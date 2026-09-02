EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 2 de septiembre

Para el miércoles 2 de septiembre, la capital del país vivirá una intensa jornada de movilizaciones sociales, manifestaciones y concentraciones, de acuerdo con la agenda difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Se prevén al menos ocho concentraciones, cuatro citas agendadas, tres rodadas ciclistas y cuatro eventos culturales y de esparcimiento, lo que podría generar afectaciones viales y sociales en distintos puntos de la Ciudad de México.

Sigue las últimas actualizaciones de las condiciones viales en la CDMX y Edomex: