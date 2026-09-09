Mauricio Kuri se somete públicamente a prueba de confianza rumbo a 2027: esto reveló el examen sobre sus posibles vínculos con el crimen

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El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, se sometió de manera voluntaria y pública a una evaluación de control de confianza como parte de la propuesta denominada “6 de 6”, planteada para establecer mayores filtros a quienes aspiren a cargos de elección popular en el proceso electoral de 2027.

El mandatario difundió en redes sociales un video en el que se observa parte del procedimiento, realizado mediante el sistema Cogito y con participación de una firma especializada en seguridad e inteligencia.

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La evaluación se llevó a cabo en el contexto de la propuesta de Kuri para que las personas que busquen una candidatura acrediten distintos controles relacionados con su integridad, patrimonio y posibles vínculos con actividades delictivas.

¿En qué consiste la propuesta “6 de 6” de Mauricio Kuri?

De acuerdo con la información proporcionada por el gobernador, el esquema contempla seis requisitos que los aspirantes deberían cumplir antes de contender por un cargo público.

Entre ellos se encuentran revisiones sobre patrimonio, situación fiscal, posibles conflictos de interés, antecedentes, consumo de sustancias y una evaluación de confianza.

Kuri ha planteado que estos filtros sean adoptados por los partidos políticos de cara a las elecciones de 2027, con el propósito de que los ciudadanos tengan mayores elementos sobre los perfiles que buscan ocupar cargos de elección popular.

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La iniciativa también está relacionada con el llamado “Protocolo Antinarcocandidatos”, que busca establecer controles para evitar la participación de personas vinculadas con grupos delictivos.

El gobernador había anunciado previamente que él mismo realizaría la prueba antes de pedir a otros aspirantes que se sometieran al mismo procedimiento.

Kuri pone el ejemplo: se somete a prueba antes de pedir controles a candidatos. Foto: x.com/@makugo

Así fue la prueba de polígrafo a la que se sometió Kuri

Durante la evaluación, personal encargado del procedimiento explicó al gobernador las condiciones que debía seguir.

Kuri respondió únicamente con “sí” o “no” a siete preguntas, las cuales fueron repetidas en distintas ocasiones por el sistema.

El mandatario permaneció conectado a sensores mientras una cámara registraba el desarrollo de la evaluación. Al concluir, el sistema indicó que la prueba había terminado y se le comunicó el resultado.

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La evaluación estuvo a cargo de Centela-Sapiens, firma presentada como especializada en estrategia, seguridad e inteligencia.

Así fue la prueba de confianza a la que se sometió Mauricio Kuri.

En la información difundida sobre el procedimiento se indicó que el sistema Cogito utiliza distintos sensores psicofisiológicos y herramientas automatizadas para analizar respuestas durante el examen.

Entre los elementos considerados se encuentran imagen térmica facial, microexpresiones, respuesta galvánica de la piel, presión arterial, análisis de voz y análisis del iris.

Los principales datos de la evaluación

Mauricio Kuri se sometió voluntariamente y de manera pública a la prueba.

La evaluación contempló siete preguntas con respuestas de “sí” o “no”.

El procedimiento se realizó mediante el sistema Cogito .

Se analizaron dimensiones relacionadas con corrupción , posibles vínculos con el narcotráfico y crimen organizado , así como defensa de la soberanía nacional .

El resultado comunicado al gobernador fue “no sospechoso”.

Resultado de la prueba: “no sospechoso”

Al finalizar el procedimiento, la persona encargada de comunicar el resultado informó a Kuri que había sido clasificado como “no sospechoso” y que no se había identificado evidencia durante el conjunto de preguntas y respuestas.

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Kuri sale “no sospechoso” tras someterse a prueba de confianza.

El gobernador señaló que era la primera ocasión en que se sometía a un examen de este tipo y, tras conocer el resultado, sostuvo que con ello cumplía el compromiso asumido al presentar su propuesta.

Kuri llamó a quienes busquen competir por un cargo de elección popular a realizar controles similares, independientemente del partido político al que pertenezcan.

El resultado corresponde específicamente a la evaluación realizada mediante el sistema utilizado durante esta prueba y, por sí mismo, no constituye una acreditación independiente de que una persona carezca de vínculos con el crimen organizado.

La propuesta de Kuri rumbo a las elecciones de 2027

La aplicación del examen ocurre mientras continúa el debate sobre los requisitos que deberán cumplir quienes busquen participar en los comicios de 2027.

La propuesta del gobernador pretende trasladar a los aspirantes a cargos de elección popular algunos controles de confianza similares a los que se aplican a integrantes de corporaciones de seguridad.

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La propuesta de Kuri rumbo a las elecciones de 2027. Mauricio Kuri González/ Twitter

El ejercicio también fue presentado como parte de un planteamiento para elevar los filtros de integridad de los candidatos y proporcionar a la ciudadanía mayor información sobre quienes pretendan ocupar cargos públicos.

La evaluación se realizó el mismo día en que, en el Congreso local, se entregó el informe de gobierno del Poder Ejecutivo de Querétaro.

Mientras el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, presentó el documento ante la LXI Legislatura, Kuri difundió las imágenes correspondientes a su examen de control de confianza.

De esta manera, el gobernador busca que su evaluación sirva como parte del planteamiento para que los partidos políticos incorporen controles adicionales a sus procesos de selección de candidaturas rumbo a 2027.

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