y a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena realizar el trámite correspondiente y remitir las constancias relacionadas con el proceso, para que puedan ser analizadas dentro del juicio.

Por ahora, la designación de Julieta Ramírez permanece como la definición anunciada por Morena, mientras el TEPJF deberá revisar los argumentos planteados por Evangelina Moreno y determinar lo que corresponda conforme a la legislación electoral.