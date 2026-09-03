América Latina

Brasil afronta un doble golpe exportador: Europa suspende la carne y China reduce sus compras

El bloqueo sanitario comunitario coincide con mayores costos aduaneros en el mercado asiático, mientras los frigoríficos buscan colocar cortes de alto valor en destinos alternativos ante una concentración comercial difícil de revertir

La Unión Europea dejó de admitir carne vacuna, carne aviar, huevos y miel de Brasil por exigencias sanitarias sobre el uso de antimicrobianos en la cadena productiva (REUTERS/Paulo Whitaker/Archivo)
La Unión Europea dejó de admitir carne vacuna, carne aviar, huevos y miel de Brasil por exigencias sanitarias sobre el uso de antimicrobianos en la cadena productiva (REUTERS/Paulo Whitaker/Archivo)
Guardar

Brasil afronta un doble golpe sobre sus exportaciones de carne bovina por la suspensión de compras de la Unión Europea y la fuerte desaceleración de los embarques a China, un escenario que obligó al mayor productor y exportador mundial del sector a buscar destinos alternativos para parte de su producción en medio de restricciones sanitarias, cupos casi agotados y una disputa arancelaria con Estados Unidos.

Desde este jueves, la Unión Europea dejó de admitir importaciones brasileñas de carne vacuna, carne aviar y otros productos de origen animal, mientras China redujo de manera marcada sus compras de carne fresca cuando los exportadores de Brasil quedaron cerca de agotar la cuota de importación fijada por Beijing para este año.

PUBLICIDAD

La restricción europea respondió a la exigencia de que Brasil pruebe que cuenta con controles suficientes para garantizar el cumplimiento de las normas del bloque sobre el uso de antimicrobianos durante toda la cadena productiva. La decisión alcanzó también a los huevos y la miel.

En mayo, el país sudamericano fue retirado de la lista de países habilitados por la UE en relación con esas normas sanitarias. El gobierno brasileño anticipó entonces que actuaría con rapidez para revertir esa exclusión, mientras mantenía negociaciones para recuperar el acceso al mercado.

La Comisión Europea afirmó que las importaciones desde Brasil podrán retomarse cuando el país demuestre que cumple las normas del bloque sobre antibióticos y resistencia microbiana (REUTERS/Amanda Perobelli/Foto de archivo)
La Comisión Europea afirmó que las importaciones desde Brasil podrán retomarse cuando el país demuestre que cumple las normas del bloque sobre antibióticos y resistencia microbiana (REUTERS/Amanda Perobelli/Foto de archivo)

La rehabilitación de la carne bovina podría extenderse hasta mediados de 2028, mientras que en el caso del pollo el proceso podía llegar hasta fines de este año. Ese horizonte agravó la preocupación de los exportadores, porque la UE ocupa un lugar particular en el negocio brasileño por el valor agregado de los cortes que compra.

PUBLICIDAD

Las ventas brasileñas de los sectores alcanzados por la suspensión sumaron USD 2.026 millones en 2025, de los cuales USD 1.064 millones correspondieron a carne bovina y USD 781,4 millones a carne de aves, según datos del Ministerio de Agricultura. Solo en carne vacuna, el bloque europeo recibió en 2025 más de 92.000 toneladas de productos brasileños por un valor superior a 713 millones de euros.

Al mismo tiempo que Europa cerró su mercado, el frente chino comenzó a mostrar señales de enfriamiento. Los exportadores brasileños quedaron cerca de agotar la cuota de importación establecida por China el año pasado. Eso no impidió nuevas ventas, pero sí encareció su ingreso porque, una vez superado ese límite, las operaciones quedaron sujetas a aranceles más elevados.

Después de China, los principales compradores de carne bovina brasileña entre enero y julio fueron Estados Unidos, con 209.640 toneladas; Chile, con 88.900 toneladas; la Unión Europea, con 52.400 toneladas; y Rusia, con 62.340 toneladas. Entre esos cinco mercados concentraron 75,6% de las ventas del país, lo que redujo el margen para reemplazar rápidamente a alguno de ellos.

Trozos de carne se almacenan dentro de un refrigerador en una carnicería en Río de Janeiro, Brasil (REUTERS/Pilar Olivares)
Trozos de carne se almacenan dentro de un refrigerador en una carnicería en Río de Janeiro, Brasil (REUTERS/Pilar Olivares)

Esa concentración volvió más compleja la búsqueda de destinos alternativos. La Asociación Brasileña de las Industrias Exportadoras de Carnes (ABIEC) advirtió que no existe una sustitución automática del mercado europeo, porque el bloque adquiere cortes de alto valor.

