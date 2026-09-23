Cientos de personas tratan de evitar el desahucio de Maricarmen en Madrid: la policía acordona la zona junto al domicilio de la mujer de 87 años

Maricarmen atiende a los medios de comunicación durante una concentración bajo el lema ‘Maricarmen se queda’, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). (Fernando Sánchez/Europa Press)

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Maricarmen se enfrenta este miércoles 23 de septiembre a su cuarto intento de desahucio, después de que la presión por parte de los vecinos y las organizaciones sociales hayan conseguido paralizar los tres anteriores.

Tras una acampada nocturna en la que cientos de personas se han reunido para apoyar a la mujer de 87 años e intentar frenar el desalojo, efectivos de la Policía Nacional se han desplazado a primera hora de la mañana hasta la zona del domicilio, que permanece acordonada.

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Pasadas las 7 de la mañana, los cuerpos de seguridad han levantado las tiendas de acampada situadas en la calle Alcalde Sáinz de Baranda, que han permanecido allí durante toda la noche. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha informado de que el lanzamiento del desahucio tendrá lugar a partir de las 09.30 horas, cuando está prevista la llegada de la comisión judicial.

Varias personas durante una concentración bajo el lema ‘Maricarmen se queda’, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). (Fernando Sánchez/Europa Press)

Las personas que allí se encuentran en apoyo a Maricarmen han coreado consignas como “Que pase la prensa”, después de que, según han denunciado desde el Sindicato, la Policía Nacional haya expulsado a varios medios de comunicación que se encontraban en primera línea. Además, señalan que se están produciendo momentos de tensión por cargas policiales.

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*Noticia en ampliación