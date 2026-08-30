Horror en República Dominicana: Joven se encuentra en estado delicado tras recibir 26 puñaladas por su expareja

Adonis de Jesús Caraballo fue arrestado por la Policía Nacional en La Vega para ser procesado por el intento de homicidio de Nayely Capellán (Cortesía: Policía Nacional RD).

Guardar

La tranquilidad de la comunidad rural de Las Cabuyas, perteneciente al municipio de La Vega, República Dominicana, se vio abruptamente interrumpida durante la madrugada de ayer viernes 28 de agosto. Un estremecedor suceso de violencia de género ha dejado profundamente impactados a los residentes del sector.

La víctima, una joven de 25 años identificada como Nayely Altagracia Capellán (conocida afectuosamente por sus allegados como “Nayeli”), fue víctima de una agresión de extrema gravedad en el interior de su propia residencia.

De acuerdo con los desgarradores testimonios presentados por sus familiares y vecinos cercanos, Nayely fue atacada brutalmente y resultando apuñalada en al menos 26 ocasiones con un objeto punzocortante, por su expareja. Las heridas provocadas por este sangriento hecho afectaron diversas partes de su anatomía, comprometido gravemente sus órganos vitales.

PUBLICIDAD

El aspecto más desgarrador y dramático de esta tragedia radica en que su tres hijas menores de edad se encontraban presentes dentro de la vivienda al momento en que se desató la agresión. Las infantes quedaron expuestas de manera directa a escenas de extrema violencia física y psicológica.

Nayely Altagracia Capellán, de 25 años, permanece ingresada en estado delicado tras ser apuñalada en al menos 26 ocasiones por su expareja (Cortesía: Noticias Telemicro).

Sin embargo, a pesar del inminente peligro y del impacto emocional de presenciar la agresión contra su progenitora, las tres niñas se encuentran físicamente a salvo gracias a la rápida y valiente intervención de una de ellas.

En medio del caos y la desesperación del ataque, la hija mayor de la víctima, una niña de tan solo 10 años de edad, reaccionó con sorprendente coraje. La menor logró zafarse de la escena y salir corriendo de la vivienda hacia la calle, gritando desesperadamente para pedir auxilio e alertar a la comunidad. Sus gritos alertaron de inmediato a los moradores de las casas colindantes, quienes despertaron alarmados ante el desgarrador pedido de ayuda que advertía que su padre estaba atentando contra la vida de su madre.

PUBLICIDAD

La oportuna voz de alarma dada por la niña de 10 años movilizó en cuestión de segundos a los residentes de Las Cabuyas. Varios vecinos acudieron a la vivienda para interrumpir el violento altercado. La vecina Katherine relató el nivel de pánico vivido cuando la hija más pequeña de la víctima también corrió hacia los residentes adyacentes entre lágrimas para implorar auxilio. La irrupción de los comunitarios en el lugar fue determinante para frenar al agresor, impidiendo que el hecho terminara de forma fulminante e irreversible en la escena.

Al acceder al inmueble, los testigos presenciaron una escena dramática con la joven ensangrentada e tendida en el suelo. Inmediatamente, procedieron a asistirla y a coordinar el traslado de emergencia hacia el centro asistencial de La Vega. Gracias a la decidida respuesta comunitaria impulsada por las menores, se logró frenar el ataque a tiempo para trasladar a Nayely con vida al hospital.

PUBLICIDAD

Una mujer identificada como Nayeli Altagracia Capellán se encuentra hospitalizada en estado delicado tras recibir 26 puñaladas de su expareja.

Arresto policial, evidencias incautadas y proceso judicial

Los allegados y familiares de la víctima señalaron como presunto responsable del hecho a Adonis de Jesús Caraballo Cárdenas, de 26 años de edad, quien era la expareja sentimental de la agredida.

Según los reportes recabados por los medios dominicanos, Nayely y Adonis se habían separado formalmente hace aproximadamente un mes. Sin embargo, el hombre continuaba acudiendo con frecuencia a la vivienda bajo el pretexto de entregar el dinero correspondiente a la manutención de sus tres hijas.

Posterior a la brutal agresión cometida en la madrugada, miembros de la Policía Nacional ejecutaron la aprehensión de Adonis. Tras haber cometido el hecho y huir del lugar, el acusado se presentó voluntariamente al cuartel policial de Las Cabuyas, donde confesó a las autoridades que había dejado a su expareja gravemente herida en el domicilio, procediéndose de inmediato a su formal arresto.

PUBLICIDAD

Dos armas blancas ocupadas con manchas de sangre forman parte de las evidencias con las que el Ministerio Público de República Dominicana

Durante los procedimientos de inspección e investigación practicados por los peritos en el lugar de los hechos, las autoridades lograron incautar elementos de prueba cruciales para el expediente judicial. Se ocuparon dos armas blancas tipo cuchillo, una de las cuales presentaba manchas hemáticas visibles compatibles con el ataque.

El detenido permanece bajo estricta custodia policial y será puesto a disposición del Ministerio Público de la provincia de La Vega para la formulación de cargos formales y el inicio de las medidas de coerción correspondientes.