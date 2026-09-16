Colombia

Gustavo Petro cuestionó la salida de Ricardo Valencia del Dane y reveló que quiso nombrar a Juan Daniel Oviedo: “Es una grosería contra la profesión”

El expresidente colombiano criticó el relevo dispuesto por Abelardo de la Espriella, defendió la autonomía técnica de las cifras oficiales y pidió vigilancia pública ante posibles modificaciones metodológicas

Gustavo Petro - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Cristian Bayona/Catalina Olaya/Colprensa
El pronunciamiento de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Cristian Bayona/Catalina Olaya/Colprensa
Guardar

El expresidente de Colombia Gustavo Petro cuestionó la salida de Ricardo Valencia de la dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y reveló que, al comienzo de su administración, contempló la continuidad de Juan Daniel Oviedo al frente de la entidad.

El exmandatario calificó la decisión del presidente Abelardo de la Espriella como una falta contra la labor técnica de los estadísticos.

PUBLICIDAD

“Lo que acaba de hacer Abelardo es una grosería contra la profesión y la ética estadística (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X, después de que se conociera la salida de Valencia y la llegada de Juan Manuel Alvarado Nivia a la dirección del Dane.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro calificó la decisión del presidente Abelardo de la Espriella como una falta contra la labor técnica de los estadísticos - crédito @petrogustavo/X

Gustavo Petro afirmó que las estadísticas oficiales deben conservar criterios técnicos y metodológicos ajenos a las decisiones políticas. A su juicio, los datos son una herramienta central para diseñar, revisar y cuestionar las políticas públicas.

“Los datos son los únicos que pueden guiar las políticas públicas y su crítica (sic)”, sostuvo. También planteó que las mediciones y los procedimientos utilizados por el Dane deben estar disponibles para una discusión abierta.

PUBLICIDAD

“Deben ser respetadas las estadísticas oficiales de una nación, como su crítica fundamentada en la ciencia, y los métodos siempre deben estar expuestos de manera pública (sic)”, afirmó.

Una pantalla digital táctil muestra gráficos de barras y sectores con el título estadísticas de usuarios mientras una persona sostiene una tableta.
Gustavo Petro afirmó que las estadísticas oficiales deben conservar criterios técnicos y metodológicos ajenos a las decisiones políticas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Petro dijo que evaluó designar a Juan Daniel Oviedo

En su mensaje, Petro contó que consideró nombrar a Juan Daniel Oviedo, quien dirigió el Dane durante la administración de Iván Duque. Explicó que valoraba su formación y su aproximación a la producción de estadísticas públicas.

“Quise poner a Oviedo, el director del Dane de Duque, como mi director del Dane por mi respeto a la ciencia estadística, que implica continuidad en el tiempo y rigurosidad en los métodos (sic)”, señaló.

El exjefe de Estado también hizo referencia a su formación académica. Dijo que cursó cinco semestres de estadística durante su pregrado en Economía y que continuó esos estudios en sus posgrados. Según indicó, considera esa disciplina una técnica relevante para la gestión pública.

Petro explicó que desistió de la posibilidad de nombrar a Oviedo por diferencias frente al catastro multipropósito. “No nombré a Oviedo fue por su programa de privatización del catastro multipropósito (sic)”, escribió.

De acuerdo con Petro, su Gobierno avanzó en buena parte de ese proceso y lo defendió como uno de los componentes del Acuerdo de Paz. Añadió que la tarea debía permanecer a cargo de una entidad pública, en referencia al Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Gustavo Petro contó que consideró nombrar a Juan Daniel Oviedo, quien dirigió el Dane durante la administración de Iván Duque - crédito Colprensa/DANE
Gustavo Petro contó que consideró nombrar a Juan Daniel Oviedo, quien dirigió el Dane durante la administración de Iván Duque - crédito Colprensa/DANE

El exmandatario defendió la gestión estadística durante su Gobierno

El exmandatario también se refirió a la persona que dirigió el Dane durante su administración, a quien identificó únicamente como Piedad. Aseguró que no la conocía antes de designarla y que su decisión no estuvo relacionada con afinidades políticas.

“Nombré a Piedad sin conocerla anteriormente ni saber de sus ideas políticas, sino por su gran capacidad académica (sic)”, afirmó Petro.

Según su versión, esa dirección mantuvo los métodos acumulados por la entidad y amplió las áreas de medición. “Creo que desarrolló un muy buen trabajo y mostró lo que hicimos y no hicimos con fidelidad a las técnicas estadísticas acumuladas en el Dane”, escribió.

