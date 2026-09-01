Vuelve el calor intenso a partir del jueves, con valores superiores a 40 grados en amplias zonas de España

Varios turistas pasean por Córdoba. (EFE/ Salas)

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Después de unos días en los que el verano ha dado un respiro, el calor volverá a ganar fuerza durante los próximos días, aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no prevé una ola de calor como tal. El episodio alcanzará su punto más intenso entre el jueves y el fin de semana, con valores muy por encima de lo habitual para esta época, al superar los 40 grados en muchas zonas del país como Córdoba y Sevilla.

Este martes, los termómetros ya superarán los 35 grados en los valles del Guadalquivir, Tajo, Guadiana, Genil y en puntos del Ebro. También habrá noches tropicales, con mínimas que no bajarán de 20 grados, en la costa mediterránea, el nordeste y zonas bajas de Andalucía.

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El miércoles el ascenso será más generalizado. Se esperan más de 35 grados en buena parte del suroeste, la meseta sur, el valle del Ebro, Mallorca y algunas áreas de montaña. En el centro del valle del Guadalquivir, las máximas podrían superar los 38 grados.

El jueves llegará el calor más intenso. Los 35 grados se extenderán por gran parte del interior peninsular y se podrían alcanzar los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana. El aumento será notable en el Cantábrico, donde las máximas podrían subir más de seis grados en una jornada.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Riesgo alto de incendios

El ambiente será estable y seco en la mayor parte del país, con algunas nubes bajas en el norte y el litoral de Alborán. No se descartan tormentas aisladas en zonas de montaña del este y sureste. El levante, además, dejará rachas fuertes, e incluso muy fuertes, en el Estrecho y áreas de Alborán.

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A partir del jueves, el riesgo de incendios será especialmente alto o extremo en amplias zonas del centro, este y sur peninsular, además de las islas Canarias de mayor relieve.

Varias personas toman el sol en una playa. (Europa Press)

5.200 muertes por calor

España ha registrado 5.232 muertes desde el comienzo del periodo estival, la cifra más alta desde que se tienen registros. El sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo), iniciado en el año 2015, calcula un exceso de 8.221 fallecimientos desde el 15 de mayo (periodo estival), de los que la gran mayoría se deben al exceso de las temperaturas.

El mes de julio terminó con 2.025 muertes atribuibles a las altas temperaturas, frente a las 1.060 estimadas en el mismo mes de 2025, lo que le ha convertido en el segundo más mortal desde que hay registros, tan solo por detrás de 2022 (2.217 defunciones). El máximo, sin embargo, se ha dado este mes de agosto, con 2.147 muertes atribuibles a las temperaturas.

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