México

Morena liga encuentros de Vicente Fox con PAN, Somos y PRI a las elecciones de 2027

El partido sostiene que las recientes visitas del expresidente con las dirigencias de las fuerzas políticas apuntan a una reorganización

Vicente Fox compartió un posicionamiento sobre la detención de Ernesto Ruffo. Crédito: X/ @adnnoticiasmx
El partido afirmó que la secuencia de acercamientos con Jorge Romero, integrantes de Somos y Alejandro Moreno muestra un intento de articular un bloque opositor con rumbo electoral. Crédito: X/ @adnnoticiasmx
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Morena difundió este 6 de septiembre un posicionamiento en el que acusó a Vicente Fox de reagrupar a la llamada mafia del poderque, a juicio del partido, representa el PRIAN, a partir de sus reuniones recientes con dirigencias del PAN, Somos y el PRI rumbo a las elecciones de 2027.

En el documento fechado, Morena sostuvo que Fox intenta presentar una alternativaciudadana y renovada, pero afirmó que la secuencia de encuentros muestra una reorganización de fuerzas políticas ya conocidas. El partido ubicó en ese bloque a Jorge Romero, dirigente nacional del PAN; a representantes de Somos; y a Alito Moreno, con quien el expresidente se reunió en la sede nacional del PRI.

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El texto fijó su lectura política en una idea central: no se trata de una nueva oposición, sino del regreso de actores que, según el partido, ya han pactado antes cuando estuvo en juego el poder.

Morena liga las reuniones de Fox con PAN, Somos y PRI a la elección de 2027

El partido sostuvo que la cadena de reuniones de Vicente Fox con PAN, Somos y PRI no es casual. (Foto: Morena)
El partido sostuvo que la cadena de reuniones de Vicente Fox con PAN, Somos y PRI no es casual. (Foto: Morena)

De acuerdo con el comunicado de Morena, Fox primero se reunió con Jorge Romero. Después sostuvo un encuentro con representantes de Somos para hablar de los comicios de 2027 y más tarde acudió a la sede priista para reunirse con Alito Moreno.

Para el partido oficialista, esa cadena de reuniones no es casual. Su interpretación es que, aunque cambien las siglas, los nombres o surjan nuevas organizaciones, detrás permanecen los mismos actores políticos.

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Morena también planteó que la escena tiene una carga simbólica: 26 años después de haber prometido “sacar al PRI de Los Pinos, Fox entró a la sede nacional de ese partido para encontrarse con su dirigencia. Con ese contraste, el documento busca presentar una continuidad entre el discurso del cambio de 2000 y los acuerdos posteriores entre fuerzas rivales.

Morena recordó 1988, 2006 y 2012 para sostener su acusación

Vicente Fox, Felipe Calderón, FEMOSPP
Morena mencionó 2006 y 2012 para acusar acuerdos entre PRI y PAN, incluyendo el supuesto fraude contra Andrés Manuel López Obrador y el Pacto por México. Credito:cuartoscuro

En su posicionamiento, el partido enlazó los encuentros actuales con tres episodios del pasado. El primero es la elección de 1988, que describe como denunciada por fraude, cuando, según su versión, la dirigencia del PAN reconoció al gobierno de Carlos Salinas mientras amplios sectores exigían democracia.

El segundo momento que menciona es 2006. Morena afirmó que entonces PRI y PAN se unieron para perpetrar un fraude electoral contra Andrés Manuel López Obrador.

La última referencia es 2012, cuando, según el mismo texto, ambos partidos “hicieron lo mismo” con el Pacto por México. En esa parte, el partido sostuvo que PRI y PAN volvieron a sentarse juntos para defender un modelo hecho para unos cuantos.

A partir de esa secuencia, Morena definió la relación entre esos partidos como una historia de acuerdos y simulaciones entre fuerzas que aparentan ser adversarias, pero que terminan juntas cuando están en riesgo el poder y los privilegios.

El comunicado retomó además una expresión atribuida al presidente López Obrador para enmarcar esa crítica. Morena señaló que se trata del gatopardismo: cambiar la fachada para que todo siga igual.

Morena contrapone dos proyectos de nación en su respuesta al bloque opositor

Morena afirmó que su propuesta incluye continuar con la Transformación, ampliar derechos, defender los Programas de Bienestar y mejorar salarios. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
Morena afirmó que su propuesta incluye continuar con la Transformación, ampliar derechos, defender los Programas de Bienestar y mejorar salarios. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

La respuesta directa del partido es que en México existen dos proyectos de nación. En su definición, el proyecto de sus adversarios busca recuperar privilegios, devolver el poder a las élites y volver a gobernar para unos cuantos.

Frente a eso, Morena aseguró que su proyecto consiste en seguir con la Transformación, ampliar derechos, defender los Programas de Bienestar, mejorar los salarios y respetar la voluntad del pueblo. El documento añadió que su apuesta es que el poder permanezca al servicio del pueblo y no de unos cuantos.

Con esa conclusión, el partido presentó las reuniones de Fox con PAN, Somos y PRI no como una reorganización electoral ordinaria, sino como el retorno de un bloque al que identifica con “el pasado de los privilegios, frente a lo que llama un porvenir de bienestar y justicia para el pueblo de México.

Expresidente Fox defiende su reunión con líderes del PRI y llama a una alianza opositora para 2027

Ante más de 5 mil jóvenes del PAN en Aguascalientes, el exmandatario afirmó que el acercamiento al tricolor tiene una “misión ciudadana”.(Redes sociales)
Ante más de 5 mil jóvenes del PAN en Aguascalientes, el exmandatario afirmó que el acercamiento al tricolor tiene una “misión ciudadana”.(Redes sociales)

Vicente Fox defendió su reunión con líderes del PRI y llamó a construir una alianza opositora para derrotar a Morena en 2027, a días de que arranque formalmente el proceso electoral en el que estarán en juego 17 gubernaturas y posiciones en la Cámara de Diputados.

Frente a más de 5 mil jóvenes del PAN reunidos en Aguascalientes, el exmandatario sostuvo que su visita a la sede nacional del tricolor tuvo una “misión ciudadanay la presentó como parte de un esfuerzo para cerrar filas rumbo a los comicios que se avecinan.

Durante el Encuentro Nacional Juvenil de Acción Nacional, Fox respaldó el acercamiento con Alito Moreno y otros cuadros priistas. Ahí pidió un solo bloque opositor para, en sus palabras, “partirle la madre a Morenaen la elección de 2027.

El expresidente recordó la elección del año 2000, cuando el PAN sacó al PRI de la Presidencia después de 70 años. Dijo que aquella victoria se construyó al “unir ciudadanía con recorridos casa por casa” en todo el país.

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