Petro sostuvo que durante su Gobierno no se modificaron los métodos de producción de información. “No cambiamos métodos y sí aumentamos campos que no existían (sic)”, agregó.

El exmandatario vinculó esa discusión con la salida de Valencia. Señaló que un estadístico no debe ajustar cifras para que respondan a las expectativas de quien gobierna. “Si las cifras muestran hechos negativos producidos por la política pública, lo que hay que hacer no es cambiar ni el dato, ni al estadístico, sino a la política pública”, afirmó.

Petro pidió una veeduría sobre posibles cambios metodológicos

Petro dijo que no conoce a Juan Manuel Alvarado Nivia, designado como nuevo director del Dane. Expresó que espera que su gestión conserve los principios que, según su postura, deben orientar la producción de estadísticas estatales.

“El peligro hacia adelante es inminente. No conozco al nuevo director del Dane, espero que mantenga los criterios de la ética estadística (sic)”, escribió. También anunció que solicitará información pública mediante los mecanismos previstos en la ley y la Constitución.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro dijo que no conoce a Juan Manuel Alvarado Nivia, designado como nuevo director del Dane - crédito @petrogustavo/X

Finalmente, convocó a profesionales de la estadística a conformar una veeduría que revise posibles cambios en los métodos y eventuales interrupciones en la continuidad de las series de datos.

Temas Relacionados

Gustavo PetroRicardo ValenciaJuan Daniel OviedoDaneColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Fiscalía cambió la imputación de secuestro extorsivo contra Blessd: penalista analizó el cambio en la acusación contra el cantante

El jurista Ricardo Giraldo sostuvo que no advierte responsabilidad penal del cantante en la conducta que ahora investiga el ente acusador

Fiscalía cambió la imputación de secuestro extorsivo contra Blessd: penalista analizó el cambio en la acusación contra el cantante

El Ministerio de Defensa y la Fiscalía pidieron ser reconocidos como víctimas en el caso del general Federico Mejía, acusado de ordenar la liberación de un hombre detenido con cocaína en El Cauca

La Sala Penal autorizó su intervención inicial en la diligencia, pero advirtió que la definición formal quedará en manos del juez de conocimiento si el expediente llega a la audiencia de acusación

El Ministerio de Defensa y la Fiscalía pidieron ser reconocidos como víctimas en el caso del general Federico Mejía, acusado de ordenar la liberación de un hombre detenido con cocaína en El Cauca

Dorado Mañana resultados de hoy miércoles 16 de septiembre: ganadores del último sorteo

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy miércoles 16 de septiembre: ganadores del último sorteo

Néstor Lorenzo aclaró si pensaba dejar a James Rodríguez por fuera de la selección Colombia antes del anuncio: “No lo hagas”

El entrenador argentino iniciará su segundo ciclo a cargo de la Tricolor, con los partidos amistosos ante México, Paraguay y Perú, sin el jugador con más partidos en la historia

Néstor Lorenzo aclaró si pensaba dejar a James Rodríguez por fuera de la selección Colombia antes del anuncio: “No lo hagas”

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

El cuadro Verdolaga visitará la capital de Colombia en partido adelantado por la fecha 13 de la Liga BetPlay

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Fiscalía cambió la imputación de secuestro extorsivo contra Blessd: penalista analizó el cambio en la acusación contra el cantante

Fiscalía cambió la imputación de secuestro extorsivo contra Blessd: penalista analizó el cambio en la acusación contra el cantante

Kris R lanzó pulla en redes sociales contra Altafulla, el ex de su actual pareja, Karina García: “Nada que pega una canción”

Nominados a los Latin Grammy: Karol G, J Balvin, Greeicy, Fonseca, Juanes, entre los colombianos que aspiran a un premio

El adiós de James Rodríguez: artistas y creadores de contenido siguen enviando mensajes de despedida para el 10 de la selección Colombia

Apareció el cantante Chakal del Sur, tras ser reportado como desaparecido en Jamundí, Valle del Cauca: se escucharon disparos durante la última llamada que atendió

Deportes

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

Inter Bogotá vs. Atlético Nacional hoy en vivo - Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del debut de James Rodríguez en El Campín

Luis Díaz habló con la prensa alemana sobre su nominación al Balón de Oro: “Significa mucho para mí”

Juegos Suramericanos 2026: Colombia llegó a 50 medallas y estas son las competencias más destacadas de hoy, 16 de septiembre

James Rodríguez anunció su retiro de la selección Colombia y recuerdan cuando el técnico Reinaldo Rueda lo “sacó” de la Tricolor

James Rodríguez se retiró de la selección Colombia: estos serían los jugadores que heredarían la cinta de capitán en la Tricolor