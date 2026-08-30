Guatemala

El Gobierno identifica que los 340 municipios de Guatemala están en riesgo de trabajo infantil

Los datos oficiales sitúan en 18 municipios el riesgo muy alto para más de 93 mil menores. La sesión reportó que 93.204 niñas y niños están asociados a la problemática en territorios con la máxima clasificación, lo que equivale al 31,6 % de la población infantil registrada

Personas sentadas en mesas dispuestas en rectángulo dentro de un salón con columnas, lámparas y una bandera de Guatemala
Karin Herrera advirtió que 340 municipios de Guatemala presentan riesgo de trabajo infantil vinculado con la sequía, la pérdida de cosechas y la pobreza rural. (Vicepresidencia de la República de Guatemala)
Guardar

La vicepresidenta Karin Herrera advirtió que los 340 municipios de Guatemala presentan riesgo de trabajo infantil y vinculó ese mapa de vulnerabilidad con la sequía, la pérdida de cosechas y la pobreza rural, una cadena que eleva la presión para que niñas y niños dejen la escuela y entren al mercado laboral o sean empujados a uniones forzadas.

La dimensión social del problema quedó expuesta en otro dato discutido en el Gabinete Específico de Desarrollo Social: 236.447 familias de 138 municipios de los 22 departamentos reportan pérdidas de cultivos por sequía, canícula prolongada y escasez de lluvia, de acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. En varios municipios, añadió la entidad, ya se acumulan hasta 52 días sin lluvia.

PUBLICIDAD

Durante la cuarta reunión ordinaria del Gabinete Específico de Desarrollo Social, celebrada en el Palacio Nacional de la Cultura, las autoridades analizaron de forma conjunta el trabajo infantil y los efectos agroclimáticos y ambientales sobre las familias más expuestas. El planteo oficial fue que ambas crisis no pueden abordarse por separado, porque golpean al mismo tiempo los ingresos, la alimentación, el acceso al agua y la permanencia de la niñez en la escuela.

Herrera sostuvo que la información disponible permite ubicar con mayor precisión los territorios más frágiles. “Los datos permiten identificar las áreas de mayor vulnerabilidad”, afirmó, y agregó: “Estas zonas también coinciden con áreas donde se presentan matrimonios forzados”.

PUBLICIDAD

Personas sentadas en mesas dispuestas en forma de U con documentos y micrófonos en un salón con suelo de mosaico
Karin Herrera advirtió que 340 municipios de Guatemala presentan riesgo de trabajo infantil vinculado con la sequía, la pérdida de cosechas y la pobreza rural. (Vicepresidencia de Guatemala)

En 18 municipios de riesgo muy alto, 93.204 niñas y niños están vinculados al problema

En la sesión se informó que, de los 340 municipios en riesgo, 18 están clasificados en nivel muy alto. En esos territorios, 93.204 niñas y niños están vinculados a esta problemática, una cifra equivalente al 31,6 % de la población infantil registrada.

Ese diagnóstico fue presentado a partir del Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil, expuesto por la viceministra de Previsión Social y Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Claudia Peneleu. La herramienta fue diseñada para identificar municipios y departamentos con mayor exposición al problema y orientar estrategias focalizadas de prevención y erradicación.

La respuesta directa que dejó la reunión fue esa: el Gobierno identificó 340 municipios donde el trabajo infantil representa un riesgo y detectó 18 en situación muy alta, con más de 93 mil menores ya alcanzados por esa realidad. Sobre esa base, las autoridades buscan acelerar decisiones y concentrar recursos donde la presión social y económica es mayor.

Herrera insistió en que la niñez no puede quedar sujeta a respuestas sectoriales fragmentadas. Según lo discutido en el gabinete, donde hay sequía, pérdida de cosechas y pobreza rural, también aumenta la probabilidad de que una niña o un niño abandone la escuela para trabajar o quede expuesto a una unión forzada.

Manos empolvadas de un joven trabajando en un objeto circular poroso. Añade fibras blancas al borde sobre una mesa azul
Karin Herrera advirtió que 340 municipios de Guatemala presentan riesgo de trabajo infantil vinculado con la sequía, la pérdida de cosechas y la pobreza rural. (PGN de Guatemala)

La sequía y los daños en cultivos agravan la presión sobre las familias rurales

El componente agroclimático ocupó una parte central de la reunión porque afecta de manera directa la capacidad de subsistencia de miles de hogares. De acuerdo con registros oficializados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, hasta ayer se contabilizaban 2.800 reportes de daños en cultivos, sobre todo de maíz blanco y maíz criollo.

La vicepresidenta pidió revisar el tablero de afectaciones presentado por Conred para establecer indicadores y definir medidas de mitigación. “Esto es un problema integral, no es un problema de un ministerio”, dijo al reclamar una respuesta conjunta de las instituciones.

