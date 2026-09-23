Operación Sodoma: se cumplen 16 años de la muerte de alias Mono Jojoy y así recuerdan el operativo

La Operación Sodoma combinó labores de inteligencia, bombardeos y un despliegue terrestre para llegar hasta el campamento de alias Mono Jojoy en La Macarena. - crédito @COL_EJERCITO/X

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A 16 años de la Operación Sodoma, diferentes voces recordaron la acción militar que terminó con la muerte de Víctor Julio Suárez Rojas, alias Mono Jojoy o Jorge Briceño, entonces jefe militar de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El operativo se desarrolló en la zona de La Escalera, en la serranía de La Macarena, Meta, donde las Fuerzas Militares localizaron el campamento en el que permanecía el comandante guerrillero.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) recordó la fecha a través de sus redes sociales y puso el foco en las víctimas que permanecieron secuestradas durante años bajo el mando de alias Mono Jojoy.

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“Hace 16 años, la Operación Sodoma puso fin al accionar de alias «Mono Jojoy», jefe del Bloque Oriental de las FARC. Bajo su mando, cientos de personas secuestradas permanecieron durante años en la selva, muchas de ellas encadenadas y en condiciones de cautiverio. Hoy los recordamos a ellos y sus historias”, señaló la entidad.

El Ejército Nacional de Colombia también hizo referencia a la operación y destacó el trabajo desarrollado en una zona selvática de difícil acceso. La institución señaló que la misión requirió inteligencia militar, precisión, movilidad aérea y el despliegue de los soldados.

“En lo profundo de la selva de La Macarena, Meta, hace 15 años comenzó la Operación Sodoma, una de las operaciones militares más significativas de la historia reciente del país”, indicó el Ejército. La institución agregó que el 23 de septiembre se confirmó la muerte de alias Mono Jojoy y sostuvo que la operación puso a prueba el entrenamiento y la preparación de las tropas.

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Las dos instituciones recordaron la Operación Sodoma y destacaron, desde diferentes perspectivas, el operativo y a las víctimas que permanecieron secuestradas. - crédito X de @COL_EJERCITO y @CentroMemoriaH

El recuerdo de Luis Herlindo Mendieta

El mayor general (r) Luis Herlindo Mendieta Ovalle, oficial retirado de la Policía Nacional y una de las víctimas del secuestro durante el conflicto armado colombiano, también recordó a alias Mono Jojoy en redes sociales.

Mendieta señaló que tuvo contacto con el comandante guerrillero en tres ocasiones durante su permanencia en las denominadas jaulas de concentración. Según su publicación, una de esas visitas estuvo relacionada con conversaciones sobre un eventual intercambio de secuestrados; otra, con pruebas de supervivencia, y una tercera ocurrió cuando había tres ciudadanos estadounidenses secuestrados.

“Jojoy fue 3 veces a las jaulas de concentración. Una, para hablar del intercambio. Otra para pruebas de supervivencia; dijo que mientras Uribe fuera presidente, no saldríamos de allí. Y otra, a decir: teníamos visita: los 3 americanos secuestrados. 16 años en el infierno”, escribió el oficial retirado.

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Luis Herlindo Mendieta recordó las tres ocasiones en las que, según su testimonio, tuvo contacto con alias Mono Jojoy durante su cautiverio. - crédito @GeneralMendieta/X

Los mensajes publicados este 22 de septiembre recuperan así distintas perspectivas sobre la Operación Sodoma: la memoria de las víctimas del secuestro, el balance institucional del Ejército y el testimonio de una persona que permaneció en cautiverio.

Así comenzó la Operación Sodoma

La acción militar contra el campamento de alias Mono Jojoy estuvo precedida por un trabajo de inteligencia destinado a establecer su ubicación y conocer las condiciones de seguridad que rodeaban al comandante guerrillero.

