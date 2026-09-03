Sheinbaum no descarta nuevos impuestos a sopas instantáneas y cerveza pero pide esperar a la entrega del Paquete Económico 2027

En su conferencia de prensa mañanera de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum no descartó que haya nuevos impuestos para 2027, ya se sondea que se apliquen a sopas instantáneas y cerveza. Crédito: X / @Isa_Uribe

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Este jueves, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, no descartó que haya nuevos impuestos o ajustes a diversos productos, como aquellos con exceso de sodio –las sopas instantáneas– y bebidas alcohólicas, como la cerveza.

Durante su conferencia de prensa mañanera, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la primera mandataria, tampoco rechazó de manera tajante la propuesta de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, pero pidió esperar a la entrega del Paquete Económico 2027, algo que debe pasar, a más tardar el próximo 8 de septiembre.

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“Vamos a esperar a la próxima semana. ¿En qué consiste esencialmente? Disminuir la evasión. Ese es el objetivo. Lamentablemente, todavía sigue habiendo problemas,ha disminuido, pero de factureras”, dijo Sheinbaum Pardo.

Prioridad es frenar la evasión fiscal

Pese a que el tema tomó relevancia por la propuesta de los diputados de Morena de aplicar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a productos con alto contenido de sodio, así como revisar el impuesto que pagan la cervezas, Sheinbaum Pardo se enfocó en la lucha contra la evasión fiscal.

Además, para no entrar en mayores detalles al respecto, pidió esperar a que su gobierno entregue el Paquete Económico 2027, mismo que contendrá la miscelánea, así como la iniciativa de Ley de Ingresos.

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La presidenta Claudia Sheinbaum no descarta nuevos impuestos para el 2027. Crédito: X/ @Claudiashein

Diputados de Morena proponen nuevos impuestos a sopas instantáneas y cerveza

El diputado de Morena y presidente de la Comisión de Hacienda en San Lázaro, Carlos Antonio Altamirano, reveló que la propuesta tiene como objetivo gravar los productos que actualmente no pagan impuestos pese a sus niveles de sodio y que dañan la salud.

Altamirano puso de ejemplo algunos productos, que podrían elevar su costo el año que entra, tales como las sopas instantáneas, salsas y aderezos que contienen altos niveles de sodio.

“Hay productos que tienen un exceso de sodio y, por exceso de sodio, no se les cobra el IEPS… Hay algunas sopas Maruchan, salsas, algunos aderezos”, dijo ayer el diputado federal ante medios de comunicación.

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En caso de que se apliquen nuevos impuestos a productos como las sopas Maruchan o la cerveza, calculó el legislador, podría haber una recaudación cercana a los 12 mil millones de pesos, pero no está garantizado que se destinen al sector salud.

Monreal desconoce si habrá nuevos impuestos en el 2027

Hoy, en conferencia de prensa, el coordinador de las y los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, aclaró que no existe ninguna iniciativa del Ejecutivo para aumentar impuestos mediante el IEPS a la cerveza y productos con exceso de sodio, por lo que –al igual que Claudia Sheinbaum– pidió esperar a la presentación del Paquete Económico para conocer qué contempla la Ley de Ingresos.

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Los diputados de Morena no descartan aumentar el IEPS a productos como la sopa Maruchan y la cerveza. Crédito: Meta / La 20 Cervecería La Libertad

“En lo personal yo soy partidario de una política fiscal responsable, pero también tenemos que cuidar el bolsillo de las familias y evitar que afecten al ingreso de esas familias”, declaró el diputado zacatecano.

Recursos de impuestos saludables no van al sector salud

Bajo el argumento de la salud pública, Morena y sus aliados aprueban incrementos a los impuestos saludables, una medida que ya aplicaron en 2026.

Este año, el IEPS a bebidas azucaradas subió de 1.64 a 3.08 pesos por litro, y el impuesto a cigarros pasó de 160 por ciento a 200 por ciento, además de un aumento en la cuota por pieza.

Nuevos impuestos pueden afectar la economía de los mexicanos. Credito: cuartoscuro

En ese momento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público calculó alrededor de 41 mil millones de pesos adicionales por los ajustes. Sin embargo, esos recursos no quedaron etiquetados de forma exclusiva para salud.

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Para 2026 se destinaron alrededor de 996 mil millones de pesos al sector salud, aunque el monto quedó 4.7 por ciento por debajo de lo que México gastó en 2024, en términos reales.

Queda la expectativa de que el nuevo movimiento en los impuestos saludables se refleje en el sector salud en 2027, ya que es probable que el pueblo pague más por productos como las sopas instantáneas o la cerveza.