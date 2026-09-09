España

Leonor, la gran ausente de las herederas europeas en el funeral de Harald V: todos los motivos por los que la princesa de Asturias no está con los reyes en Oslo

La representación española está encabezada por Felipe VI y Letizia, acompañados de la reina Sofía

El caso de Leonor con un montaje de fotos
La princesa Leonor no va a Oslo. (Montaje Infobae)
Guardar

El funeral de Estado del rey Harald V de Noruega, celebrado en la catedral de Oslo tras su fallecimiento a los 89 años, se ha convertido en la mayor cumbre de la realeza continental de los últimos tiempos. La solemne despedida al veterano monarca nórdico congrega a monarcas, jefes de Estado y delegaciones diplomáticas de todo el mundo. Sin embargo, en el ámbito de las casas reales europeas, la atención mediática se ha centrado inevitablemente en el cuadro de la nueva generación de herederos, donde la figura de la princesa de Asturias vuelve a situarse como la principal e indiscutible ausente.

Mientras jóvenes homólogos como la princesa Amalia de Holanda o el príncipe heredero Christian de Dinamarca acuden a Oslo para acompañar a la familia real noruega, la representación de España ha quedado delimitada a un plano estrictamente titular. La delegación española está encabezada en exclusiva por los reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la reina Sofía, dejando fuera a la heredera al trono.

PUBLICIDAD

La decisión de no incluir a Leonor de Borbón en este compromiso internacional no responde a un hecho fortuito, sino a un meditado criterio de representación pública y formación interna. Tras haber completado etapas clave de su instrucción castrense e iniciar su posterior etapa de preparación institucional, la Casa Real española mantiene su apuesta por preservar a la princesa de citas multilaterales en el extranjero antes de que su rol constitucional lo requiera. También acaba de dar inicio a su formación universitaria en la Universidad Carlos III. De este modo, la heredera española continúa volcada en sus compromisos dentro del territorio nacional, marcando una agenda prudente que evita apariciones prematuras en funerales de Estado o encuentros dinásticos fuera de España.

Los motivos de la ausencia de Leonor

La ausencia de la princesa Leonor en las exequias del rey Harald V se sostiene, en primer lugar, sobre las normas del protocolo diplomático internacional. Los expertos en materia protocolaria recuerdan que la representación oficial de un país en el funeral de Estado de un soberano extranjero recae de manera natural sobre el jefe de Estado en ejercicio. Al acudir el rey Felipe VI como máxima autoridad del Reino de España, la presencia de la heredera resulta prescindible desde el punto de vista del estricto cumplimiento institucional, a no ser que existiese una vinculación directa de parentesco o un mandato expreso de representación.

PUBLICIDAD

La población noruega acude al Palacio Real de Oslo para despedir a Harald V.

Asimismo, desde la Casa del Rey se ha priorizado de forma constante la protección de los tiempos académicos e institucionales de la princesa de Asturias. Zarzuela procura evitar los desplazamientos internacionales de carácter ceremonial que puedan interferir en su plan formativo o generar un despliegue mediático innecesario. Los reyes Felipe y Letizia han trazado un perímetro de contención para que Leonor asuma responsabilidades públicas de forma gradual, garantizando que sus apariciones internacionales se produzcan cuando su papel sea el de figura central de la delegación y no el de una acompañante en citas multilaterales.

Las diferencias con el resto de la realeza europea

Esta pauta de actuación evidencia dos visiones diferenciadas sobre la proyección de los futuros monarcas en la Europa del siglo XXI. Mientras las casas reales escandinavas y la Casa de Orange impulsan la presencia temprana de sus herederos en cumbres regionales y funerales de Estado como herramienta de aprendizaje y cohesión dinástica, la Corona española favorece un modelo centrado de forma casi exclusiva en la realidad nacional. Para dinastías como la noruega, la holandesa o la danesa, la coincidencia de jóvenes príncipes en eventos solemnes constituye una oportunidad para tejer redes de diplomacia blanda que perdurarán durante décadas; para España, en cambio, prevalecen el rigor institucional y la discreción.

Las prioridades en la agenda de la princesa Leonor. (Europa Press)
Las prioridades en la agenda de la princesa Leonor. (Europa Press)

A pesar de las inevitables comparaciones mediáticas, la estrategia española responde a una cuidada sensibilidad hacia la opinión pública interna. La prioridad absoluta de Zarzuela radica en consolidar la imagen de la princesa de Asturias como una figura ejemplar, cercana y rigurosamente preparada a través de sus compromisos castrenses y actos oficiales en España, tales como la entrega de los Premios Princesa de Asturias. La gran incógnita de cara al futuro es en qué momento se considerará oportuno que Leonor rompa este aislamiento exterior y comience a participar activamente en el tablero de la realeza europea.

