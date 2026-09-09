Cruz Azul dedica emotiva carta a Rubén Omar Romano tras finalizar su tratamiento y vencer al cáncer de próstata

El club celeste le dedicó un mensaje al exjugador y exentrenador tras superar al cáncer de próstata, invitando a la aficón a concientizar sobre el tema. (FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM)

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La campana que Rubén Omar Romano tocó al terminar su tratamiento contra el cáncer de próstata llegó hasta La Noria.

Cruz Azul, club al que el argentino estuvo ligado como jugador y entrenador, le dedicó una carta este 8 de septiembre para celebrar su recuperación y enviarle un abrazo en nombre de la afición celeste.

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El exentrenador de Cruz Azu impulsa la prevención del cáncer de próstata con el lema “Hazte el Check, Sigue el Juego” y llama a la afición realizarse controles médicos. (Instagram/ @rromano18)

El mensaje aparece después de que Romano concluyera 35 días de atención oncológica, acompañado por su esposa, Paola Velasco, y su familia. Mientras La Máquina prepara el Clásico Joven ante América, el equipo retoma la experiencia de su exentrenador para insistir en la prevención y las revisiones médicas.

Romano termina 35 días de tratamiento contra el cáncer de próstata

Paola Velasco compartió en sus redes sociales el video en el que Rubén Omar toca la campana de un hospital. El exdirector técnico aparece junto a sus familiares, visiblemente conmovido, mientras recibe aplausos y abrazos al concluir esta etapa.

Velasco explicó el significado del momento con un mensaje dedicado a su esposo: “El sonido de esta campana representa mucho más que el final de un tratamiento, representa 35 días de valentía, 35 días de lucha, 35 días de fe, 35 días tomados de la mano”, escribió.

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La esposa de Romano agregó que el proceso se vivió con el respaldo de la familia. “Hoy la tocamos con el corazón lleno de gratitud, porque Dios nos sostuvo cuando tuvimos miedo y nos dio fuerza cuando pensamos que no la teníamos”.

Omar Romano concluyó 35 días de atención oncológica y tocó la campana del hospital acompañado por su esposa Paola Velasco y su familia.

El diagnóstico de cáncer de próstata se confirmó en diciembre de 2024, después de que los médicos detectaron una alteración durante una revisión. Romano mantenía controles de salud tras una operación a corazón abierto realizada en febrero de 2021.

Los estudios llevaron a una intervención para extirpar la próstata y a la continuación de la atención oncológica que concluyó el pasado 4 de septiembre.

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La noticia generó reacciones de figuras del gremio futbolístico. Miguel Herrera, Christian Martinoli y Matías Vuoso enviaron mensajes al exestratega cementero, quien se mantiene activo como analista deportivo.

Cruz Azul envía un mensaje de apoyo a Rubén Omar

Rubén Omar forma parte de la historia celeste desde dos facetas. Jugó para La Máquina y después asumió la dirección técnica del equipo.

Cruz Azul publicó en sus redes una imagen con una campana al centro y una frase dirigida al exentrenador: “Haber superado el cáncer es la mejor noticia. Toda la Nación Azul te manda un fuerte abrazo, Rubén Omar. Que tu ejemplo y voz sean testimonio en la lucha contra el cáncer”.

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Cruz Azul dedicó un mensaje especial y emotivo a Rubén Omar Romano y su familia por haber vencido al cáncer de próstata, a lo cual el exestratega respondió con gran agradecimiento. (Instagram/ rromano18)

Además, la publicación incorporó la frase “Hazte el Check, Sigue el Juego”, vinculada con la prevención del cáncer de próstata y la importancia de los controles médicos.

Con el reconocimiento, La Máquina colocó la recuperación de Romano dentro de un mensaje de concientización para sus seguidores.

Romano defiende a Érik Lira y sigue el paso de La Máquina previo al Clásico Joven

Antes de que Cruz Azul difundiera la carta, Romano habló sobre la actualidad del equipo. El exentrenador se refirió a Erik Lira, luego de que no se concretó la salida del mediocampista al Mónaco.

Rubén Omar fue consultado sobre el nivel del “Pitbull” y su respuesta dejó clara la valoración que tiene sobre el capitán celeste: “Es él y diez más. No tengo dudas”.

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Por otro lado, a La Máquina le espera un importante compromiso en puerta: el Clásico Joven, al cual llega tras vencer 1-0 a Santos Laguna.

Cruz Azul suma 12 puntos y ocupa el sexto lugar del Apertura 2026.

Joel Huiqui espera recuperar más elementos para enfrentar al América .

Gonzalo Piovi y Amaury García ya están disponibles.

Guillermo Almada ya advirtió que lo darán todo tras el descalabro en Leagues Cup.

La Máquina suma 12 puntos y ocupa el sexto lugar del Apertura 2026 previo a la Jornada 8, con Lira como su máximo referente. REUTERS/Raquel Cunha

Cruz Azul y América se enfrentan este sábado 12 de septiembre en el Estadio Banorte, por la Jornada 8 del Apertura 2026.

Las Águilas lideran el torneo con 16 unidades, aunque llega después de quedar eliminado por Monterrey y perder ante León el partido por el tercer lugar. En este sentido, se anticipa un choque de alta tensión entre dos rivales históricos.