Generación Z lidera el gaming en Costa Rica y los Millennials apuestan más por las consolas

La Generación Z representa el 37,3% de los gamers costarricenses, seguida por los Millennials, que concentran el 31,8% de esta audiencia. (Magnific)

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El universo de los videojuegos en Costa Rica se ha diversificado no solo por la cantidad de plataformas disponibles, sino también por las generaciones que hoy forman parte de esta audiencia. Lejos de responder a un único perfil, los gamers costarricenses abarcan distintos grupos de edad que utilizan dispositivos y consumen tecnología de maneras diferentes.

Los datos de TGI Costa Rica 2026, R1 Combinada, muestran que la Generación Z concentra el 37.3% de los gamers del país, convirtiéndose en el grupo con mayor presencia dentro de esta comunidad.

Tomando como referencia una de las clasificaciones generacionales más utilizadas, la Generación Z comprende a las personas nacidas aproximadamente entre 1997 y 2012, por lo que en 2026 tienen entre 14 y 29 años.

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En segundo lugar aparecen los Millennials, con un 31.8%. Esta generación, integrada generalmente por quienes nacieron entre 1981 y 1996, tiene actualmente entre 30 y 45 años.

Por su parte, la Generación X representa el 20.7% de los gamers costarricenses. Este grupo incluye aproximadamente a quienes nacieron entre 1965 y 1980, por lo que sus edades durante 2026 se sitúan entre los 46 y los 61 años.

En conjunto, Generación Z y Millennials reúnen el 69,1% de los gamers costarricenses, una cifra que confirma el peso de las personas de entre aproximadamente 14 y 45 años dentro de una industria que continúa ampliando sus públicos y diversificando sus formas de consumo.

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Sin embargo, pertenecer al mundo gamer no significa necesariamente jugar de la misma manera.

En términos generales, el 46.8% de los gamers en Costa Rica utiliza una consola de videojuegos conectada al televisor, lo que mantiene a este dispositivo como una de las principales puertas de entrada al entretenimiento digital.

Por otra parte, el 33.7% juega mediante un celular o smartphone, una modalidad que permite acceder a videojuegos prácticamente desde cualquier lugar y que ha incrementado la presencia del gaming fuera de los espacios tradicionalmente asociados con esta actividad.

Además, el 17% utiliza una consola portátil de mano, mientras que el 9.7% juega desde una computadora de escritorio.

Diferencias entre generaciones

Las preferencias cambian cuando los hábitos se analizan según la generación y, por extensión, los distintos rangos de edad de los jugadores.

La Generación Z muestra una mayor afinidad por las computadoras de escritorio y los teléfonos celulares.

Los Millennials presentan una mayor inclinación por las consolas conectadas al televisor y las consolas portátiles.

Las diferencias reflejan cómo la evolución tecnológica ha creado diversas maneras de experimentar los videojuegos. El gamer actual ya no necesariamente permanece frente a un televisor conectado a una consola durante varias horas, sino que también puede utilizar una computadora, un teléfono inteligente o algún dispositivo portátil.

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Para Yamil Rojas Pineda, Ejecutivo de Servicio al Cliente Comercial de IBOPE, este cambio también obliga a reconsiderar la manera en que las empresas se comunican con este público.

“El gaming dejó de ser una actividad asociada exclusivamente a los adolescentes y hoy encontramos consumidores de distintas generaciones que se relacionan con los videojuegos desde plataformas y experiencias diferentes”, explicó.

El ejecutivo agregó que esta segmentación representa información especialmente relevante para las empresas interesadas en conectar con estos consumidores.

“Para las marcas, entender estas diferencias es fundamental: no todos los gamers consumen contenido, tecnología o publicidad de la misma manera”, señaló Rojas Pineda.

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Las consolas conectadas al televisor continúan siendo el dispositivo más utilizado para jugar videojuegos en Costa Rica, con un 46,8%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gamers atentos a las novedades tecnológicas

La relación entre quienes juegan videojuegos y el desarrollo tecnológico también queda reflejada en los datos del estudio.

El 59.4% de los gamers costarricenses asegura que intenta mantenerse actualizado con los desarrollos tecnológicos, una característica que convierte a este segmento en una audiencia especialmente pendiente de nuevos dispositivos, plataformas, servicios y experiencias digitales.

Esa cercanía con la tecnología también tiene implicaciones comerciales.

El 35.7% asegura que pagaría lo que fuera por un aparato electrónico que realmente quisiera, lo que evidencia una importante disposición a invertir cuando un producto tecnológico resulta suficientemente atractivo.

Al mismo tiempo, el 46.3% reconoce que la publicidad influye en sus decisiones de compra.

Esta combinación entre interés tecnológico, intención de compra y receptividad ante la publicidad convierte al público gamer en un segmento atractivo para fabricantes de dispositivos, desarrolladores de videojuegos, plataformas digitales y anunciantes.

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La Generación Z muestra mayor afinidad por las computadoras de escritorio y celulares, mientras los Millennials prefieren las consolas tradicionales y portátiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de USD 281,000 destinados a publicidad de consolas

El interés comercial alrededor del sector también se refleja en la inversión publicitaria.

De acuerdo con información de Monitor Flex, Costa Rica 2026, durante este año se han destinado más de USD 281,000 a publicidad dentro de la categoría de consolas de videojuegos.

La cifra permite dimensionar el interés que despierta este mercado entre las compañías que buscan posicionar productos tecnológicos frente a consumidores cada vez más familiarizados con los dispositivos digitales.

El panorama adquiere especial relevancia en el Día del Gamer, que se celebra cada 29 de agosto, una fecha que pone nuevamente sobre la mesa el crecimiento y transformación de esta actividad de entretenimiento.

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Los datos muestran que el gaming en Costa Rica ya no puede entenderse como una afición homogénea ni vinculada exclusivamente con los consumidores más jóvenes.

Aunque Generación Z y Millennials concentran cerca de siete de cada diez gamers, incluso entre estos dos grupos existen diferencias claras sobre los dispositivos utilizados y las formas de consumir entretenimiento digital.

En otras palabras, buena parte del mercado gamer costarricense se concentra entre personas que actualmente tienen desde mediados de la adolescencia hasta los 45 años, pero dentro de ese amplio rango las preferencias tecnológicas cambian considerablemente.

Así, detrás de una misma afición aparecen perfiles distintos: algunos prefieren una consola conectada al televisor, otros utilizan principalmente su teléfono celular y otros encuentran en las computadoras o dispositivos portátiles su principal espacio de entretenimiento.

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Una diversidad que también representa un desafío para las marcas: hablarle al gamer costarricense implica cada vez más entender qué generación es, qué edad tiene, dónde juega y cómo consume tecnología.