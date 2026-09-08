Gala Montes entra a la Casa de los Famosos México con fuerte compromiso: ¿Podrá cumplir?

La coincidencia de fechas entre ambos proyectos ha generado dudas sobre cómo se resolverá el compromiso teatral, sin que hasta el momento exista una explicación oficial por parte de Televisa (@malinchethemusical/Instagram)

Guardar

Gala Montes ingresó como habitante de La Casa de los Famosos México el pasado 6 de septiembre, pero la actriz y cantante ya tenía un compromiso profesional confirmado desde antes de su llegada al reality: debutar como protagonista del musical Malinche el 22 de septiembre, en pleno encierro televisivo que, según la producción, se extenderá hasta el 4 de octubre.

La coincidencia de fechas entre ambos proyectos ha generado dudas sobre cómo se resolverá el compromiso teatral, sin que hasta el momento exista una explicación oficial por parte de Televisa, la producción del reality o el equipo del musical dirigido por Nacho Cano.

PUBLICIDAD

Gala Montes comparte momento de sus ensayos para Malinche el musical /Instagram Gala Montes

Su historia en Malinche, el musical

La actriz Gala Montes, participante de La casa de los famosos México, posa con un vestuario negro ante un rascacielos. (@malinchethemusical/Instagram)

El vínculo de Montes con Malinche, el Musical comenzó en enero de 2026, cuando debutó sobre el escenario del Frontón México interpretando a la madre del personaje principal, en dos funciones especiales los días 24 y 25 de ese mes. La invitación llegó directamente de Nacho Cano, exintegrante de Mecano, luego de que la actriz interpretara el tema “Mujer contra mujer” en octubre de 2025.

Según relató la propia Montes, ese primer acercamiento ocurrió en un momento personal complicado. “Cuando México me dio la espalda, porque yo era la más funada y todo mundo me odiaba, llegó Nacho y me dijo: ‘a mí me caes bien’”, declaró la actriz, quien añadió que en ese entonces “no sabía para dónde ir” y encontró en el productor español un respaldo que no había hallado en el ámbito local.

PUBLICIDAD

A partir del 22 de septiembre, Montes asumirá el papel protagónico de Malinche, dejando atrás el personaje de la madre para encarnar a la figura histórica central de la producción. La actriz aseguró sentirse identificada con el personaje: “Me siento muy Malinche, porque yo soy mexicana y a veces siento que no me tratan como si fuera de aquí, como si no llevara 20 años trabajando”, explicó.

De esa colaboración con Cano surgieron además otros proyectos, entre ellos una canción para su álbum La Hija de Nadie y una participación en el espectáculo Ibiza Paradise, que se presenta en Madrid. En el marco de la presentación del musical, Montes también propuso públicamente una colaboración musical con Kenia Os, a quien llamó a “unirse como mujeres” en medio de la controversia que la cantante sinaloense enfrenta con Belinda y Danna Paola.

PUBLICIDAD

Lo que reveló dentro de la casa sobre el papel

La actriz Gala Montes posa de perfil con un atuendo ceremonial de plumas y un adorno de calavera en el área de butacas de un teatro. (@malinchethemusical/Instagram)

Ya como habitante del reality, Gala Montes retomó el tema de su compromiso teatral en una conversación con su compañero Yahir. Ahí explicó que el papel protagónico en Malinche lo pidió ella misma de manera específica ante la producción del musical, y adelantó que planea comenzar a interpretarlo en cuanto salga de la casa.

¿Podrá Gala Montes cumplir con su debut como protagonista de Malinche el 22 de septiembre? La actriz aseguró dentro de la casa que el estreno del papel ocurrirá apenas termine su participación en el reality, aunque la producción de La Casa de los Famosos México tiene programada la gran final hasta el 4 de octubre, casi dos semanas después de la fecha anunciada para el musical.

PUBLICIDAD

Esta declaración añade una capa de tensión al calendario de ambos proyectos, ya que hasta el momento ni el equipo del musical ni la producción del reality han explicado públicamente cómo se resolverá la coincidencia de fechas, ni si existe algún arreglo especial para que Montes cumpla con ambos compromisos.

Su paso previo por La Casa de los Famosos México

Aquella edición estuvo marcada por el enfrentamiento que Montes sostuvo con Adrián Marcelo (ViX)

Antes de este nuevo compromiso teatral, Gala Montes ya contaba con experiencia en La Casa de los Famosos México. Participó en la segunda temporada del reality, transmitida en 2024, donde permaneció 71 días y llegó hasta la gran final como tercera finalista, por detrás de Karime Pindter y Mario Bezares.

PUBLICIDAD

Aquella edición estuvo marcada por el enfrentamiento que Montes sostuvo con Adrián Marcelo, a quien llamó “marihuano” durante una discusión al interior de la casa, episodio que se mantuvo como uno de los momentos más recordados de la temporada y que continúa generando reacciones dos años después.

