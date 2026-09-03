David Heyman reveló los cambios que traerá la serie de Harry Potter respecto de las películas

Bienvenidos a un nuevo año en Hogwarts. Harry Potter y la Piedra Filosofal, la serie original de HBO, estrena esta Navidad en HBO Max

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David Heyman confirmó que la serie de Harry Potter para HBO Max se estrenará el 25 de diciembre de 2026 y que adaptará cada libro en una temporada. La producción incluirá por primera vez en pantalla a Peeves y una versión ampliada de Hogwarts construida para televisión.

Heyman lleva casi tres décadas vinculado a la obra de J.K. Rowling. Fue él quien leyó el manuscrito original de Harry Potter y la piedra filosofal antes de que llegara a las librerías y quien apostó por llevarlo al cine cuando aún desconocía la dimensión que alcanzaría.

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“Pensé que, si tenía suerte, sería una película pequeña británica”, admitió en la entrevista. La saga terminó convirtiéndose en una de las franquicias cinematográficas más rentables de la historia, con ocho entregas entre 2001 y 2011.

La serie tendrá ocho episodios y cubrirá el primer libro completo

La adaptación televisiva, producida por HBO Max, dedicará una temporada entera a cada uno de los siete libros de la saga —con ocho episodios para el primero—, lo que permitirá un desarrollo narrativo imposible en el formato cinematográfico. “Tienes la posibilidad de ahondar un poco más en los personajes, de sentir lo que sienten de forma más aguda”, explicó Heyman. En la primera película, toda la historia quedó condensada en aproximadamente dos horas y media.

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La serie de Harry Potter tendrá ocho episodios para el primer libro y ampliará la historia que el cine condensó en dos horas y media

Esa diferencia de tiempo se traducirá en escenas que los libros incluían y que el cine debió omitir. El productor mencionó la sociedad S-P-E-W —la campaña de Hermione por los derechos de los elfos domésticos— y el acertijo lógico de Snape en la piedra filosofal como ejemplos de contenido que ahora tendrá espacio. “Hay cosas en las que no tuvimos tiempo, y eso es emocionante”, sostuvo.

Francesca Gardiner y Mark Mylod lideran la visión creativa de la producción

Heyman aclaró que su rol en la serie es de productor ejecutivo, una figura más parecida a la de un padrino que a la de un padre, en sus propias palabras. La conducción creativa recae sobre la guionista y showrunner Francesca Gardiner y el director y productor Mark Mylod, quienes entre sus trabajos previos acumulan créditos en Succession, Game of Thrones e His Dark Materials. La productora ejecutiva Ruth Kenley-Letts completa el equipo de liderazgo.

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“Cuando los escuchabas individualmente, y después juntos, había tal armonía en la forma en que hablaban del proyecto”, dijo Heyman sobre el dúo creativo. Ambos llegaron al proyecto sin conocerse entre sí y con aproximaciones distintas, pero el productor destacó que sus visiones resultaron complementarias.

Gardiner y Mylod describieron el sello estético de la serie como un “naturalismo con raíces orgánicas”: la magia en este universo parte de la naturaleza, lo que se refleja en el diseño de producción.

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El Hogwarts televisivo conecta espacios que en el cine existían por separado

Francesca Gardiner y Mark Mylod lideran la visión creativa de la serie de Harry Potter, con David Heyman como productor ejecutivo (REUTERS/Mike Blake)

Uno de los cambios más concretos que Heyman describió es la construcción del set de Hogwarts. Mientras que los sets cinematográficos eran espacios independientes que la edición conectaba, la versión televisiva integra físicamente el Gran Salón, el Vestíbulo de Entrada, los patios y los corredores en una sola estructura continua. “Puedes tener un plano que te lleva de un lugar a otro y a otro más, algo que no pudimos hacer en las películas”, señaló el productor.

El Callejón Diagón también fue construido a mayor escala y conecta directamente con el banco Gringotts. El diseñador Stuart Craig, quien construyó el Hogwarts original para las películas, sentó las bases estéticas que la nueva producción retoma y expande con tecnología actualizada.

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Nick Frost interpretará a Hagrid y el elenco adulto estrenará personajes icónicos

El reparto de la serie incluye nombres con trayectorias consolidadas en el cine y la televisión británicos. Nick Frost asumirá el papel del guardabosques Rubeus Hagrid; Janet McTeer interpretará a la profesora Minerva McGonagall; John Lithgow dará vida a Albus Dumbledore, y el actor Paapa Essiedu encarnará al profesor Severus Snape.

Heyman también confirmó que Peeves —el fantasma travieso que en las películas estuvo a cargo del fallecido Rik Mayall pero nunca llegó a estrenarse en pantalla— tendrá presencia en la serie con una versión ajustada del personaje.

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El elenco adulto de la serie de Harry Potter incluye a Nick Frost como Hagrid, Janet McTeer como McGonagall, John Lithgow como Dumbledore y Paapa Essiedu como Snape (HBO Max)

Peter Serafinowicz lo interpretará con un enfoque que el productor describió como “una delicia”: fiel al espíritu del libro, pero con una definición del personaje algo más amplia que la literaria. En las películas, Peeves fue descartado porque su presencia interrumpía la narración y resultaba demasiado abrasivo en el contexto de un largometraje.

Alan Rickman fue el único integrante del equipo que conoció el final de la saga

Durante la conversación, Heyman reveló un detalle sobre la producción de las películas: Alan Rickman, quien interpretó a Snape, fue el único miembro del equipo —actores, guionistas y directores incluidos— al que Rowling informó sobre el arco completo del personaje. “Ninguno de nosotros sabía”, afirmó Heyman. Esa información privilegiada le permitió a Rickman construir una actuación con capas que solo se comprenden al ver la saga completa.

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La nueva serie, en cambio, parte con pleno conocimiento del desenlace. Eso abre la posibilidad de incluir referencias tempranas a eventos de temporadas futuras. “Puedes dejar pequeños huevos de Pascua en la primera temporada que se relacionen con algo que ocurrirá en la cuarta o quinta”, explicó el productor, aunque aclaró que el equipo trabaja con cuidado para no adelantar demasiado.

La producción incorpora un programa de formación para nuevos trabajadores del sector

David Heyman confirmó que la serie de Harry Potter para HBO Max se estrenará el 25 de diciembre de 2025 y adaptará cada libro en una temporada (REUTERS/Peter Nicholls)

Más allá de los elementos creativos, Heyman destacó que la serie incorpora un programa de acceso a la industria para personas sin experiencia previa en sets de filmación. La iniciativa busca preparar a la próxima generación de técnicos y realizadores.

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El productor también mencionó que varios hijos de artesanos que trabajaron en las películas originales están ahora en la serie; entre ellos, Julian Walker, quien diseñó la nueva caja del Quidditch —el baúl que guarda los implementos del deporte mágico— siguiendo los pasos de su padre, quien construyó la original para La piedra filosofal.