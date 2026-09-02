EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 2 de septiembre

Para el miércoles 2 de septiembre, la capital del país vivirá una intensa jornada de movilizaciones sociales, manifestaciones y concentraciones, de acuerdo con la agenda difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).
Se prevén al menos ocho concentraciones, cuatro citas agendadas, tres rodadas ciclistas y cuatro eventos culturales y de esparcimiento, lo que podría generar afectaciones viales y sociales en distintos puntos de la Ciudad de México.
Sigue las últimas actualizaciones de las condiciones viales en la CDMX y Edomex:
Agenda de movilizaciones hoy 2 de septiembre
Desde temprana hora, el Colectivo “Mexicanos vs Narcoestado” prevé una concentración a las 08:00 horas en el Monumento a la Revolución, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde colocarán una manta para exigir al Gobierno de México romper el presunto pacto político-criminal con el crimen organizado.
A las 10:00 horas, integrantes del colectivo “Hoy Somos Todos por Miguel” se reunirán afuera de los Juzgados Penales de la Ciudad de México, en la colonia Doctores, para dar seguimiento a la audiencia por el caso de los dos fotoperiodistas que perdieron la vida en el concierto “Axe Ceremonia”, ocurrido en abril de 2025.
A la misma hora, la Colectiva Minerva protestará en el Reclusorio Varonil Oriente, en Iztapalapa, exigiendo justicia para una víctima de violencia doméstica y sexual, mientras que la Colectiva “Autogestión Feminista” convocará a las 14:00 horas en la estación Bellas Artes del Metro para recabar firmas a favor de la Ley de Asistencia Médica para Morir en la CDMX.
Por su parte, la Plataforma 4:20 llevará a cabo una jornada itinerante desde el mediodía en tres puntos: Monumento a la Madre (Cuauhtémoc), División del Norte y Cuauhtémoc (Benito Juárez) y Gran Canal con Circuito Interior (Gustavo A. Madero), para recolectar firmas, difundir derechos cannábicos y realizar talleres sobre reducción de riesgos y daño relacionados al uso del cannabis.
Estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN en la Unidad Santo Tomás (Miguel Hidalgo) realizarán una asamblea general a las 13:00 horas para informar sobre su pliego petitorio, que exige mejoras estructurales y aumento presupuestal. No se descarta que lleven a cabo brigadas informativas en las inmediaciones del plantel.
Otras acciones y marchas sindicales
Durante el día, el Movimiento de Regeneración Sindical instalará mesas para recolectar firmas en contra del Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricistas afuera del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en la alcaldía Benito Juárez.
Igualmente, la Alianza para la Defensa de la Pensión y el Patrimonio y otras agrupaciones de jubilados prevén movilizaciones en el Tribunal de Disciplina Judicial (Álvaro Obregón) y la Cámara de Diputados (Venustiano Carranza), exigiendo la no aplicación retroactiva de topes a las pensiones y la protección de los derechos adquiridos.
En otra cita importante, vecinos de San Pedro de los Pinos y el Frente Popular Francisco Villa Independiente se manifestarán contra la operación de un crematorio de mascotas en la alcaldía Benito Juárez, señalando riesgos para la salud y el medio ambiente.
Rodadas ciclistas y eventos culturales
Además, se contemplan tres rodadas ciclistas organizadas por distintos colectivos, con trayectos que van desde la colonia Roma Norte hasta el Bosque de Chapultepec, y de la estación Aquiles Serdán hasta el Ángel de la Independencia, por lo que se pide precaución a automovilistas.
En materia cultural, sedes como el Centro Banamex y el WTC albergarán congresos y exposiciones, con afluencias estimadas de entre 1,000 y 2,200 asistentes.