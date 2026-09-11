España

El Sáhara se levanta en una gigantesca nube de polvo: la NASA capta su avance hacia el Atlántico

El instrumento MODIS registró el desplazamiento de partículas sobre el oeste de África, aunque los científicos descartan que llegue a la costa

La imagen captada por el satélite de la NASA en el Sáhara (Observatorio de la Tierra de la NASA)
La imagen captada por el satélite de la NASA en el Sáhara (Observatorio de la Tierra de la NASA)
Guardar

Una captura satelital en alta resolución desde la órbita terrestre permitió registrar un fenómeno meteorológico de gran escala en el oeste de África, seleccionado por la agencia espacial como la imagen del día. El instrumento MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), a bordo del satélite Terra de la NASA, detectó una extensa nube de polvo que cubrió varias regiones de Malí y países limítrofes. La masa de sedimentos, impulsada por fuertes corrientes de aire, no se detuvo en el continente y comenzó a desplazarse hacia las aguas del océano Atlántico.

El registro despertó el interés de los meteorólogos debido al momento en que se produjo. Hacia finales del verano en el hemisferio norte, la actividad de las tormentas de polvo en el desierto del Sáhara y la región del Sahel suele comenzar su fase de repliegue. Sin embargo, las condiciones atmosféricas de la primera semana de septiembre generaron una concentración de partículas lo suficientemente densa como para opacar temporalmente la visibilidad de la superficie desde el espacio.

PUBLICIDAD

Según explicó Tianle Yuan, científico atmosférico del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, este tipo de eventos suele estar vinculado a los haboobs. Estas imponentes tormentas de polvo son desencadenadas por potentes vientos asociados a sistemas convectivos y tormentas eléctricas, capaces de levantar grandes cantidades de sedimento seco del suelo y extenderlos a lo largo de cientos de kilómetros en cuestión de horas.

Imagen de archivo de Madrid bajo el polvo sahariano, en marzo de 2022 (Europa Press)
Imagen de archivo de Madrid bajo el polvo sahariano, en marzo de 2022 (Europa Press)

El factor “El Niño” y su impacto global

Una vez elevadas a la atmósfera superior, las partículas quedan a merced de los vientos dominantes. Este transporte masivo ocurre habitualmente a través de la denominada Capa de Aire del Sahara, una masa de aire extremadamente seca y cálida que, principalmente entre el final de la primavera y los meses de verano, puede cruzar el Atlántico y llegar hasta las costas del Caribe y el continente americano.

PUBLICIDAD

A pesar de la magnitud de la nube observada por el satélite Terra, los científicos de la NASA consideran poco probable que este evento concreto complete una travesía transatlántica. Al tratarse de un fenómeno tardío en la temporada, los vientos alisios que impulsan estas masas a gran distancia van perdiendo fuerza de manera progresiva.

No obstante, los investigadores analizan con atención cómo el desarrollo del fenómeno de El Niño podría modificar la dinámica de estas tormentas en los próximos meses. Este fenómeno climático global altera de manera directa el impacto en el Sahel y presenta dos variables contrapuestas: por un lado, un ambiente más seco deja mayor cantidad de sedimentos sueltos en el suelo; por otro, la reducción de la actividad convectiva disminuye la frecuencia de los haboobs necesarios para elevar ese polvo a gran altura.

Aunque a menudo se perciben solo como un fenómeno meteorológico adverso, los aerosoles saharianos desempeñan un papel crucial en el equilibrio global: transportan minerales esenciales como el fósforo, que fertilizan la selva del Amazonas y el océano, al tiempo que la capa de aire seco en la que viajan puede inhibir temporalmente la formación de huracanes en el Atlántico.

Temas Relacionados

NASAÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Super Once del Sorteo 4

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 11 septiembre

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 11 septiembre

Se cumplen 25 años del 11-S: así fue la labor de la reina Letizia como enviada especial de TVE antes de conocer a Felipe VI

La entonces periodista viajó hasta Washington para informar de todas las consecuencias del atentado de 2001

Se cumplen 25 años del 11-S: así fue la labor de la reina Letizia como enviada especial de TVE antes de conocer a Felipe VI

Calendario lunar de septiembre 2026: cómo se verá la luna las próximas noches desde España

En los próximos días, el astro más cercano al planeta embellecerá la noche con estas fases

Calendario lunar de septiembre 2026: cómo se verá la luna las próximas noches desde España

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

El ministerio lanza 17 actividades para acercar las nuevas tecnologías a explotaciones agrícolas, ganaderas y a la industria de la alimentación

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

Así ha sido el homenaje de Rota a las víctimas de los atentados del 11-S con Felipe VI y Margarita Robles presentes

Irene Montero presenta este sábado su candidatura para liderar las izquierdas en las generales

Detenido un yihadista en Ceuta que tiene prohibido entrar en España desde 2015

Limpiar con unas gotitas de suavizante en un paño de microfibra: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Todos los cortes de tráfico de este fin de semana en Madrid por el Gran Premio de Fórmula 1: calles cortadas y cambios en el transporte público

ECONOMÍA

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Agricultura ofrece cursos gratis de IA, drones y robótica a agricultores, ganaderos y trabajadores del sector agroalimentario

Los ‘Manolitos’  preparan su salto internacional: Reino Unido, Latinoamérica y Oriente Próximo, en el radar de la empresa

Facua denuncia a El Corte Inglés por comercializar una camiseta de niña con un mensaje de “connotaciones pedófilas”

Patricia, gestora operativa en un supermercado, muestra la realidad de trabajar en una gran superficie: “La cifra mínima son 19.300 euros brutos anuales”

Una mujer es despedida por ‘trabajar’ en el concesionario de su pareja mientras estaba de baja: la justicia obliga a recontratarla porque solo hizo tareas “marginales”

DEPORTES

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

Iñaki Williams dice adiós a Ghana: “Me ha dado mucho más que fútbol, me ha permitido sentirme cerca de mis raíces”

La tarjeta negra, la última revolución en el fútbol: qué significa y cuándo se utilizará

Madring enseña los dientes: Mercedes manda y Alonso y Sainz empiezan lejos de la cabeza en un estreno prudente

Fernando Alonso, antes del Gran Premio en Madrid: “En mi debut en la Fórmula 1, mi familia veía mis carreras en un canal alemán”

Luca tiene 10 años, pesa 10 kilos y es el único caso en España de una enfermedad ultrarrara: “Quiere sentirse futbolista”