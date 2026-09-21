América Latina

Chile: detuvieron en una mujer acusada de estafar a más de 1500 personas

Detectives la apresaron en el Aeropuerto de Santiago cuando intentaba tomar un avión rumbo al Perú

Chile: detuvieron en una mujer acusada de estafar a más de 1500 personas
La mujer es acusada de participar en un esquema piramidal vinculado a la plataforma “Sunflower Technologies”, la que logró ganancias por mas de USD 1 millón.
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Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron este domingo a Sandra Muñoz, de nacionalidad chilena, investigada por su presunta responsabilidad en una estafa piramidal que afectó a más de 1500 chilenos y logró ganancias por unos $1.000 millones (más de USD 1 millón).

La mujer fue apresada en el Aeropuerto de Santiago cuando intentaba embarcarse rumbo al Perú y según antecedentes policiales, sería una de las cabecillas de la plataforma “Sunflower Technologies”, la que operó entre 2023 y 2025 captando inversionistas a los que se les ofrecía una rentabilidad mensual de hasta el 12%.

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La empresa mantenían oficinas en la comuna capitalina de Las Condes y realizaba masivas capacitaciones en hoteles de regiones para captar clientes. El dinero ingresado simulaba “hacer crecer un árbol” en una app, pero en realidad los fondos eran convertidos en criptomonedas y luego desviados.

A inicios de julio de 2025, los jefes —presuntamente un grupo de empresarios de origen asiático- vaciaron los fondos, eliminaron los canales de soporte digitales, abandonaron el país y aún permanecen prófugos. La investigación liderada por el Ministerio Público continúa vigente para dar con su paradero internacional.

Tras destaparse el engaño, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aclaró que la firma nunca estuvo regulada ni autorizada para operar en Chile.

Los dineros captados eran invertidos en criptomonedas y luego desviados al extranjero.
Los dineros captados eran invertidos en criptomonedas y luego desviados al extranjero.

Su rol en el esquema

De acuerdo a la inspectora de la Bridec Metropolitana, Llubixza Lizana, la detención de Muñoz se logró tras una instrucción verbal emanada del 4° Juzgado de Garantía de Santiago “en virtud a la participación directa que tiene la imputada en los hechos, lo cual dice relación con inversiones que hicieron diversas víctimas en la plataforma Sunflower Technology durante los años 2023 a 2025”.

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La detective explicó que Muñoz “era quien reclutaba a las personas, las capacitaba y además tenía el conocimiento respecto del esquema piramidal”.

“Cuando las víctimas invertían en esta plataforma se les indicaba que al invertir se obtenía una alta rentabilidad, la cual variaba entre el 10 o 12%”, agregó Lizana.

“Este dinero se transaba en criptomonedas, siendo la forma de fuga del mismo”, complementó al uniformada.

De acuerdo a antecedentes de la causa, también existen otras querellas en contra de Jaime Mena -exgerente general de la empresa en Chile-, y Zhiqiang Yang, su representante legal.

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ChileEstafa piramidal“Sunflower Technologies”Sandra MuñozCriptomonedasJaime MenaZhiqiang Yang

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