El regreso al reality en 2026

La propia Montes explicó frente a sus compañeros de casa las razones detrás de su regreso: “Yo entré aquí porque quiero promocionar mi disco y me interesa estar aquí para poder contarles mi verdad, porque nunca se me dio la oportunidad, pero quiero sacarle provecho” (Instagram/@galamontes)

El 6 de septiembre de 2026, durante la sexta gala de eliminación de la cuarta temporada, Gala Montes se convirtió en la primera exhabitante de La Casa de los Famosos México en volver a participar como concursante de pleno derecho. Su ingreso ocurrió después de la eliminación de Flor Vigna y tras la salida de Aldo Rendón, quien abandonó la competencia por motivos de salud.

PUBLICIDAD

La propia Montes explicó frente a sus compañeros de casa las razones detrás de su regreso: “Yo entré aquí porque quiero promocionar mi disco y me interesa estar aquí para poder contarles mi verdad, porque nunca se me dio la oportunidad, pero quiero sacarle provecho”, confesó, en referencia tanto al lanzamiento de La Hija de Nadie como a su versión de lo ocurrido con Adrián Marcelo en la edición anterior.

Por su parte, la productora Rosa María Noguerón confirmó que la decisión de reincorporar a la actriz fue deliberada. “Ya sabemos su juego, teníamos que hacer algo porque se fue un habitante muy querido y odiado por muchos, alguien que dio mucho contenido, entonces teníamos que mover eso”, declaró la productora, quien reconoció que la entrada de Montes representaba “un riesgo” calculado para reactivar la dinámica de la competencia.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el periodista Gabriel Cuevas, Montes habría negociado un pago de 600 mil pesos por cada semana que permanezca dentro de la casa, cifra que hasta el momento no ha sido confirmada ni por la actriz ni por Televisa ni por la producción del programa.

Polémicas recientes previas a su ingreso

El regreso de Montes al reality llegó precedido de varias controversias personales. En agosto, la actriz denunció públicamente haber enfrentado discriminación en su propio edificio, luego de que una vecina le reclamara por fumar marihuana dentro de su departamento. “Es mi casa”, respondió Montes, quien aprovechó el episodio para cuestionar la estigmatización del consumo de cannabis.

PUBLICIDAD

Días después, ya dentro de la casa, Montes retomó el tema tras la salida de Aldo Rendón, a quien defendió sugiriendo que la producción no fue sincera sobre las verdaderas razones de su partida. “¿Por qué no dicen: ‘le quitamos la pluma y él ya no acepta no fumar marihuana’?”, planteó la actriz, quien pidió la legalización de la marihuana en México. Esta postura fue respaldada posteriormente por el conductor Arath de la Torre, quien pidió no juzgar a Montes con “doble moral”.

A la par de estos episodios, Montes enfrentó un conflicto familiar prolongado con su hermana, Beba Montes (cuyo nombre real es Crista Fernández), que se extendió durante varias semanas de julio y agosto con acusaciones cruzadas sobre consumo de sustancias y desacuerdos relacionados con la sobrina de la actriz.

Ya durante su participación en el reality, circuló además un video publicado por Orlando Santana, amigo de Montes y encargado de sus redes sociales durante su encierro, en el que se le observa junto a la actriz dentro de un vehículo, vistiendo la misma ropa con la que después ingresó al programa, lo que generó especulación sobre el momento exacto en que fue grabado. Otro video adicional, difundido en historias de Instagram, mostró a la actriz presuntamente compartiendo una bebida alcohólica con su chofer camino a Televisa.

El mensaje de su madre y la publicación previa al ingreso

Ese mensaje generó preocupación entre distintas figuras del espectáculo. El conductor Poncho de Nigris, exparticipante de la primera temporada del reality, advirtió públicamente que Montes estaba “a nada de un brote psicótico” y cuestionó que la producción decidiera incorporarla al programa en ese contexto emocional. (Instagram/@galamontes)

Horas antes de que se confirmara su regreso al reality, Gala Montes publicó en Instagram la portada de La Hija de Nadie acompañada de un mensaje en el que afirmó sentirse “rota” y expresó frases como “necesito salvarme” y “necesito pedir ayuda”. En esa misma publicación, anunció que se alejaría temporalmente de las redes sociales y que personas de su confianza, entre ellas Orlando Santana, quedarían al frente de sus cuentas y del lanzamiento de su álbum.

Ese mensaje generó preocupación entre distintas figuras del espectáculo. El conductor Poncho de Nigris, exparticipante de la primera temporada del reality, advirtió públicamente que Montes estaba “a nada de un brote psicótico” y cuestionó que la producción decidiera incorporarla al programa en ese contexto emocional.

La reacción más contundente llegó de parte de la propia madre de la actriz, Crista Montes de Oca, quien publicó un mensaje cuestionando la manera en que la producción exponía a su hija con fines de audiencia. “No todo es rating”, escribió Montes de Oca, quien manifestó su preocupación por el bienestar de la actriz en medio de un momento personal que consideró delicado. Hasta el momento, la producción del programa no ha respondido públicamente ni a la publicación de la madre de Montes ni a las condiciones bajo las cuales la actriz aceptó su reingreso al reality.