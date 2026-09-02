Consternación en El Salvador: supuesto quiropráctico drogó y violó a una paciente

Una camilla metálica y láminas anatómicas equipan una consulta quiropráctica en El Salvador junto a la fotografía de un hombre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un tribunal de El Salvador condenó a Melvin Alfredo Osorio Meraz a 10 años de prisión por la violación de una mujer ocurrida en junio de 2025, dentro de un establecimiento donde el acusado ofrecía masajes y tratamientos quiroprácticos en el distrito de Tonacatepeque, San Salvador Este.

Según informó la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima acudió al lugar después de recibir recomendaciones de otras personas y acordó una cita con Osorio Meraz para recibir un tratamiento.

PUBLICIDAD

La víctima logró salir del inmueble y denunció el hecho

La investigación fiscal estableció que ambos permanecieron solos en una habitación. El reporte señala que el condenado aplicó a la mujer una sustancia en la nariz, bajo el argumento de que formaba parte del procedimiento, tras lo cual ella comenzó a sentirse débil.

De acuerdo con la acusación, Osorio Meraz le pidió que se quitara la ropa para iniciar el masaje y luego le exigió que retirara su ropa interior. La Fiscalía sostuvo que el hombre cerró la puerta de la vivienda, que también funcionaba como clínica, y cometió la agresión sexual.

Pese a su estado, la mujer consiguió abrir la puerta y salir del lugar. Ese mismo día presentó la denuncia ante las autoridades, lo que permitió la captura del acusado. Durante el juicio, la representación de la Fiscalía General de la República presentó las pruebas que, según el reporte oficial, vincularon a Osorio Meraz con el delito. El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador dictó la condena en presencia del imputado. Además de la pena de cárcel, ordenó que entregue USD 500 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.

PUBLICIDAD

Condenan a 10 años de prisión a un hombre por violación en Tonacatepeque.

Otros casos

La FGR informó que José Albertin Hernández González fue condenado a 14 años de cárcel por el delito de violación en menor o incapaz, en modalidad continuada, en un caso cuya víctima es una menor de 15 años. Según la investigación fiscal, las agresiones sexuales ocurrieron entre mayo y junio de 2024 y la sentencia se dictó tras una vista pública en el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera, Morazán.

La FGR detalló que el acusado contactó a la menor a través de una red social y la manipuló para que abordara el bus de la ruta 337, donde él trabajaba como cobrador. “El imputado violó a la menor en distintas ocasiones, a bordo del autobús, cuando ya no había pasajeros y en un hotel ubicado en San Francisco Gotera”, sostuvo el reporte fiscal.

PUBLICIDAD

En un caso distinto, la Fiscalía también reportó la condena de José Rodil Cosme, exmilitar, a 14 años de prisión por violación agravada contra una menor de edad. El expediente fiscal sitúa los hechos el 19 de enero de 2025 en un motel de San Luis Talpa, La Paz Oeste, y señala que la niña y su abuela realizaban trabajos domésticos para el imputado, quien tenía un vínculo cercano con la familia.

De acuerdo con la denuncia, Cosme dijo a la abuela que llevaría a la niña a comprar útiles escolares, pero la trasladó en su vehículo a un auto motel del sector de La Paz Oeste, donde la violó bajo amenazas de muerte con un arma de fuego. La Fiscalía indicó que la menor resultó embarazada y que, tras conocerse el hecho, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso además el pago de $480 por responsabilidad civil a favor de la víctima.

PUBLICIDAD