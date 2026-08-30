El Gobierno identifica que los 340 municipios de Guatemala están en riesgo de trabajo infantil

Karin Herrera advirtió que 340 municipios de Guatemala presentan riesgo de trabajo infantil vinculado con la sequía, la pérdida de cosechas y la pobreza rural. (Vicepresidencia de la República de Guatemala)

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La vicepresidenta Karin Herrera advirtió que los 340 municipios de Guatemala presentan riesgo de trabajo infantil y vinculó ese mapa de vulnerabilidad con la sequía, la pérdida de cosechas y la pobreza rural, una cadena que eleva la presión para que niñas y niños dejen la escuela y entren al mercado laboral o sean empujados a uniones forzadas.

La dimensión social del problema quedó expuesta en otro dato discutido en el Gabinete Específico de Desarrollo Social: 236.447 familias de 138 municipios de los 22 departamentos reportan pérdidas de cultivos por sequía, canícula prolongada y escasez de lluvia, de acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. En varios municipios, añadió la entidad, ya se acumulan hasta 52 días sin lluvia.

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Durante la cuarta reunión ordinaria del Gabinete Específico de Desarrollo Social, celebrada en el Palacio Nacional de la Cultura, las autoridades analizaron de forma conjunta el trabajo infantil y los efectos agroclimáticos y ambientales sobre las familias más expuestas. El planteo oficial fue que ambas crisis no pueden abordarse por separado, porque golpean al mismo tiempo los ingresos, la alimentación, el acceso al agua y la permanencia de la niñez en la escuela.

Herrera sostuvo que la información disponible permite ubicar con mayor precisión los territorios más frágiles. “Los datos permiten identificar las áreas de mayor vulnerabilidad”, afirmó, y agregó: “Estas zonas también coinciden con áreas donde se presentan matrimonios forzados”.

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Karin Herrera advirtió que 340 municipios de Guatemala presentan riesgo de trabajo infantil vinculado con la sequía, la pérdida de cosechas y la pobreza rural. (Vicepresidencia de Guatemala)

En 18 municipios de riesgo muy alto, 93.204 niñas y niños están vinculados al problema

En la sesión se informó que, de los 340 municipios en riesgo, 18 están clasificados en nivel muy alto. En esos territorios, 93.204 niñas y niños están vinculados a esta problemática, una cifra equivalente al 31,6 % de la población infantil registrada.

Ese diagnóstico fue presentado a partir del Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil, expuesto por la viceministra de Previsión Social y Empleo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Claudia Peneleu. La herramienta fue diseñada para identificar municipios y departamentos con mayor exposición al problema y orientar estrategias focalizadas de prevención y erradicación.

La respuesta directa que dejó la reunión fue esa: el Gobierno identificó 340 municipios donde el trabajo infantil representa un riesgo y detectó 18 en situación muy alta, con más de 93 mil menores ya alcanzados por esa realidad. Sobre esa base, las autoridades buscan acelerar decisiones y concentrar recursos donde la presión social y económica es mayor.

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Herrera insistió en que la niñez no puede quedar sujeta a respuestas sectoriales fragmentadas. Según lo discutido en el gabinete, donde hay sequía, pérdida de cosechas y pobreza rural, también aumenta la probabilidad de que una niña o un niño abandone la escuela para trabajar o quede expuesto a una unión forzada.

Karin Herrera advirtió que 340 municipios de Guatemala presentan riesgo de trabajo infantil vinculado con la sequía, la pérdida de cosechas y la pobreza rural. (PGN de Guatemala)

La sequía y los daños en cultivos agravan la presión sobre las familias rurales

El componente agroclimático ocupó una parte central de la reunión porque afecta de manera directa la capacidad de subsistencia de miles de hogares. De acuerdo con registros oficializados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, hasta ayer se contabilizaban 2.800 reportes de daños en cultivos, sobre todo de maíz blanco y maíz criollo.

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La vicepresidenta pidió revisar el tablero de afectaciones presentado por Conred para establecer indicadores y definir medidas de mitigación. “Esto es un problema integral, no es un problema de un ministerio”, dijo al reclamar una respuesta conjunta de las instituciones.

Ese tablero de información permitirá monitorear daños, actualizar registros y detectar necesidades en los territorios afectados para apoyar a las familias mediante coordinación interinstitucional. La ruta planteada en el gabinete también incluye fortalecer la articulación entre el Gabinete Específico de Desarrollo Social y el Gabinete Específico de Desarrollo Económico para responder a sequías, lluvias e inundaciones que repercuten sobre la agricultura, los ingresos y la disponibilidad de alimentos.

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En la misma reunión, el secretario general del Ministerio de Desarrollo Social, Eduardo España, presentó avances en la formulación de la Agenda de Trabajo Anual 2027. El proceso ya desarrolla talleres de planificación para definir prioridades y acciones coordinadas para el próximo año.