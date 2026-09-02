Costa Rica

Arenal Fortuna, uno de los principales destinos turísticos de Costa Rica, gana premio iberoamericano de sostenibilidad

La zona de La Fortuna de San Carlos recibió en Ciudad de México el principal reconocimiento de su categoría por su modelo turístico, que combina sostenibilidad, desarrollo local, participación empresarial y oportunidades para las comunidades.

El reconocimiento destaca más de 30 años de evolución de Arenal Fortuna como uno de los destinos turísticos consolidados de Costa Rica. Cortesía: La Fortuna Costa Rica
El reconocimiento destaca más de 30 años de evolución de Arenal Fortuna como uno de los destinos turísticos consolidados de Costa Rica. Cortesía: La Fortuna Costa Rica
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El destino Arenal Fortuna, en Costa Rica, fue galardonado con el premio principal en la categoría “Destino Maduro Sostenible”, durante el Sustainable & Social Tourism Summit, celebrado en Ciudad de México.

El reconocimiento distingue la evolución de La Fortuna de San Carlos como uno de los destinos turísticos consolidados de Costa Rica y resalta su capacidad para integrar el crecimiento de la actividad turística con la sostenibilidad, la participación empresarial, el desarrollo local y la generación de oportunidades para las comunidades.

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Representantes de la Arenal Cámara de Turismo y Comercio recibieron el premio durante el encuentro, considerado uno de los espacios relevantes de Iberoamérica dedicados al análisis y promoción del turismo sostenible y social.

Para los representantes del destino, la distinción refleja un trabajo construido durante años con la participación de empresarios, organizaciones, instituciones públicas, academia y comunidades locales, bajo una visión compartida acerca del desarrollo turístico de la zona.

El reconocimiento busca ir más allá del número de personas que visitan el destino y destacar la forma en que la actividad turística puede convertirse en un instrumento para generar bienestar económico y social.

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“Recibir este reconocimiento a nivel iberoamericano nos llena de orgullo, pero sobre todo nos reta como destino a seguir creciendo de manera responsable, fortaleciendo nuestra competitividad y haciendo que el turismo continúe siendo una herramienta de desarrollo para todo el territorio”, señaló Edwin Araya, director ejecutivo de la Arenal Cámara de Turismo y Comercio.

Arenal Fortuna recibió en Ciudad de México el premio principal en la categoría “Destino Maduro Sostenible” durante el Sustainable & Social Tourism Summit. Crédito: ICT
Arenal Fortuna recibió en Ciudad de México el premio principal en la categoría “Destino Maduro Sostenible” durante el Sustainable & Social Tourism Summit. Crédito: ICT

Más de 30 años de desarrollo turístico

Uno de los aspectos considerados para la entrega del galardón fue la trayectoria de crecimiento de Arenal Fortuna, que acumula más de 30 años de desarrollo turístico.

Durante ese periodo, el destino ha enfrentado diferentes desafíos y crisis, mientras amplió y diversificó su oferta para mantener su competitividad.

El modelo desarrollado en la zona se ha apoyado, según sus representantes, en la articulación entre distintos actores y en el trabajo colaborativo entre empresas, comunidad e instituciones.

Actualmente, La Fortuna es uno de los destinos turísticos más visitados de Costa Rica y cuenta con una capacidad superior a las 20,000 camas para alojamiento.

A esto se suma una oferta de más de 150 actividades relacionadas principalmente con aventura, naturaleza y termalismo, elementos que se han convertido en parte de la identidad turística de esta zona del norte costarricense.

La presencia del Volcán Arenal constituye uno de sus principales atractivos naturales, alrededor del cual se ha desarrollado una oferta que también incorpora experiencias de bienestar, identidad cultural y contacto con la naturaleza.

Para las autoridades turísticas, el reconocimiento internacional refleja precisamente la capacidad del destino para combinar esos atractivos con oportunidades económicas para la población local.

La Catarata La Fortuna es una de las experiencias imperdibles para quienes visitan la zona. Cortesía: La Fortuna Costa Rica
La Catarata La Fortuna es una de las experiencias imperdibles para quienes visitan la zona. Cortesía: La Fortuna Costa Rica

ICT celebra el reconocimiento internacional

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) destacó el premio obtenido en México y consideró que representa un reconocimiento tanto para Arenal Fortuna como para el sector turístico nacional.

“El Instituto Costarricense de Turismo extiende una sincera felicitación al destino Arenal-Fortuna por recibir el premio principal en la categoría ‘Destino Maduro Sostenible’. Este galardón enorgullece a Costa Rica y al sector turístico”, señaló Marcos V. Borges, presidente ejecutivo del ICT.

Borges destacó que la distinción reconoce la evolución del destino y su capacidad para integrar diferentes componentes del desarrollo.

“Destacando merecidamente la evolución de Arenal Fortuna como un destino consolidado, que ha logrado integrar la actividad turística con la sostenibilidad, la participación empresarial, el desarrollo local y la generación de oportunidades para las comunidades”, agregó.

El premio llega además en un momento de transformación para la zona, luego del lanzamiento de una nueva marca destino de Arenal Fortuna, desarrollada mediante un proceso colectivo con el propósito de fortalecer su identidad y aumentar su proyección tanto en Costa Rica como en mercados internacionales.

El ICT destacó que Arenal Fortuna se encuentra entre los cinco Centros de Desarrollo Turístico mejor calificados del país en su Índice de Progreso Social. Cortesía: La Fortuna Costa Rica
El ICT destacó que Arenal Fortuna se encuentra entre los cinco Centros de Desarrollo Turístico mejor calificados del país en su Índice de Progreso Social. Cortesía: La Fortuna Costa Rica

Entre los cinco centros turísticos mejor calificados

El proceso de consolidación también ha contado con iniciativas institucionales como el Programa de Gestión Integral de Destinos (PGID), desarrollado durante más de tres años con acompañamiento del Departamento de Desarrollo Turístico del ICT.

Arenal Fortuna figura además entre los cinco Centros de Desarrollo Turístico mejor calificados del país dentro del Índice de Progreso Social del ICT, según la información divulgada tras la entrega del reconocimiento.

Para el sector turístico, esos resultados forman parte de una estrategia dirigida a consolidar destinos capaces de generar beneficios más allá de la llegada de visitantes.

Alberto López, gerente general del ICT, quien estuvo presente en Ciudad de México durante la entrega del premio, resaltó el trabajo realizado por la Cámara de Turismo y las empresas vinculadas con el destino.

“Celebramos con profunda satisfacción este merecido logro, que reafirma y reconoce la labor de la Arenal Cámara de Turismo de La Fortuna, a su junta directiva y a todas las empresas afiliadas por su visión”, afirmó.

López añadió que el trabajo desarrollado contribuye al fortalecimiento de uno de los destinos emblemáticos del país y a la búsqueda de un turismo “cada vez más sostenible, inclusivo y generador de bienestar para las comunidades”.

La distinción obtenida en México coloca así nuevamente a Arenal Fortuna en el escenario turístico internacional, esta vez no únicamente por sus paisajes, aguas termales o actividades de aventura, sino por un modelo de desarrollo construido durante más de tres décadas y que procura vincular el crecimiento turístico con el bienestar de quienes viven en el territorio.

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