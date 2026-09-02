Exigían unos US$11.180 por liberar a una víctima: así operaba una presunta banda de secuestradores en Honduras

La familia habría recibido amenazas de muerte si no entregaba el dinero solicitado. (FOTO: Infobae)

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Una persona es privada de libertad. Después, sus familiares reciben una comunicación con una exigencia concreta: L300.000, unos US$11.180, a cambio de que vuelva con vida.

Ese es el mecanismo que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) atribuye a una presunta banda de secuestradores investigada en San Pedro Sula, Cortés, y de la cual las autoridades anunciaron la captura de un tercer supuesto integrante.

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El detenido es un hombre de 32 años, de oficio mecánico, originario de Lamaní, Comayagua, según informó César Ruiz, jefe de la DPI en San Pedro Sula.

La investigación, sin embargo, no termina con su arresto.

La Policía ahora intenta establecer si el grupo estuvo involucrado en otros secuestros o delitos similares, lo que podría transformar un expediente individual en una investigación de mayor alcance.

Del secuestro a la presión sobre la familia

De acuerdo con la versión policial, después de privar de libertad a la víctima, los presuntos responsables contactaron a sus familiares.

La condición para liberarla era pagar L300.000 (US$11.180 aproximadamente).

Si no entregaban el dinero, según la investigación, amenazaban con quitarle la vida.

Ese componente es fundamental en un secuestro extorsivo: el objetivo no es únicamente mantener retenida a una persona, sino convertir su vida y seguridad en el instrumento de presión para obtener dinero.

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Ante la denuncia, la unidad Antisecuestros inició las diligencias.

La unidad Antisecuestros mantiene abiertas diligencias para identificar posibles hechos adicionales. (FOTO: MSG Psicología)

La primera reacción policial permitió detener en flagrancia a dos personas presuntamente vinculadas con el hecho.

Los investigadores reunieron información hasta conseguir una orden judicial contra un tercer sospechoso, quien finalmente fue localizado y arrestado.

Ruiz lo identificó como el tercer capturado de la banda investigada.

El detenido deberá comparecer ante un juez, que determinará su situación jurídica con base en los indicios presentados por la Fiscalía.

Hasta una eventual sentencia, su participación debe considerarse una acusación bajo investigación y no una responsabilidad penal establecida.

El detenido tiene 32 años y trabaja como mecánico, según información proporcionada por la DPI. (FOTO: HRN)

Uno de los elementos que puede ampliar el caso es precisamente la hipótesis de que el grupo no actuara únicamente una vez.

La DPI pidió a la población que, si reconoce a alguno de los detenidos y posee información sobre hechos similares, acuda a las autoridades.

Ese llamado suele ser relevante en investigaciones de estructuras criminales porque una captura puede permitir conectar denuncias que inicialmente fueron investigadas como episodios independientes.

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Si aparecen nuevas víctimas, los investigadores podrían comparar teléfonos, vehículos, lugares utilizados para retener personas, formas de contacto y métodos para exigir pagos.

La familia habría recibido amenazas de muerte si no entregaba el dinero solicitado. (FOTO: El Milenio)

En un caso de secuestro, seguir la ruta del rescate puede convertirse en una herramienta importante para identificar a más participantes.

Pero también cuentan otros elementos: comunicaciones, registros telefónicos, ubicación de los sospechosos, cámaras de seguridad y testimonios.

La investigación deberá determinar qué función cumplía cada uno de los tres detenidos.

No necesariamente todos los integrantes de una estructura desempeñan la misma tarea: algunos pueden participar en la vigilancia de una víctima, otros en su retención y otros en la negociación económica.

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Por eso, la tercera captura no necesariamente cierra el expediente. Puede ser apenas el paso que permita reconstruir cómo estaba organizada la banda y hasta dónde llegaban sus operaciones.