En ese cuadro, Estados Unidos surgió como la principal salida posible para amortiguar el impacto. Aunque Washington mantiene una disputa comercial con Brasil y resolvió aplicar aranceles adicionales de hasta 37,5% sobre buena parte de los productos importados desde ese país, la carne quedó incluida dentro de la lista de excepciones.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Unión EuropeaExportacionesCarneBrasilÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenan a ocho años de prisión a un exalcalde salvadoreño acusado de peculado

La condena incluye el reintegro de 36,626.18 dólares por responsabilidad civil, tras una causa por compras municipales entre 2012 y 2016 que vulneraron las leyes de compras públicas, informó Centros Judiciales El Salvador

Condenan a ocho años de prisión a un exalcalde salvadoreño acusado de peculado

“Nos faltan siete”: Costa Rica capturó a alias “Jota”, uno de los 14 más buscados de Cartago

Juan José Martínez, identificado por dactiloscopia tras su aprehensión en San Nicolás, es señalado por las autoridades como presunto integrante de “Los Chacales”, grupo al que se le atribuye la venta de drogas

“Nos faltan siete”: Costa Rica capturó a alias “Jota”, uno de los 14 más buscados de Cartago

Guatemala confirma crecimiento sostenido del registro de votantes rumbo a 2027 con un padrón que supera los 10.2 millones de ciudadanos

El Tribunal Supremo Electoral reportó 10,215,714 inscritos al 2 de septiembre de 2026 y proyectó 10,718,532 para los comicios de 2027, un alza neta de 1,357,464 frente a 2023

Guatemala confirma crecimiento sostenido del registro de votantes rumbo a 2027 con un padrón que supera los 10.2 millones de ciudadanos

Guatemala llega al millón de visitantes y se consolida como principal mercado emisor de turistas hacia El Salvador

La ministra de Turismo, Morena Valdez, señaló que el flujo desde el país vecino ha elevado la ocupación hotelera y la demanda de restaurantes, comercios y transporte, con mayor intensidad en vacaciones y fines de semana largos

Guatemala llega al millón de visitantes y se consolida como principal mercado emisor de turistas hacia El Salvador

Ministerio de Hacienda rechaza el recurso de la Corte contra un recorte de USD 52.3 millones al presupuesto judicial en Costa Rica

La cartera sostuvo que la rebaja propuesta al Poder Judicial forma parte de una iniciativa de ley y que cualquier cambio deberá ser aprobado, modificado o rechazado por la Asamblea Legislativa

Ministerio de Hacienda rechaza el recurso de la Corte contra un recorte de USD 52.3 millones al presupuesto judicial en Costa Rica
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Temen por la vida del periodista Graciano Jiménez, un alcalde y más funcionarios en Oaxaca tras ser retenidos

Temen por la vida del periodista Graciano Jiménez, un alcalde y más funcionarios en Oaxaca tras ser retenidos

Joven fue secuestrado en Sechura y sus captores exigieron S/5 mil: Policía lo encontró con vida en un descampado

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del jueves 3 de septiembre

Carlos Jiménez expone la crudeza del crimen contra la familia del músico de la banda Camilo Séptimo: “De los casos más dificiles”

Teleférico de Miraflores se encuentra en marcha blanca y se alista para operar con tarifas diferenciadas para vecinos y turistas

DEPORTES

El gesto viral de la futbolista Trinity Rodman con su novio tenista en pleno partido del US Open: la particular camiseta que lució

El gesto viral de la futbolista Trinity Rodman con su novio tenista en pleno partido del US Open: la particular camiseta que lució

US Open: Francisco Cerúndolo saldó una cuenta pendiente y avanzó por primera vez a la tercera ronda

La postura que tomó Julián Álvarez en el Atlético de Madrid tras su fallido traspaso al Barcelona

Lewis Hamilton contó los secretos de la Ferrari F-40 que restauró: apenas 69 kilómetros, 30 años guardada debajo de una funda y una sorpresa en el motor

Las confesiones de un ex árbitro que generaron un escándalo en la Premier: las “apuestas” que realizaba en pleno partido

ENTRETENIMIENTO

La estrella de OnlyFans, Celina Powell, es vetada de un estadio de futbol tras un altercado con el personal de seguridad

La estrella de OnlyFans, Celina Powell, es vetada de un estadio de futbol tras un altercado con el personal de seguridad

Paris Jackson dio detalles sobre las nuevas canciones dedicadas a su padre: “Encajan tan bien juntas que dicen sentémonos a conversar”

David Heyman reveló los cambios que traerá la serie de Harry Potter respecto de las películas

Anya Taylor-Joy reveló que “se protegió demasiado” ante el impacto de la fama

La autora de The Last Sunrise habló sobre la elección de Maia Reficco: “Fue perfecta desde el principio”