Entre la información recopilada por la Fuerza Pública estaban datos sobre sus rutinas, estado de salud, ubicación y medidas de seguridad. Una de las versiones recogidas por la prensa señala que un integrante de la Dirección de Inteligencia de la Policía permaneció durante dos años dentro de la estructura guerrillera. También se contó con información proporcionada por desmovilizados.

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El general (r) Jorge Luis Vargas Valencia, quien entonces era director de Inteligencia de la Policía Nacional, contó posteriormente detalles del operativo en su libro Así fue. Según su relato, el 19 de septiembre de 2010 se realizó una reunión con integrantes de la cúpula de las Fuerzas Militares y la Policía y el entonces presidente Juan Manuel Santos.

El encuentro ocurrió antes del viaje del mandatario a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. De acuerdo con Vargas, durante la reunión se analizó la información disponible sobre la ubicación de Jorge Briceño y se autorizó continuar con la operación mientras Santos viajaba a Estados Unidos.

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El campamento estaba protegido por varios anillos

El objetivo militar se encontraba en un área de la serranía de La Macarena caracterizada por la densidad de la vegetación y las dificultades para el desplazamiento. El campamento contaba con un búnker subterráneo, túneles y rutas de escape, además de diferentes anillos de seguridad.

Los reportes incluidos en la información sobre la operación señalan que cerca de 150 guerrilleros se encontraban en el anillo más próximo al comandante, mientras que los primeros cordones de seguridad podían sumar más de 900 combatientes.

Para llegar hasta la zona participaron cerca de 900 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía, además de aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, helicópteros del Ejército y aparatos de la Policía.

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Las características del terreno impidieron realizar aterrizajes convencionales en algunos puntos. Por esa razón, los uniformados fueron desplegados mediante cuerdas desde las aeronaves para ingresar a la zona donde estaba ubicado el campamento.

Víctor Julio Suárez Rojas, conocido como alias Mono Jojoy o Jorge Briceño, murió durante la operación militar desarrollada en septiembre de 2010. - crédito @CentroMemoriaH/X

El bombardeo y los combates en tierra

La ofensiva aérea incluyó el uso de bombas inteligentes y convencionales. De acuerdo con las reconstrucciones posteriores incluidas en la información suministrada, fueron lanzadas alrededor de siete toneladas de explosivos sobre los objetivos identificados.

El ataque afectó el refugio donde se encontraba alias Mono Jojoy. Después del bombardeo comenzó el avance terrestre de los uniformados, que encontraron resistencia armada en diferentes puntos del área.

Según el relato de Jorge Luis Vargas, los integrantes de la estructura guerrillera respondieron con tatucos, explosivos artesanales y disparos de armas largas. Los combates se prolongaron durante varias horas mientras las tropas intentaban avanzar hacia el lugar donde se encontraba el comandante.

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La operación no terminó con el primer ataque aéreo. Los uniformados permanecieron en la zona mientras buscaban confirmar si Jorge Briceño había muerto o si había sido trasladado por sus hombres.

La búsqueda dentro del búnker

El refugio quedó cubierto por tierra y restos de la estructura después del ataque. Por esta razón, los militares tuvieron que excavar para acceder al lugar.

Durante la búsqueda fueron encontrados diferentes elementos que ayudaron a establecer la identidad del cuerpo. Entre ellos había medicamentos relacionados con la diabetes, enfermedad que padecía alias Mono Jojoy.

También fueron recuperados elementos pertenecientes a la estructura guerrillera, entre ellos armas, equipos informáticos, memorias USB y discos de almacenamiento. Ese material fue considerado relevante para obtener información sobre la organización y sus comunicaciones.

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La muerte de Víctor Julio Suárez Rojas ocurrió el 22 de septiembre de 2010, durante el desarrollo de la Operación Sodoma. El Ejército Nacional señala el 23 de septiembre como la fecha en la que se confirmó el fallecimiento del entonces jefe militar de las FARC.

La confirmación permitió al Gobierno de Juan Manuel Santos informar públicamente sobre el resultado de la operación, mientras el presidente se encontraba en Nueva York.