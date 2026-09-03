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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 3 de septiembre

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06:02 hsHoy

Durante la madrugada de este jueves, el monzón mexicano sobre el noroeste del país e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en el este, norte y centro de Sonora; oeste y sur de Chihuahua; este y sur de Nayarit; y oeste y sur de Durango. Se esperan lluvias puntuales fuertes en el norte y centro de Sinaloa, así como lluvias aisladas en Baja California.

Pronóstico de lluvias:

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California Sur (centro y sur).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sur), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y noroeste), Zacatecas (oeste y sur), Nayarit (sur y este), Jalisco (oeste), Guerrero (este), Oaxaca (este y suroeste) y Chiapas (oeste y sur).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (centro y sur), Colima, Michoacán (norte, oeste y costa), Guanajuato (norte, oeste y sur), Querétaro (oeste, centro y sur), Hidalgo (sur), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (sur), Estado de México (norte), Tabasco (oeste), Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (centro, sur y oeste).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Aguascalientes, Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.
Mapa satelital de México con patrones de nubosidad, trayectorias de tormentas marcadas en amarillo y símbolos de presión atmosférica
Un mapa del Servicio Meteorológico Nacional señala las trayectorias de la tormenta Marie y diversos sistemas atmosféricos sobre el territorio mexicano. (Conagua clima)

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