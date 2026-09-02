México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 2 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Guardar

Para el miércoles 2 de septiembre, la capital del país vivirá una intensa jornada de movilizaciones sociales, manifestaciones y concentraciones, de acuerdo con la agenda difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Se prevén al menos ocho concentraciones, cuatro citas agendadas, tres rodadas ciclistas y cuatro eventos culturales y de esparcimiento, lo que podría generar afectaciones viales y sociales en distintos puntos de la Ciudad de México.

Sigue las últimas actualizaciones de las condiciones viales en la CDMX y Edomex:

11:20 hsHoy

Agenda de movilizaciones hoy 2 de septiembre

manifestación de campesinos
FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Desde temprana hora, el Colectivo “Mexicanos vs Narcoestado” prevé una concentración a las 08:00 horas en el Monumento a la Revolución, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde colocarán una manta para exigir al Gobierno de México romper el presunto pacto político-criminal con el crimen organizado.

A las 10:00 horas, integrantes del colectivo “Hoy Somos Todos por Miguel” se reunirán afuera de los Juzgados Penales de la Ciudad de México, en la colonia Doctores, para dar seguimiento a la audiencia por el caso de los dos fotoperiodistas que perdieron la vida en el concierto “Axe Ceremonia”, ocurrido en abril de 2025.

A la misma hora, la Colectiva Minerva protestará en el Reclusorio Varonil Oriente, en Iztapalapa, exigiendo justicia para una víctima de violencia doméstica y sexual, mientras que la Colectiva “Autogestión Feminista” convocará a las 14:00 horas en la estación Bellas Artes del Metro para recabar firmas a favor de la Ley de Asistencia Médica para Morir en la CDMX.

Por su parte, la Plataforma 4:20 llevará a cabo una jornada itinerante desde el mediodía en tres puntos: Monumento a la Madre (Cuauhtémoc), División del Norte y Cuauhtémoc (Benito Juárez) y Gran Canal con Circuito Interior (Gustavo A. Madero), para recolectar firmas, difundir derechos cannábicos y realizar talleres sobre reducción de riesgos y daño relacionados al uso del cannabis.

Estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN en la Unidad Santo Tomás (Miguel Hidalgo) realizarán una asamblea general a las 13:00 horas para informar sobre su pliego petitorio, que exige mejoras estructurales y aumento presupuestal. No se descarta que lleven a cabo brigadas informativas en las inmediaciones del plantel.

Otras acciones y marchas sindicales

Durante el día, el Movimiento de Regeneración Sindical instalará mesas para recolectar firmas en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas afuera del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en la alcaldía Benito Juárez.

Igualmente, la Alianza para la Defensa de la Pensión y el Patrimonio y otras agrupaciones de jubilados prevén movilizaciones en el Tribunal de Disciplina Judicial (Álvaro Obregón) y la Cámara de Diputados (Venustiano Carranza), exigiendo la no aplicación retroactiva de topes a las pensiones y la protección de los derechos adquiridos.

En otra cita importante, vecinos de San Pedro de los Pinos y el Frente Popular Francisco Villa Independiente se manifestarán contra la operación de un crematorio de mascotas en la alcaldía Benito Juárez, señalando riesgos para la salud y el medio ambiente.

Rodadas ciclistas y eventos culturales

Además, se contemplan tres rodadas ciclistas organizadas por distintos colectivos, con trayectos que van desde la colonia Roma Norte hasta el Bosque de Chapultepec, y de la estación Aquiles Serdán hasta el Ángel de la Independencia, por lo que se pide precaución a automovilistas.

En materia cultural, sedes como el Centro Banamex y el WTC albergarán congresos y exposiciones, con afluencias estimadas de entre 1,000 y 2,200 asistentes.

Temas Relacionados

EN VIVOBloqueosAccidentes vialesManifestacionesProtestasCDMXmexico-noticiasmexico-serviciosÚltima hora

Últimas noticias

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de septiembre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de septiembre?

Hospitalizan a Rosita Bouchot, actriz de El Chavo del 8 vinculada sentimentalmente con Chespirito

La actriz compartió un mensaje previo a ser operada, en el que pidió a sus seguidores tenerla en sus oraciones

Hospitalizan a Rosita Bouchot, actriz de El Chavo del 8 vinculada sentimentalmente con Chespirito

Temblor hoy en México: Se registra sismo de magnitud 4.6 en Guerrero hoy 2 de septiembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: Se registra sismo de magnitud 4.6 en Guerrero hoy 2 de septiembre de 2026

Precios de la gasolina hoy en Jalisco: Litro de Magna, Premium y Diésel este miércoles 2 de septiembre

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de las gasolinas en el país

Precios de la gasolina hoy en Jalisco: Litro de Magna, Premium y Diésel este miércoles 2 de septiembre

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy miércoles 2 de septiembre: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de los carburantes en el país

Precio de la gasolina en Nuevo León hoy miércoles 2 de septiembre: ¿Cuánto cuesta el litro de Magna y Premium?

ÚLTIMAS NOTICIAS

El panorama de las negociaciones laborales colectivas

El panorama de las negociaciones laborales colectivas

Diputados opositores viajaron a Brasil para recomponer el vínculo con Lula y abrir un canal de diálogo

Neblina y clima primaveral, pero se esperan tormentas hacia la noche: el tiempo para el AMBA y el resto del país

Crean un cepillo dental con cámara: transmite en vivo y sirve para la limpieza interdental

Disney+ renueva Furia y confirma una segunda temporada

INFOBAE AMÉRICA

Rusia ayuda en secreto a Irán a desarrollar misiles supersónicos capaces de amenazar buques de guerra de Estados Unidos

Rusia ayuda en secreto a Irán a desarrollar misiles supersónicos capaces de amenazar buques de guerra de Estados Unidos

Un exinvestigador admitió haber desviado fondos para estudios sobre autismo y vacunas en Estados Unidos

Qué son y cómo funcionan las cámaras Flock: el sistema que rastrea autos y genera preocupaciones de privacidad en Estados Unidos

Disney+ renueva Furia y confirma una segunda temporada

ICE dio detalles sobre la detención del presunto asesino de la modelo argentina Agostina Jalabert

DEPORTES

Boca Juniors y Vélez definirán el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Boca Juniors y Vélez definirán el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Mariano Navone volverá a jugar en el US Open tras su histórico triunfo ante Djokovic: todo lo que hay que saber

Tiene 21 años, salió de la academia de Nadal y ya construye un millonario imperio en el tenis

Los 23 fichajes más importantes tras el cierre del mercado de pases europeo

Los 11 pases de los jugadores de la selección argentina en el mercado europeo tras el Mundial 2026