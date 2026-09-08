México

Temblor hoy en México noticias actividad sísmica 8 de septiembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

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México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este martes 8 de septiembre monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México.

En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

05:53 hsHoy

Hasta el momento, no se ha registrado un sismo de magnitud considerable.

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