Costa Rica destinaría USD 105 millones a Cultura en 2027: Gobierno defiende su presupuesto ante diputados en medio de reclamos del sector artístico

La propuesta presupuestaria contempla ₡47.961 millones para financiar programas culturales, infraestructura, festivales y actividades artísticas en diferentes comunidades de Costa Rica. Cortesía: MCJ CR

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El Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica (MCJ) presentó este martes ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa su propuesta de presupuesto para 2027, que asciende a ₡47,961 millones (USD 105 millones), con los que pretende financiar programas artísticos, infraestructura cultural y actividades dirigidas a diferentes comunidades del país.

Durante su comparecencia, el ministro Jorge Rodríguez Vives defendió la gestión institucional y destacó que el Ministerio cerró 2025 con una ejecución presupuestaria del 92.4 %, cifra que, según la cartera, representa su resultado más alto en casi una década.

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Además, la institución proyecta finalizar 2026 con una ejecución del 95 %, porcentaje que todavía está sujeto al comportamiento del gasto durante los últimos meses del año.

“Cada colón que las personas costarricenses nos confían se ejecuta y se rinde. Ese es el punto de partida para pedir un presupuesto”, afirmó Rodríguez Vives.

La propuesta para 2027 se enmarca en la discusión del Presupuesto Nacional, presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso el pasado 1 de septiembre. El monto previsto para Cultura es inferior al contemplado para 2026, que asciende a aproximadamente ₡49,659 millones (USD 108 millones)

El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, presentó ante la Comisión de Asuntos Hacendarios el proyecto de presupuesto institucional para 2027. Cortesía: MCJ CR

¿En qué se invertirían los USD 105 millones?

De acuerdo con el Ministerio, el proyecto busca dar continuidad a la oferta cultural pública, caracterizada por actividades gratuitas o de bajo costo, y ampliar su presencia en comunidades fuera del Gran Área Metropolitana.

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Entre las iniciativas contempladas destacan el mantenimiento de ocho bibliotecas públicas y tres casas de la cultura, así como la apertura y conservación de otros espacios destinados a actividades artísticas.

La propuesta también incluye la continuidad de las Rutas Culturales, la estrategia gastronómica Fogón Futuro, los fondos concursables para proyectos comunitarios y nuevas ediciones de festivales.

Asimismo, el Ministerio plantea mantener los pagos a artistas que exponen sus obras en museos y promover actividades que generen oportunidades laborales para el sector artístico independiente.

Uno de los proyectos mencionados durante la comparecencia fue el Cine Variedades, cuya remodelación se encuentra en su etapa final.

El inmueble está previsto para convertirse en un espacio destinado a diferentes expresiones artísticas, entre ellas el cine, el teatro y la danza.

La institución también informó sobre un ahorro anual de ₡175.5 millones (USD 382 mil ) mediante la eliminación de alquileres, como parte de las medidas implementadas para mejorar la utilización de sus recursos.

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El Ministerio de Cultura destacó que durante 2025 alcanzó una ejecución presupuestaria del 92,4 %, mientras que para 2026 proyecta cerrar con un 95 %. Cortesía: MCJ CR

Más de 203,000 personas beneficiadas con actividades culturales

Como parte de la rendición de cuentas correspondiente al período 2025-2026, Rodríguez Vives presentó los resultados de diferentes programas institucionales.

Uno de ellos fue RIDE Cultural, iniciativa que, según el informe del Ministerio, desarrolló más de 1,000 actividades en 36 cantones y benefició a más de 203,000 personas.

La institución destacó que el 90 % de estas actividades se realizó fuera del Gran Área Metropolitana, como parte de su estrategia para descentralizar el acceso a la cultura.

También reportó una inversión superior a ₡2,300 millones (USD 5 millones) en infraestructura pública, que incluye intervenciones en la Casa de la Cultura de Santa Cruz, el Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional.

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En materia de patrimonio, el Ministerio informó sobre la repatriación de más de 720 bienes culturales.

A ello se suman ₡536.8 millones (USD 1.1 mil) entregados al sector artístico mediante fondos concursables y el primer reconocimiento salarial de la carrera artística dentro de la institución.

El Gobierno plantea dar continuidad al mantenimiento de bibliotecas públicas, casas de la cultura y programas artísticos dirigidos a comunidades fuera del Gran Área Metropolitana. Cortesía: MCJ CR

Presupuesto del cine genera preocupación en el sector artístico

La presentación presupuestaria se produjo en medio de cuestionamientos de representantes del sector cultural por las reducciones previstas para determinados programas.

Uno de los casos es el Costa Rica Festival Internacional de Cine (CRFIC), cuyo financiamiento para 2027 pasaría de ₡159 millones (USD 347 mil) a ₡45 millones (USD 98 mil), una disminución del 71.71 %.

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El monto fue confirmado por Rodríguez Vives mediante el oficio MCJ-DM-797-2026, remitido al diputado Antonio Trejos, del Frente Amplio.

La directora del festival, Patricia Velásquez, advirtió que una reducción de esa magnitud dificultaría mantener las dimensiones actuales del evento, que incluye proyecciones, talleres y actividades en distintas regiones del país.

Organizaciones culturales también convocaron a una manifestación frente a la Asamblea Legislativa durante la comparecencia del ministro, con el propósito de expresar su preocupación por las reducciones presupuestarias en cine, bibliotecas y otros programas.