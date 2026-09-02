América Latina

El presidente del Tribunal Supremo de Brasil dijo que va a tomar “medidas necesarias” en el caso De Moraes

Edson Fachin anunció que evaluará los pasos a seguir tras la difusión de mensajes que comprometen al magistrado con el banquero Daniel Vorcaro

El presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Edson Fachin (REUTERS/Adriano Machado)
El presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Edson Fachin (REUTERS/Adriano Machado)
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El presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Edson Fachin, anunció este miércoles que adoptará las “medidas necesarias” tras la difusión de mensajes que el banquero Daniel Vorcaro habría enviado al juez Alexandre de Moraes en medio de la crisis del Banco Master.

Según explicó Fachin, la decisión será comunicada en los próximos días, una vez concluido el análisis institucional del caso. “En los próximos días, concluido el análisis necesario de los hechos y observados los procedimientos institucionales pertinentes, esta Presidencia anunciará, en el tiempo debido y sin precipitación, las medidas que correspondan y sean necesarias”, afirmó durante un seminario sobre democracia.

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El informe de la Policía Federal fue elaborado por orden del juez André Mendonça, relator del caso Master, para identificar a los interlocutores de Vorcaro. La investigación concluyó que los mensajes estaban dirigidos a De Moraes.

El magistrado del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes (REUTERS/Adriano Machado)
El magistrado del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes (REUTERS/Adriano Machado)

Luego, Mendonça pidió un dictamen de la Procuraduría General de la República y defendió que el asunto fuera tratado por el pleno del tribunal. Sin embargo, el procurador general Paulo Gonet, también mencionado en los intercambios, consideró nulo el informe por haber sido producido sin solicitud previa de la Policía Federal o del Ministerio Público. Ahora será Fachin quien defina el curso del expediente.

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En su discurso, el titular del Supremo sostuvo que los indicios exigen una respuesta institucional y describió el momento como de “especial gravedad”. También remarcó que la investidura judicial “no confiere privilegios, sino que impone deberes, límites y responsabilidades”.

Captura con un texto en portugués en la parte superior y un panel inferior de metadatos de un archivo PDF con un recuadro rojo en la fecha
"¿Alguna novedad? ¿Consiguió tener noticias o bloquearlo?”, preguntó Vorcaro a De Moraes

Qué muestran los mensajes

De acuerdo con el reporte policial, Vorcaro recurrió a De Moraes en un intento por frenar la liquidación del banco y el avance de las investigaciones. Durante 13 días, los mensajes hallados en su celular muestran pedidos de ayuda, consultas sobre cómo actuar y gestiones para “sensibilizar” a autoridades y “desarmar” la situación, indicó O Globo.

La pesquisa sostiene que el empresario escribía los textos en un bloc de notas, hacía capturas de pantalla y luego las enviaba al magistrado mediante visualización única.

Uno de los mensajes más delicados fue enviado el 17 de noviembre de 2025, pocas horas antes de su detención en el Aeropuerto de Guarulhos, cuando se preparaba para viajar a Dubái en un jet privado. “¿Consiguió tener noticias o bloquearlo?”, preguntó Vorcaro. Ese mismo día fue arrestado durante la “Operación Compliance Zero”, bajo sospecha de intento de fuga.

Una captura de pantalla con un mensaje de texto en portugués y un panel de metadatos de un archivo PDF con una fecha enmarcada en rojo
El banquero le había pedido a De Moraes que intercediera ante el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, para postergar una acción que consideraba inminente. "Si Andrei logra atrasarlo para la otra semana, porque hay feriado, el banco no quiebra. Intentá llamarlo y sensibilizarlo sobre esto si te parece posible", escribió

El 16 de noviembre, además, le había pedido a De Moraes que intentara hablar con el director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, para retrasar una acción inminente.

Si Andrei logra atrasarlo para la otra semana, porque hay feriado, el banco no quiebra. Intentá llamarlo y sensibilizarlo sobre esto si te parece posible”, escribió.

También buscó apoyo para llegar al presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, ante el temor de una intervención sobre el Banco Master, que finalmente fue liquidado dos días después. En otro tramo de los mensajes, expresó: “Tenemos que encontrar la forma de desarmar esto. Dios mío”.

Daniel Vorcaro Banco Master
Daniel Vorcaro

Las conversaciones también mencionan al procurador general Paulo Gonet y al juez federal Ricardo Soares Leite, quien más tarde firmaría la orden de prisión. En uno de esos mensajes, Vorcaro preguntó: “¿Creés que el lunes ya tengo que estar afuera?”.

Para los investigadores, los intercambios revelan que el banquero no solo tenía preocupación por el avance de la causa, sino que además buscaba apoyo ante autoridades clave para frenar decisiones judiciales, policiales y regulatorias.

Según la Policía Federal, aunque Alexandre de Moraes respondió algunos de esos mensajes, no fue posible conocer el contenido porque también utilizó el sistema de visualización única y su teléfono no fue peritado.

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