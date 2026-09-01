Usuarios se burlan de Nodal tras confesar que le es más fácil escribir canciones de despecho que románticas: “No lo inspira Ángela”

El cantante y Ángela Aguilar ya llegaron a Marbella, sede que este año recibe por primera vez la gala de los premios fuera de América. (Captura de pantalla @univision / @machinrecords)

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Christian Nodal reveló que la composición de canciones de despecho le resulta más sencilla que la de temas románticos, declaración que hizo en el marco de los ensayos de la edición número 23 de Premios Juventud. El cantante y Ángela Aguilar reaparecieron juntos en Marbella, España, sede de la ceremonia por primera vez en la historia del evento.

“Siento como que tengo más repertorio para el dolor”

Ante la pregunta sobre si es más difícil componer una canción de despecho o de amor, Nodal respondió: “Para mí es más difícil componer una canción de amor”. El sonorense añadió que no encuentra una explicación clara para esa facilidad.

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“Creo que la creatividad para el dolor y todos esos temas tan oscuros de la vida, siento como que tengo más repertorio que para el amor”, explicó. Sobre el terreno romántico fue más autocrítico: “En el palabreo del amor yo siento que no se me da tan bien”.

Ambos cantantes llegan a Starlite Marbella, sede que este año recibe por primera vez la gala de Premios Juventud fuera de América. (Captura de pantalla @machinrecords_)

Tras las declaraciones de Nodal, internautas se burlaron del cantante en redes sociales:

“No lo inspira Ángela”

“Pero si tiene el alma enamorada...”

“Porque no ha vivido el verdadero amor”

“Porque no se enamora de ninguna”

“Ni Ángela lo inspira”

“No sabe de amor”

Premios Juventud llega este año a Andalucía, España, con sede en Starlite Marbella, luego de 22 ediciones consecutivas fuera de Europa. Nodal y Aguilar están entre los nominados de esta entrega y también participarán como artistas invitados durante la gala.

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La confirmación de ambos generó controversia porque en un inicio se esperaba la asistencia de Cazzu, también nominada en esta edición. La cantante argentina finalmente no asistirá al evento.

Ángela Aguilar interpretará “Cielito lindo”

Ángela Aguilar llega a Marbella con tres nominaciones y confirmó que cantará una versión inédita del famoso tema “Cielito lindo” durante la ceremonia. Sobre el clima y el entorno de la sede, la cantante comentó: “Qué rico todo, qué bonito el clima. Aquí está precioso, nunca había venido antes, estoy feliz”.

Al ser consultada sobre la canción que interpretará, la hija de Pepe Aguilar señaló: “Estoy muy agradecida y muy emocionada, como siempre, de poder estar aquí representando a mi país”. La cantante describió el tema como una pieza “que se conoce por todo el mundo aunque sea mexicana”.

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El cantante sonorense explica que la creatividad le fluye más para el dolor que para el romance. (Captura de pantalla @univision)

Durante la conversación, Aguilar explicó que esta es su primera vez en la sede de Starlite Marbella, a diferencia de Nodal, quien ya había estado en ese lugar. “El año pasado estuvo por acá, pero yo estaba de gira, no me alcanzó a acompañar”, detalló la cantante sobre la visita previa de Nodal al recinto español.

La gala del 3 de septiembre reunirá a figuras de la música y el entretenimiento en la costa de Andalucía, y este 2026 Ángela Aguilar vuelve a ser blanco de críticas en redes sociales. Tras conocerse sus tres nominaciones: La Mezcla Perfecta por “No quiero hablar” junto a Marc Anthony, Mejor Canción Mariachi y Mejor Álbum. Usuarios cuestionan que algunas de las canciones nominadas no tuvieron el éxito que reflejan las categorías.

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Mientras que Christian Nodal compite en categorías de música mexicana y tiene programada la interpretación de su tema “Amé” en Starlite Marbella.

Cazzu también figura nominada, con dos menciones: Mejor Tema en Cumbia por “Con otra” y Mejor Tour por el “Latinaje Tour”. La organización finalmente no confirmó su presencia ni actuación en la gala de los premios pese a ser una de las figuras más relevantes de la música actual, y que este año Premios Juventud se celebra por primera vez fuera de América.