Gustavo Petro cuestionó la salida de Ricardo Valencia del Dane y reveló que quiso nombrar a Juan Daniel Oviedo: “Es una grosería contra la profesión”

El pronunciamiento de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Cristian Bayona/Catalina Olaya/Colprensa

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El expresidente de Colombia Gustavo Petro cuestionó la salida de Ricardo Valencia de la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y reveló que, al comienzo de su administración, contempló la continuidad de Juan Daniel Oviedo al frente de la entidad.

El exmandatario calificó la decisión del presidente Abelardo de la Espriella como una falta contra la labor técnica de los estadísticos.

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“Lo que acaba de hacer Abelardo es una grosería contra la profesión y la ética estadística (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X, después de que se conociera la salida de Valencia y la llegada de Juan Manuel Alvarado Nivia a la dirección del Dane.

Gustavo Petro calificó la decisión del presidente Abelardo de la Espriella como una falta contra la labor técnica de los estadísticos - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro afirmó que las estadísticas oficiales deben conservar criterios técnicos y metodológicos ajenos a las decisiones políticas. A su juicio, los datos son una herramienta central para diseñar, revisar y cuestionar las políticas públicas.

“Los datos son los únicos que pueden guiar las políticas públicas y su crítica (sic)”, sostuvo. También planteó que las mediciones y los procedimientos utilizados por el Dane deben estar disponibles para una discusión abierta.

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“Deben ser respetadas las estadísticas oficiales de una nación, como su crítica fundamentada en la ciencia, y los métodos siempre deben estar expuestos de manera pública (sic)”, afirmó.

Gustavo Petro afirmó que las estadísticas oficiales deben conservar criterios técnicos y metodológicos ajenos a las decisiones políticas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Petro dijo que evaluó designar a Juan Daniel Oviedo

En su mensaje, Petro contó que consideró nombrar a Juan Daniel Oviedo, quien dirigió el Dane durante la administración de Iván Duque. Explicó que valoraba su formación y su aproximación a la producción de estadísticas públicas.

“Quise poner a Oviedo, el director del Dane de Duque, como mi director del Dane por mi respeto a la ciencia estadística, que implica continuidad en el tiempo y rigurosidad en los métodos (sic)”, señaló.

El exjefe de Estado también hizo referencia a su formación académica. Dijo que cursó cinco semestres de estadística durante su pregrado en Economía y que continuó esos estudios en sus posgrados. Según indicó, considera esa disciplina una técnica relevante para la gestión pública.

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Petro explicó que desistió de la posibilidad de nombrar a Oviedo por diferencias frente al catastro multipropósito. “No nombré a Oviedo fue por su programa de privatización del catastro multipropósito (sic)”, escribió.

De acuerdo con Petro, su Gobierno avanzó en buena parte de ese proceso y lo defendió como uno de los componentes del Acuerdo de Paz. Añadió que la tarea debía permanecer a cargo de una entidad pública, en referencia al Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Gustavo Petro contó que consideró nombrar a Juan Daniel Oviedo, quien dirigió el Dane durante la administración de Iván Duque - crédito Colprensa/DANE

El exmandatario defendió la gestión estadística durante su Gobierno

El exmandatario también se refirió a la persona que dirigió el Dane durante su administración, a quien identificó únicamente como Piedad. Aseguró que no la conocía antes de designarla y que su decisión no estuvo relacionada con afinidades políticas.

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“Nombré a Piedad sin conocerla anteriormente ni saber de sus ideas políticas, sino por su gran capacidad académica (sic)”, afirmó Petro.

Según su versión, esa dirección mantuvo los métodos acumulados por la entidad y amplió las áreas de medición. “Creo que desarrolló un muy buen trabajo y mostró lo que hicimos y no hicimos con fidelidad a las técnicas estadísticas acumuladas en el Dane”, escribió.

Petro sostuvo que durante su Gobierno no se modificaron los métodos de producción de información. “No cambiamos métodos y sí aumentamos campos que no existían (sic)”, agregó.

El exmandatario vinculó esa discusión con la salida de Valencia. Señaló que un estadístico no debe ajustar cifras para que respondan a las expectativas de quien gobierna. “Si las cifras muestran hechos negativos producidos por la política pública, lo que hay que hacer no es cambiar ni el dato, ni al estadístico, sino a la política pública”, afirmó.

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Petro pidió una veeduría sobre posibles cambios metodológicos

Petro dijo que no conoce a Juan Manuel Alvarado Nivia, designado como nuevo director del Dane. Expresó que espera que su gestión conserve los principios que, según su postura, deben orientar la producción de estadísticas estatales.

“El peligro hacia adelante es inminente. No conozco al nuevo director del Dane, espero que mantenga los criterios de la ética estadística (sic)”, escribió. También anunció que solicitará información pública mediante los mecanismos previstos en la ley y la Constitución.

Gustavo Petro dijo que no conoce a Juan Manuel Alvarado Nivia, designado como nuevo director del Dane - crédito @petrogustavo/X

Finalmente, convocó a profesionales de la estadística a conformar una veeduría que revise posibles cambios en los métodos y eventuales interrupciones en la continuidad de las series de datos.

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