Cronograma de pagos en el Banco de la Nación inicia mañana 17 de septiembre: ¿Quiénes cobran?

Consulta el cronograma de pagos de sueldos y pensionistas para el mes de septiembre. - Crédito Andina

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Este jueves 17 de septiembre empezará a correr el último cronograma de pagos del Banco de la Nación del mes, el cual incluye las fechas en que los trabajadores públicos cobran sus remuneraciones.

Como se recuerda, este cronograma se aprobó a fines del año pasado y tienen todas las fechas en que estos reciben sus remuneraciones, aguinaldos y bonos durante todo el año. Así, serán cuatro días en que se pagará y los trabajadores del Estado pueden acercarse a cobrar en el Banco de la Nación según estas fechas:

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Jueves 17 de septiembre cobran Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas

Viernes 18 de septiembre cobran Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores

Lunes 21 de septiembre cobran Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

Martes 22 de septiembre cobran Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

Desde el 17 de septiembre los trabajadores estatales podrán cobrar sus sueldos. - Crédito Andina

Trabajadores públicos ya cobrarán

Como todos los meses, los trabajadores públicos cobran sus remuneraciones en las oficinas del Banco de la Nación, según las fechas del cronograma de pagos.

Pero en otras ocasiones, también en estas fechas se pagaría bonos extras, los cuales este mes no están contemplados (como el aguinaldo, bono de escolaridad y otros, según la ocasión). Cabe recordar que en julio se pago el aguinaldo de S/300.

Para el siguiente, los trabajadores tendrán que esperar a diciembre para percibir el segundo pago del aguinaldo de este 2026, también de S/300. Mención aparte merece el caso de los trabajadores CAS, quienes ya no lo reciben, sino que obtienen la gratificación (que será del 10% de su sueldo, con S/300 como mínimo).

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Un grupo de trabajadores CAS se congregó durante la noche en el Cercado de Lima para manifestar sus demandas laborales. Portando pancartas y banderas nacionales, los manifestantes expresaron su reclamo por el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el 100% de las gratificaciones. Los carteles exhibidos durante la protesta reflejaban el pedido de mejoras en sus condiciones laborales y la exigencia de cumplimiento de estos beneficios por parte de las autoridades.

Los pagos de octubre

Como se sabe, dado que el cronograma para todo el año ya fue publicado, también se conoce las fechas de octubre:

Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: Martes 20 de octubre

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: Miércoles 21 de octubre

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: Jueves 22 de octubre

Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: Viernes 23 de octubre.

¿Ya cobras en el Banco de la Nación? Revisar las fechas en que se le pagará a la entidad en la que laboras. - Crédito Andina

Aumentos se aplicarán en enero 2027

¿Sabías que los trabajadores del sector público contarán con aumento a sus remuneraciones que se aplicarán desde el 1 de enero de 2027? Así fue acordado, para diferentes regímenes estatales, en el proceso de negociación colectiva este año.

Como se recuerda, se firmó el convenio colectivo centralizado 2026-2027 donde se incluyó la lista de montos y la forma de aplicación, así como requisitos para percibir estos incrementos salariales. Esto fue lo que dejo el anterior gobierno a la gestión entrante.

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Pero ya el gobierno de Keiko Fujimori, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ha incluido estos acuerdos en el proyecto del Presupuesto Público 2027, con sus respectivos montos. Sin embargo, se debe agregar que, a diferencia de otros años, esta vez no habrá un bono extraordinario.