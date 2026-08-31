Un hombre detenido por violar a una joven de 22 años después de bañarse en la playa de Malvarrosa (Valencia) y herir a un agente durante el arresto

La playa de la Malvarrosa en Valencia (Google Maps)

Guardar

La Policía Local de Valencia arrestó ayer a un hombre acusado de agredir sexualmente a una joven de 22 años con penetración en la playa de Malvarrosa. El incidente se produjo poco antes de las siete de la mañana, cuando una patrulla observó una situación anómala en las inmediaciones de la costa, como ha podido saber Europa Press.

Según se relata en la denuncia, a la que ha tenido acceso Las Provincias, el arrestado, un joven marroquí de 27 años en situación irregular en España, abordó a la víctima después de que ella saliera del agua y permaneciera tumbada en la arena. En un primer momento, el hombre le dedicó unas palabras halagadoras para después atacarla.

PUBLICIDAD

La despojó de su vestido con violencia y la forzó sexualmente, pese a la resistencia y los gritos de la víctima. Durante el ataque, el agresor tapó la boca de la joven para impedir que otros jóvenes presentes la escucharan. Aun así, un transeúnte se dio cuenta de lo que estaba pasando y alertó a la policía tras observar la agresión desde la distancia.

Un coche de la Policía Local de Valencia frente a la comisaría (Europa Press)

Un delito por agresión sexual y otro de agresión contra un agente de la autoridad

Inmediatamente, cuatro agentes de la Unidad de Seguridad, Apoyo y Prevención (USAP) se acercaron al lugar. Dos de ellos iban vestidos de paisano, ya que se encontraban patrullando la zona en ese momento. No obstante, al ver cómo se acercaba la autoridad, el hombre intentó huir por la arena. El hombre fue reducido a pocos metros de la calle Eugenia Viñés número 152.

PUBLICIDAD

A los cargos por esta agresión, sin embargo, se ha añadido un delito de agresión contra la autoridad, ya que durante el arresto le dio cuatro puñetazos a uno de los agentes. A pesar de la resistencia del sospechoso, lograron inmovilizarlo y colocarle las esposas, entregándolo posteriormente a la Policía Nacional.

El miembro de la USAP que fue golpeado tuvo que recibir asistencia médica a causa de las lesiones provocadas por el hombre de 27 años. Por el momento, el detenido permanece acusado de agresión sexual con penetración y atentado contra agente de la autoridad. La investigación sigue en curso para esclarecer todos los detalles del caso y determinar posibles responsabilidades adicionales.

PUBLICIDAD

Un coche de Policía Local de València durante el dispositivo especial (Policía Local de Valencia)

La joven perdió el teléfono durante el forcejeo

Por su parte, la víctima, que se encontraba en estado de embriaguez en el momento de la agresión, fue atendida por una agente de la 7ª Comisaría de Proximidad y trasladada al Hospital La Fe, donde recibió atención ginecológica especializada. Asimismo, el diario local ha detallado que dos agentes del Grupo de Atención a los Malos Tratos (GAMA) de la Policía Local acudieron al hospital para acompañar a la joven y prestarle apoyo.

Además, la joven de 22 años perdió su teléfono móvil en la zona del suceso, aunque otra persona lo recuperó y lo entregó a los agentes de policia. El protocolo de actuación ante agresiones sexuales fue activado por la Policía Local al confirmar los hechos, mientras que la Policía Nacional continúa con las diligencias pertinentes para recabar pruebas y tomar declaración a testigos y partes implicadas.

PUBLICIDAD