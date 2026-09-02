Ministerio de la Mujer suma a cientos de policías a una consulta contra la violencia en República Dominicana

Faride Raful afirmó que el Gobierno de República Dominicana investigará y sancionará los casos en que agentes de la Policía Nacional estuvieron involucrados en muertes de civiles. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

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El Ministerio de la Mujer y la Policía Nacional de la República Dominicana sumaron a cientos de agentes a una consulta sobre prevención de la violencia contra las mujeres. Las respuestas se incorporarán a recomendaciones de política pública, según informó la Presidencia dominicana.

El panel de diálogo interinstitucional llevó por título “Voces que aportan soluciones desde la población masculina”. El encuentro buscó abrir una reflexión con los agentes policiales sobre el papel de los hombres en la prevención y reducción de la violencia contra las mujeres, además de identificar acciones para transformar conductas, fortalecer la prevención y mejorar las respuestas institucionales.

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La actividad se realizó en Santo Domingo y fue encabezada por la ministra de la Mujer Gloria Reyes junto con el subdirector general de la Policía Nacional, general Esteban Figuereo García. También asistió el inspector general de la institución, general Martín Miguel Tapia Sánchez.

La consulta incorpora la experiencia policial para mejorar la prevención y la respuesta

Reyes sostuvo que la participación de la Policía Nacional es clave por su presencia en todo el territorio y por el contacto permanente de sus agentes con las comunidades.

Esa cercanía, planteó, les permite conocer de primera mano situaciones que afectan la convivencia, la seguridad de las familias y la tranquilidad de los barrios.

Durante la jornada, la ministra definió el objetivo del proceso con estas palabras: “Nos convoca un propósito concreto: fortalecer la prevención de la violencia contra las mujeres mediante información confiable, coordinación institucional y decisiones que respondan a la realidad. Este no es un acto para cumplir con una formalidad. Es un ejercicio de escucha que busca producir conocimientos útiles para la acción pública”.

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Siete siluetas femeninas, con heridas abstractas en el corazón, se alzan en actitud de recogimiento frente a un mapa difuso de República Dominicana, bajo un cielo de gotas que sugieren luto y memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Figuereo García tuvo a su cargo la apertura del encuentro. Allí destacó la importancia de que los agentes participen en la consulta como un espacio para aportar experiencias y propuestas a las acciones dirigidas a prevenir la violencia contra las mujeres.

El panel estuvo integrado por la general Celeste Yanet Jiménez Cabral, titular de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar; Rosa Yudelka de los Santos, directora nacional de Atención a Víctimas del Ministerio Público, y Rosa Dariana Mejía Abud, viceministra de Planificación y Desarrollo del Ministerio de la Mujer.

La moderación estuvo a cargo de la viceministra de Cultura de Igualdad del Ministerio de la Mujer, Lily Luciano. En el conversatorio también participó el doctor Luis Vergés, psicólogo clínico y terapeuta familiar.

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El diálogo abordó masculinidades, señales de alerta y revictimización

En el intercambio se trataron temas vinculados con la construcción de masculinidades basadas en el respeto y la igualdad. También se analizaron la identificación de señales de alerta, la prevención de conductas violentas y el papel de los agentes policiales frente a situaciones de violencia contra las mujeres.

La discusión incorporó factores individuales, familiares, sociales e institucionales que pueden incidir en comportamientos violentos. A eso se sumaron herramientas para el manejo de emociones como la ira, los celos y la frustración sin recurrir a la violencia.

Personal forense y agentes de la Policía Nacional investigan la escena de un presunto feminicidio por envenenamiento en un motel de República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La metodología incluyó preguntas dirigidas a las panelistas para profundizar en la responsabilidad de los hombres cuando conocen casos de violencia en su entorno. Otro punto central fue la necesidad de evitar la revictimización de las mujeres denunciantes y de superar la idea de que la violencia intrafamiliar pertenece al ámbito privado.

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Cómo se integra la consulta al proceso nacional

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Ministerio de la Mujer para ampliar la participación masculina en la prevención de la violencia contra las mujeres y generar evidencia que permita fortalecer las políticas públicas.

La incorporación de la Policía Nacional, de acuerdo con la información oficial, suma al proceso la perspectiva de agentes con funciones relevantes en la prevención, detección y respuesta ante estos casos, y refuerza la articulación entre ambas instituciones.

La consulta nacional impulsada por el ministerio busca recoger percepciones, experiencias y propuestas de hombres de distintos sectores de la sociedad dominicana para fortalecer las acciones de prevención. El conversatorio cerró con las explicaciones para completar el instrumento y con la aplicación de la consulta a los asistentes.

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