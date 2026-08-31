España

Un hombre detenido por violar a una joven de 22 años después de bañarse en la playa de Malvarrosa (Valencia) y herir a un agente durante el arresto

Los hechos ocurrieron a primera hora del domingo, justo después de que la víctima decidiera salir del mar y tumbarse en la arena

La playa de la Malvarrosa en Valencia (Google Maps)
La playa de la Malvarrosa en Valencia (Google Maps)
Guardar

La Policía Local de Valencia arrestó ayer a un hombre acusado de agredir sexualmente a una joven de 22 años con penetración en la playa de Malvarrosa. El incidente se produjo poco antes de las siete de la mañana, cuando una patrulla observó una situación anómala en las inmediaciones de la costa, como ha podido saber Europa Press.

Según se relata en la denuncia, a la que ha tenido acceso Las Provincias, el arrestado, un joven marroquí de 27 años en situación irregular en España, abordó a la víctima después de que ella saliera del agua y permaneciera tumbada en la arena. En un primer momento, el hombre le dedicó unas palabras halagadoras para después atacarla.

PUBLICIDAD

La despojó de su vestido con violencia y la forzó sexualmente, pese a la resistencia y los gritos de la víctima. Durante el ataque, el agresor tapó la boca de la joven para impedir que otros jóvenes presentes la escucharan. Aun así, un transeúnte se dio cuenta de lo que estaba pasando y alertó a la policía tras observar la agresión desde la distancia.

Un coche de la Policía Local de Valencia frente a la comisaría (Europa Press)
Un coche de la Policía Local de Valencia frente a la comisaría (Europa Press)

Un delito por agresión sexual y otro de agresión contra un agente de la autoridad

Inmediatamente, cuatro agentes de la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP) se acercaron al lugar. Dos de ellos iban vestidos de paisano, ya que se encontraban patrullando la zona en ese momento. No obstante, al ver cómo se acercaba la autoridad, el hombre intentó huir por la arena. El hombre fue reducido a pocos metros de la calle Eugenia Viñés número 152.

PUBLICIDAD

A los cargos por esta agresión, sin embargo, se ha añadido un delito de agresión contra la autoridad, ya que durante el arresto le dio cuatro puñetazos a uno de los agentes. A pesar de la resistencia del sospechoso, lograron inmovilizarlo y colocarle las esposas, entregándolo posteriormente a la Policía Nacional.

El miembro de la USAP que fue golpeado tuvo que recibir asistencia médica a causa de las lesiones provocadas por el hombre de 27 años. Por el momento, el detenido permanece acusado de agresión sexual con penetración y atentado contra agente de la autoridad. La investigación sigue en curso para esclarecer todos los detalles del caso y determinar posibles responsabilidades adicionales.

Un coche de Policía Local de València durante el dispositivo especial (Policía Local de Valencia)
Un coche de Policía Local de València durante el dispositivo especial (Policía Local de Valencia)

La joven perdió el teléfono durante el forcejeo

Por su parte, la víctima, que se encontraba en estado de embriaguez en el momento de la agresión, fue atendida por una agente de la 7ª Comisaría de Proximidad y trasladada al Hospital La Fe, donde recibió atención ginecológica especializada. Asimismo, el diario local ha detallado que dos agentes del Grupo de Atención a los Malos Tratos (GAMA) de la Policía Local acudieron al hospital para acompañar a la joven y prestarle apoyo.

Además, la joven de 22 años perdió su teléfono móvil en la zona del suceso, aunque otra persona lo recuperó y lo entregó a los agentes de policia. El protocolo de actuación ante agresiones sexuales fue activado por la Policía Local al confirmar los hechos, mientras que la Policía Nacional continúa con las diligencias pertinentes para recabar pruebas y tomar declaración a testigos y partes implicadas.

Temas Relacionados

Sucesos EspañaSucesosAgresiones sexualesComunidad ValencianaValenciaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El precio del diésel baja a partir de mañana: el Gobierno cuadruplica su rebaja y pasa de 5 a 20 céntimos por litro

La gasolina mantendrá la rebaja ordinaria de cinco céntimos por litro durante septiembre, tras aumentar su coste un 7,3% interanual en julio, por debajo del umbral que activa la protección extraordinaria establecida por el Gobierno

El precio del diésel baja a partir de mañana: el Gobierno cuadruplica su rebaja y pasa de 5 a 20 céntimos por litro

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

El Gobierno local de Ceuta y otros colectivos y organizaciones siguen reclamando la expulsión de los miles de migrantes que permanecen todavía en el territorio un mes después de la entrada de más de 70.000 personas a través de la frontera con Marruecos

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

Dani García, chef: “Cuando hago tarta de queso, el queso crema es la base, pero a mí me gusta añadir uno con más sabor, como el queso payoyo”

El cocinero marbellí desvela la receta de la tarta de queso de su abuela, con el paso a paso que le enseñó ella y que él mismo recrea en sus restaurantes

Dani García, chef: “Cuando hago tarta de queso, el queso crema es la base, pero a mí me gusta añadir uno con más sabor, como el queso payoyo”

Libros de Amazon España: top de los títulos más populares este día

Desde ficción hasta suspenso, estas historias disponibles en Amazon se han colocado en el tema de conversación de los lectores españoles

Libros de Amazon España: top de los títulos más populares este día

La Casa Real de Países Bajos difunde imágenes del primer día de la princesa Ariane en Ingeniería Aeroespacial

La hija pequeña de los reyes de Holanda ha comenzado su primer año en la Universidad Tecnológica de Delft

La Casa Real de Países Bajos difunde imágenes del primer día de la princesa Ariane en Ingeniería Aeroespacial
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

Israel tacha de “mentira descarada” las declaraciones de Sánchez sobre su implicación en la crisis de Ceuta

Así están las encuestas: la crisis en Ceuta hunde en bloque al Gobierno y catapulta a Vox

Italia prorroga dos semanas la suspensión del acuerdo Schengen con España y Madrid responde: los mantendrá hasta el 21 de septiembre

La entrevista de Pedro Sánchez, en 10 frases, de la visita del rey a Ceuta a Begoña Gómez y el ático de Ayuso: “Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características”

ECONOMÍA

El precio del diésel baja a partir de mañana: el Gobierno cuadruplica su rebaja y pasa de 5 a 20 céntimos por litro

El precio del diésel baja a partir de mañana: el Gobierno cuadruplica su rebaja y pasa de 5 a 20 céntimos por litro

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La factura oculta de la vuelta al cole: las extraescolares y las clases particulares pueden sumar más de 1.000 euros por hijo

El euríbor da otro susto a los hipotecados: cierra agosto con un máximo anual del 2,95% y las cuotas subirán 940 euros de media al año

Botellas y latas costarán al menos 10 céntimos más desde noviembre: una cantidad que podrás recuperar si devuelves el envase

DEPORTES

Carlos Alcaraz se estrena en el US Open tras cuatro meses de lesión y una primera toma de contacto con Serena Williams

Carlos Alcaraz se estrena en el US Open tras cuatro meses de lesión y una primera toma de contacto con Serena Williams

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga

Julián Álvarez está de vuelta en los entrenamientos: a dos días del cierre del mercado, asume su realidad con el Atlético de Madrid

El entrenador de Makhachev aleja el posible combate contra Ilia Topuria: “Su derrota ha cambiado el rumbo de esa pelea”