Hallan con vida a Jenny Kalindy, estudiante ecuatoriana reportada como desaparecida en Coyoacán. RRSS

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Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, estudiante del doctorado en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), fue encontrada con vida en inmediaciones de Huipulco, en la alcaldía Tlalpan, según reveló Bertha Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, a través de su cuenta en la red social X. Bolívar Guayacundo permanecía como persona no localizada desde el 26 de agosto.

“Confirmamos la localización con vida de Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, estudiante del doctorado en el CIESAS, quien fue encontrada en inmediaciones de Huipulco, Tlalpan”, escribió Alcalde Luján en su publicación.

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Qué dijo la Fiscal General

En el mismo mensaje, la funcionaria detalló las condiciones en las que se realizó el hallazgo y precisó el estado de salud de la estudiante. “Jenny fue trasladada por personal especializado a un hospital para su valoración y atención médica”, indicó Alcalde Luján.

Hallan con vida a Jenny Kalindy, estudiante ecuatoriana reportada como desaparecida en Coyoacán. Captura de pantalla

La Fiscal agregó, en referencia directa al estado físico de la joven: “Su vida se encuentra fuera de riesgo”. Con esta declaración, la funcionaria confirmó que la desaparición de la estudiante no derivó en un desenlace fatal.

El mensaje publicado en X representa, hasta el momento, la única confirmación oficial disponible sobre el paradero de Bolívar Guayacundo desde que se activó la búsqueda a finales de agosto.

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El agradecimiento de las autoridades

Alcalde Luján cerró su publicación con un reconocimiento hacia quienes participaron en la búsqueda de la estudiante. “Agradecemos la colaboración de su red de apoyo, de la comunidad académica y de todas las personas que participaron en su búsqueda”, señaló la Fiscal.

Ese agradecimiento incluyó de manera explícita a la comunidad académica, en referencia al CIESAS y a la Unidad Peninsular donde Bolívar Guayacundo cursaba sus estudios doctorales, institución que había mantenido una exigencia pública para que se agotaran los protocolos de búsqueda con vida.

Los antecedentes del caso

Bolívar Guayacundo, de 40 años y origen ecuatoriano, cursaba el doctorado en Historia en la Unidad Peninsular del CIESAS. Fue vista por última vez el 26 de agosto en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán.

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El caso quedó registrado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Comisión de Búsqueda de Personas bajo el folio 20260901-004. De acuerdo con la ficha de búsqueda difundida en su momento, la estudiante medía 1.57 metros de altura y presentaba melasma, principalmente en las mejillas, como seña particular. El día de su desaparición vestía de color negro.

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México emite una ficha de búsqueda para localizar a Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, desaparecida en Coyoacán. (FGJCDMX)

El 3 de septiembre, ocho días después de la última vez que fue vista, el CIESAS emitió un comunicado en el que manifestó “su profunda preocupación” y exigió a las autoridades competentes activar y agotar “de inmediato todos los protocolos especializados de investigación y búsqueda en vida, con perspectiva de género y en estricto apego a la Ley General en Materia de Desaparición de Personas”.

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El CIESAS emitió un comunicado público para exigir la búsqueda en vida de la estudiante de doctorado Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, desaparecida en la Ciudad de México. (CIESAS)

La institución académica señaló entonces que la familia de la estudiante se encontraba fuera del país, por lo que el propio CIESAS asumió “de manera indeclinable el acompañamiento solidario y la exigencia oficial de búsqueda”. El centro convocó también a la sociedad civil, a la comunidad académica y a los medios de comunicación a difundir el fotoboletín oficial de búsqueda para contribuir a su localización.

El cierre de la búsqueda

Con el mensaje de la Fiscal General, el proceso de búsqueda que involucró a la Comisión de Búsqueda de Personas, a la Fiscalía capitalina y a la comunidad académica del CIESAS llegó a su fin. La estudiante permanece bajo valoración médica en el hospital al que fue trasladada tras su localización en Tlalpan.

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Carteles de búsqueda difunden la imagen de Jenny Kalindy Bolívar, estudiante del CIESAS reportada como desaparecida en la alcaldía Coyoacán. (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

Quién es Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo

Bolívar Guayacundo se formó como licenciada en Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador (UCE), donde en 2014 presentó su tesis “Discursos y prácticas feministas sobre la maternidad en la década de los 80 en Quito”. Posteriormente cursó una maestría en Historia en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Ecuador, con una investigación sobre discursos y prácticas en torno a la maternidad y el parto en Quito entre 1950 y 1973, presentada en febrero de 2023. En 2024 fue aceptada en el doctorado en Historia del CIESAS, lo que la llevó a instalarse en México, donde su estancia en la capital respondía a actividades de consulta de archivos y documentos históricos para su investigación doctoral.