Temas Relacionados

Casa Real EspañaHarald V de NoruegaPrincesa LeonorÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Zaragoza este 9 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Zaragoza este 9 de septiembre

Las educadoras infantiles de 0 a 3 años de la Comunidad de Madrid hacen noche en la Puerta del Sol como reivindicación de sus derechos: “No se sientan, no quieren saber nada”

Las trabajadoras de este sector ampliamente feminizado continúan en huelga indefinida y exigen salarios más altos, la reducción de ratios y la implantación de la pareja educativa

Las educadoras infantiles de 0 a 3 años de la Comunidad de Madrid hacen noche en la Puerta del Sol como reivindicación de sus derechos: “No se sientan, no quieren saber nada”

Sánchez desclasifica Ceuta, pero entierra Marruecos: el PSOE bloquea desde hace un año la ley para revelar los papeles secretos del Sáhara y la Marcha Verde

El Gobierno aprobó el proyecto en 2025, pero el grupo socialista evita activar su votación ante el rechazo de Junts y PP

Sánchez desclasifica Ceuta, pero entierra Marruecos: el PSOE bloquea desde hace un año la ley para revelar los papeles secretos del Sáhara y la Marcha Verde

El puerto de Ceuta sigue con su día a día a la espera de la apertura del campamento para migrantes mientras se gasta 113.000 euros en adornos navideños

Las carpas se instalan para albergar a unos 1.000 migrantes. La semana pasada se adjudicó el contrato para instalar árboles, guirnaldas, microluces, cableados por toda la instalación

El puerto de Ceuta sigue con su día a día a la espera de la apertura del campamento para migrantes mientras se gasta 113.000 euros en adornos navideños

Uno de cada cuatro jóvenes que busca trabajo en España no lo consigue

El último boletín del Banco de España muestra cómo ha sido la evolución del desempleo juvenil desde 2020 hasta hoy

Uno de cada cuatro jóvenes que busca trabajo en España no lo consigue
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El puerto de Ceuta sigue con su día a día a la espera de la apertura del campamento para migrantes mientras se gasta 113.000 euros en adornos navideños

El puerto de Ceuta sigue con su día a día a la espera de la apertura del campamento para migrantes mientras se gasta 113.000 euros en adornos navideños

Sánchez desclasifica Ceuta, pero entierra Marruecos: el PSOE bloquea desde hace un año la ley para revelar los papeles secretos del Sáhara y la Marcha Verde

Quién es Rafa Latorre, el periodista que sustituye a Carlos Alsina en Onda Cero

La audiencia preliminar de Begoña Gómez antes de las vacaciones de Peinado: las defensas piden el archivo y queda cerrada la instrucción

Amaia, Nathy Peluso y Guitarricadelafuente actuarán en la residencia de Shakira en Madrid: estos son todos los artistas confirmados

ECONOMÍA

El gasto en conciertos sanitarios con entidades privadas aumenta un 48% en una década: Cataluña lidera y destina el 21,6% de su presupuesto

El gasto en conciertos sanitarios con entidades privadas aumenta un 48% en una década: Cataluña lidera y destina el 21,6% de su presupuesto

Uno de cada cuatro jóvenes que busca trabajo en España no lo consigue

Un heredero puede reclamar una vivienda años después de repartir la herencia: estos son los casos en los que puede hacerlo

Bruselas diseña un plan para atajar el problema de la vivienda en la UE: límites a las licencias turísticas y a la compra de segundas residencias en zonas tensionadas

El Tesoro paga más por las Letras y los ahorradores se vuelcan en ellas: la rentabilidad a 3 y 9 meses toca máximos de dos años

DEPORTES

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

El Real Madrid (2) debuta en la Champions League con victoria ante un Inter de Milán (1) muy peleón

Así te hemos contado el Real Madrid - Inter de Milán: Los blancos acaban sufriendo pero ganan en su estreno en Champions con los goles de Mbappé y Valverde

Carlos Sainz advierte sobre el Gran Premio de España de Fórmula 1: “No es un circuito normal”

El fútbol habla español: cinco equipos en la Champions League, cuatro entrenadores de élite y un Balón de Oro con sabor a LaLiga

El fútbol femenino español vuelve a ser protagonista en el Balón de Oro, pero sin Aitana Bonmatí: seis deportistas españolas se cuelan en la lista de nominadas