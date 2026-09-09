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Luis Chaparro se burla de la salida de Gala Montes de La Casa de los Famosos México: “Duré más yo en el exilio”

El ex habitante hizo chiste de la breve estancia de la actriz en el reality

Luis Chaparro se incorpora como uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026. (Instagram: Luis Chaparro)
Luis Chaparro se incorpora como uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026. (Instagram: Luis Chaparro)
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Luis Chaparro publicó un video en redes sociales donde recordó su paso por El Exilio para hacer chiste sobre la breve estancia de Gala Montes de La Casa de los Famosos México.

“Duré más yo en el exilio”, escribió el influencer, en referencia al espacio donde permanecían los eliminados con posibilidad de regresar a la competencia.

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Gala Montes abandonó el reality de forma voluntaria apenas dos días después de haber ingresado como habitante de emergencia. La producción confirmó su salida el martes 8 de septiembre a través de un comunicado publicado en redes sociales, sin detallar los motivos de la decisión.

El chiste de Luis Chaparro sobre Gala (tiktok de Luis Chaparro)
El chiste de Luis Chaparro sobre Gala (tiktok de Luis Chaparro)

Chaparro permaneció 36 días en la competencia antes de ser eliminado

Luis Chaparro ingresó a La Casa de los Famosos México entre los últimos habitantes de la temporada. Antes de su eliminación definitiva, el comediante pasó por El Exilio junto a Yanet García y Ese Pérez, espacio del que fue rescatado el martes 26 de agosto.

Su salida final ocurrió el domingo 30 de agosto, cuando el público decidió sacarlo de la placa que compartía con Gema Garoa, su compañera del cuarto Tulum. Chaparro acumuló 36 días de encierro.

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Fans encuentran el Exilio de La Casa de los Famosos 2026 y tienen contacto con Ese Pérez y Luis Chaparro (Redes Sociales)
Fans encuentran el Exilio de La Casa de los Famosos 2026 y tienen contacto con Ese Pérez y Luis Chaparro (Redes Sociales)

Durante su estancia en El Exilio, Chaparro protagonizó un episodio que rompió las reglas del programa: un grupo de fans localizó la ubicación exacta del sitio y estableció contacto visual con los habitantes confinados ahí. La producción retiró las cámaras del 24/7 de ViX para evitar que se transmitiera el momento, aunque el video ya circulaba en redes.

Gala Montes entró como reemplazo de emergencia por Aldo Rendón

Gala Montes deja la competencia tras dos días en el reality (ig/galamontes)
Gala Montes deja la competencia tras dos días en el reality (ig/galamontes)

Gala Montes ingresó a la casa el domingo 6 de septiembre, luego de que Aldo Rendón abandonara la competencia por un problema de salud que requería atención inmediata. La actriz se convirtió en la primera exhabitante de La Casa de los Famosos México en reincorporarse a una edición distinta a la suya.

Montes ya había participado en la segunda temporada del reality, transmitida en 2024, donde permaneció 71 días y terminó como tercera finalista dentro del Team Mar, junto a Karime Pindter, Briggitte Bozzo, Mario Bezares y Arath de la Torre. En aquella edición protagonizó enfrentamientos con Adrián Marcelo, uno de ellos poco antes de que el conductor abandonara el programa por decisión propia.

La producción no explicó las razones detrás de la salida de Gala

Gala Montes ingresó como habitante definitiva a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.
Gala Montes ingresó como habitante definitiva a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México y planteó una nueva estrategia de juego. (Captura de pantalla )

El comunicado oficial del reality se limitó a informar la decisión sin abundar en causas: “Informamos a nuestros seguidores que Gala Montes decidió voluntariamente salir de La Casa de los Famosos México y, con ello, terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos”.

La Jefa comunicó la noticia directamente a los habitantes, quienes reaccionaron con sorpresa. “Habitantes, antes que nada les quiero dar la tranquilidad: Gala se encuentra bien, solo que tomó la decisión de abandonar la competencia”, les dijo, según el mensaje difundido por la producción.

Tras esto, pidió a los concursantes continuar con las actividades diarias sin profundizar en el tema. Hasta el momento, ni Montes ni el programa han precisado el motivo exacto de la salida.

En redes sociales circula la versión de un problema de salud mental

Gala Montes comparte historia de Instagram y asegura que está bien tras salir de La Casa de los Famosos México
Gala Montes comparte historia de Instagram y asegura que está bien tras salir de La Casa de los Famosos México

Ante la falta de una explicación oficial, en redes sociales circula la versión de que la salida de Montes estaría relacionada con un tema de salud mental. La productora Rosa María Noguerón había declarado previamente que la actriz se sumó al proyecto para “darle lo que necesitaba” al reality show, frase que ahora se interpreta bajo una nueva luz.

El momento exacto de su salida quedó registrado en video: se observa a Montes subir por las escaleras de caracol de la casa vestida de blanco, con lentes de sol, en silencio y sin dirigirse a sus compañeros. Usuarios en plataformas digitales compararon la escena con la salida de Adrián Marcelo en 2022, quien también abandonó el reality de forma voluntaria y sin despedirse.

Horas después de dejar la competencia, Gala Montes publicó un video propio en sus redes personales. “Que onda mi gente, ya estoy bien”, dice en la grabación, sin ofrecer mayores detalles sobre lo ocurrido dentro de la casa.

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