Ese tablero de información permitirá monitorear daños, actualizar registros y detectar necesidades en los territorios afectados para apoyar a las familias mediante coordinación interinstitucional. La ruta planteada en el gabinete también incluye fortalecer la articulación entre el Gabinete Específico de Desarrollo Social y el Gabinete Específico de Desarrollo Económico para responder a sequías, lluvias e inundaciones que repercuten sobre la agricultura, los ingresos y la disponibilidad de alimentos.

En la misma reunión, el secretario general del Ministerio de Desarrollo Social, Eduardo España, presentó avances en la formulación de la Agenda de Trabajo Anual 2027. El proceso ya desarrolla talleres de planificación para definir prioridades y acciones coordinadas para el próximo año.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloMintrabVicepresidencia de la República de GuatemalaKarin HerreraSegeplan

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala amaneció con dos nuevos cuerpos abandonados a la orilla de la carretera en el área metropolitana

La madrugada dejó dos localizaciones en rutas del área metropolitana, con víctimas envueltas en bolsas y sábanas junto al asfalto, una cifra que ya supera el doble de los 39 reportes de 2025

Guatemala amaneció con dos nuevos cuerpos abandonados a la orilla de la carretera en el área metropolitana

La ruta al Atlántico en Guatemala recupera el paso en el km 111 una semana después del colapso del puente Güijo y reabrió el paso hacia el Caribe

Un badén provisional de 120 metros habilitado este sábado devuelve la circulación en la CA-9 Norte, mientras el CIV prepara la instalación de una estructura modular en Usumatlán, Zacapa

La ruta al Atlántico en Guatemala recupera el paso en el km 111 una semana después del colapso del puente Güijo y reabrió el paso hacia el Caribe

Estudio revela que más de la mitad de los estudiantes de Guatemala usa pantallas antes de dormir

Un relevamiento nacional con respuestas de 357,000 alumnos y 308,000 adultos detectó que el 55.2 % recurre a dispositivos en la noche, un hábito que especialistas vinculan con alteraciones del descanso

Estudio revela que más de la mitad de los estudiantes de Guatemala usa pantallas antes de dormir

El Grupo de Trabajo de la ONU alerta sobre vacíos en la protección de derechos humanos ante la actividad empresarial en Guatemala

La delegación sostuvo que las capacidades públicas son insuficientes para prevenir, fiscalizar y castigar abusos ligados a proyectos extractivos y agrícolas, especialmente en comunidades indígenas y rurales, y llevará su evaluación al Consejo en 2027

El Grupo de Trabajo de la ONU alerta sobre vacíos en la protección de derechos humanos ante la actividad empresarial en Guatemala

El Ministerio de Gobernación de Guatemala lanza la campaña Llama de la Prevención para los recorridos de antorchas

La iniciativa busca reducir los incidentes registrados en fiestas patrias, tras episodios con bolsas de agua, hielo y otros objetos que, según las autoridades, pusieron en riesgo a miles de asistentes

El Ministerio de Gobernación de Guatemala lanza la campaña Llama de la Prevención para los recorridos de antorchas

TECNO

Qué es Android Pulse y por qué se instala automáticamente en el smartphone

Qué es Android Pulse y por qué se instala automáticamente en el smartphone

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Argentina?

X anuncia que desmanteló red de bots chinos que publicaba contenido contra IA y centros de datos

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

GTA 6 se desarrolló con cero IA generativa, confirma Rockstar

ENTRETENIMIENTO

Shirley MacLaine, 92 años y 70 de carrera: un mensaje a su público y varios proyectos pendientes

Shirley MacLaine, 92 años y 70 de carrera: un mensaje a su público y varios proyectos pendientes

Kylie Jenner no busca más hijos por el momento: “Quiero disfrutar la última mitad de mis veintes”

‘Días de trueno’ regresa 38 años después: Tom Cruise y Anne Hathaway protagonizarán la secuela

La decepción de Shailene Woodley por sus escenas eliminadas en ‘The Amazing Spider-Man 2’: “Mary Jane era mi sueño”

Will Ferrell reveló quiénes fueron sus dos grandes influencias en la comedia y cómo marcaron su estilo

MUNDO

Estados Unidos anunció la movilización de más de USD 3,6 millones en ayuda humanitaria para Nepal tras la riada

Estados Unidos anunció la movilización de más de USD 3,6 millones en ayuda humanitaria para Nepal tras la riada

Rusia no rebaja las tensiones con la UE: “No vemos motivos para una mejora en nuestras relaciones”

El dictador Kim Jong-un destituyó al ministro de Defensa de Corea del Norte

Emiratos Árabes ordenó una inspección a las sucursales del banco egipcio Misr por transacciones vinculadas a Irán

Condenan a una exconcursante de Miss Gran Bretaña tras atacar a una mujer con un zapato y dejarle una cicatriz en el rostro