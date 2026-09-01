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Dave Franco reveló que el público llegó a confundirlo con sus personajes: “Me atribuían la opinión que querían”

El intérprete reconoció en el pódcast Happy Sad Confused que encadenar papeles de jóvenes arrogantes y ofensivos en títulos como Superbad y 21 Jump Street consolidó una imagen que tardó años en matizar

Dave Franco habló sobre la percepción que generaron sus primeros personajes y la distancia entre esos roles y su vida fuera de la pantalla (REUTERS/Eduardo Munoz)
Dave Franco habló sobre la percepción que generaron sus primeros personajes y la distancia entre esos roles y su vida fuera de la pantalla (REUTERS/Eduardo Munoz)
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Dave Franco recordó que una parte del público llegó a atribuirle rasgos de los personajes desagradables que interpretó al comienzo de su carrera.

En una entrevista en el pódcast Happy Sad Confused, el actor explicó que esa reacción surgió tras encadenar papeles de jóvenes arrogantes, ofensivos o antagonistas.

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Sí, que se joda ese tipo. Debe ser así”, dijo al describir la clase de juicio que, según él, hacían algunos espectadores, de acuerdo con lo recogido por Complex.

La ausencia de<b> </b>redes sociales redujo las referencias sobre su vida personal

El actor explicó que su bajo perfil digital dejó al público con pocas referencias ajenas a sus películas (REUTERS/Aude Guerrucci)
El actor explicó que su bajo perfil digital dejó al público con pocas referencias ajenas a sus películas (REUTERS/Aude Guerrucci)

El actor relacionó esa lectura con su decisión de mantenerse alejado de las redes sociales. A diferencia de otros intérpretes que comparten de forma habitual aspectos de su rutina, sus opiniones o sus vínculos personales, Franco sostuvo que su exposición ante el público quedó concentrada durante años en las películas y series en las que participaba.

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Como no estoy en redes sociales, me di cuenta de que la gente no puede ver cómo soy en realidad tan a menudo como sí puede con otras personas”, afirmó Dave Franco en diálogo con Josh Horowitz. Esa falta de información externa, según su análisis, dejaba a los espectadores con un único elemento para formarse una impresión: los personajes que encarnaba.

El intérprete señaló que, durante esa etapa, el público podía trasladar a su vida real las actitudes que veía en pantalla. “Así que en realidad solo miran mi trabajo y me atribuyen la opinión que quieren en función de los personajes que interpreto”, añadió. No se refirió a una controversia concreta, sino a una percepción que detectó a lo largo de su recorrido profesional.

Los primeros roles consolidaron una imagen de personaje antagónico

Dave Franco
Producciones como Superbad, 21 Jump Street y Neighbors asociaron a Franco con personajes conflictivos (Credito: Sony Pictures)

Franco definió a varios de sus papeles iniciales como “imbéciles” e “idiotas”. Esos personajes compartían rasgos que podían provocar rechazo: rivalizaban con los protagonistas, se integraban a grupos conflictivos o expresaban conductas burlonas. La reiteración de esos registros contribuyó a que una parte de la audiencia identificara al actor con ese tipo de figura.

Complex citó entre los títulos vinculados con esa impresión a Superbad, 21 Jump Street y Neighbors. En esas producciones, Franco participó en historias donde los personajes juveniles, los grupos de amigos y los conflictos de comedia ocupaban un lugar central. Su presencia quedó asociada a roles secundarios con actitud desafiante o confrontativa.

La situación se explica, en parte, por el modo en que funcionan los primeros años de carrera de muchos actores. Un papel exitoso puede abrir la puerta a otros de características parecidas, sobre todo cuando una producción necesita intérpretes que ya hayan mostrado solvencia en un registro determinado. En el caso de Franco, esa continuidad fijó una imagen antes de que el público tuviera acceso a otras facetas de su trabajo.

El actor espera que su trayectoria haya modificado esa impresión

Tras casi 20 años de carrera, Franco considera que las entrevistas y nuevos proyectos ayudaron a mostrar otras facetas de su personalidad (REUTERS/Mario Anzuoni)
Tras casi 20 años de carrera, Franco considera que las entrevistas y nuevos proyectos ayudaron a mostrar otras facetas de su personalidad (REUTERS/Mario Anzuoni)

Con el paso del tiempo, Franco contó que algunas personas se sorprendían al conocerlo fuera de los rodajes. El contraste entre la imagen construida por sus personajes y el trato directo parecía modificar las expectativas previas de quienes se acercaban a él. Esa reacción fue uno de los elementos que le permitió advertir hasta qué punto la ficción podía influir sobre su percepción pública.

El actor situó esa experiencia dentro de una carrera de casi 20 años. Durante ese período acumuló entrevistas, proyectos y apariciones públicas que, según dijo, le permitieron exhibir una versión más cercana de su personalidad. Aun así, no rechazó los personajes que marcaron sus comienzos ni consideró que hayan sido un obstáculo para su recorrido.

Franco aseguró que todavía disfruta de interpretar figuras villanescas o desagradables. Para el actor, ese tipo de papel ofrece una posibilidad expresiva dentro de la ficción, aunque algunos espectadores mantengan la tendencia a confundir al personaje con quien lo representa.

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