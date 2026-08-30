Colombia

Volcán Puracé registra aumento de actividad sísmica: Servicio Geológico reporta 58 sismos, uno de magnitud 4,1

La entidad recomendó a la comunidad abstenerse de acceder a la parte alta del cráter, además de atender las instrucciones de las autoridades y consultar los boletines oficiales

purancé
El volcán Puracé permanece en estado de alerta naranja tras registrar un aumento de actividad sísmica en su área de influencia. - crédito Servicio Geológico Colombiano
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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó este sábado 29 de agosto un incremento en la actividad sísmica asociada al fracturamiento de roca de tipo volcano-tectónico (VT) en el área de influencia del volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica Los Coconucos.

Según el boletín publicado por la entidad a las 8:00 p. m., desde las 4:20 p. m. se comenzó a registrar un aumento en este tipo de actividad. Hasta el momento de publicación del informe, el SGC había identificado 58 eventos volcano-tectónicos, localizados principalmente a 11 kilómetros al nororiente del volcán y a una profundidad aproximada de nueve kilómetros.

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Sismo de magnitud 4,1 fue registrado a las 6:18 p. m.

Entre los movimientos registrados durante la tarde, el Servicio Geológico Colombiano destacó un evento ocurrido a las 6:18 p. m., que alcanzó una magnitud de 4,1.

De acuerdo con la información entregada por el SGC, este sismo tuvo una profundidad de 9,4 kilómetros y fue localizado en el sector del valle de San Rafael, a 11,1 kilómetros al nororiente del volcán Puracé.

El reporte también destacó otros eventos sísmicos con magnitudes de 3,9, 3,1 y 2,8. Algunos de los movimientos fueron reportados como sentidos por habitantes de los municipios de Puracé y Totoró, así como por personas ubicadas en la ciudad de Popayán.

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La actividad registrada corresponde a sismos asociados al fracturamiento de roca, de acuerdo con la clasificación utilizada por el Servicio Geológico Colombiano para los eventos identificados durante el periodo informado.

Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, detalla que el aumento de sismos cerca del volcán Puracé responde al fracturamiento de roca y pide a la comunidad mantenerse informada por canales oficiales. - crédito @sgcol/X

Cristian Santacoloma explicó el comportamiento registrado

A través de un video difundido en las páginas oficiales del Servicio Geológico Colombiano, Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, entregó información sobre el incremento de la actividad sísmica registrado durante la tarde.

El funcionario explicó que, se presentó un incremento en la actividad asociada al fracturamiento de roca dentro del área de influencia del volcán Puracé. Según su reporte, la actividad se concentró a 11 kilómetros en dirección nororiental del cráter, con una profundidad de nueve kilómetros.

Santacoloma señaló que se presentaron aproximadamente 50 eventos sísmicos en el momento de su intervención y mencionó movimientos con magnitudes comprendidas entre 2,8 y 4,1. También indicó que varios de estos fueron reportados como sentidos por habitantes de Totoró, Puracé y Popayán.

Durante su intervención, el coordinador explicó que este tipo de actividad puede presentarse dentro de la zona de influencia volcánica, especialmente en áreas donde se encuentran estructuras de falla que pueden interactuar con el sistema volcánico.

No se han detectado cambios en los demás parámetros monitoreados

El SGC indicó que, hasta el momento de la publicación del boletín, no se habían detectado cambios en los demás parámetros de monitoreo volcánico.

Santacoloma también señaló que estos parámetros permanecían dentro de los niveles que habían sido reportados durante los últimos días y que no se habían registrado cambios posteriores relacionados con los eventos sísmicos mencionados.

El Servicio Geológico Colombiano aseguró que continuará atento a cualquier modificación en la actividad del volcán y que informará oportunamente sobre los cambios que sean identificados mediante el monitoreo.

Un total de 58 eventos sísmicos, incluyendo uno de magnitud 4,1, fueron detectados al nororiente del Puracé y sentidos en los municipios de Puracé, Totoró y Popayán. - crédito Colprensa
Un total de 58 eventos sísmicos, incluyendo uno de magnitud 4,1, fueron detectados al nororiente del Puracé y sentidos en los municipios de Puracé, Totoró y Popayán. - crédito Colprensa

El volcán Puracé continúa en alerta naranja

El volcán Puracé permanece en estado de alerta naranja, según la información entregada por el Servicio Geológico Colombiano.

De acuerdo con la descripción incluida en el boletín, este estado corresponde a un “volcán con cambios importantes en los parámetros monitoreados”.

La entidad reiteró que realiza un seguimiento permanente de la actividad volcánica en el país y que continuará informando de manera oportuna los cambios observados en el comportamiento del volcán Puracé y de la cadena volcánica Los Coconucos.

El SGC también recomendó a la población mantenerse informada a través de los boletines oficiales que sean emitidos durante las próximas horas y días, de acuerdo con la evolución de la actividad que sea registrada por los sistemas de monitoreo.

El Servicio Geológico Colombiano recomendó a la población seguir únicamente los boletines oficiales y evitar acercarse a la zona alta del volcán debido al incremento de sismos reportados. - crédito @sgcol/X
El Servicio Geológico Colombiano recomendó a la población seguir únicamente los boletines oficiales y evitar acercarse a la zona alta del volcán debido al incremento de sismos reportados. - crédito @sgcol/X

SGC recomienda no acceder a la parte alta del volcán

Ante el incremento de la actividad sísmica reportado este sábado, el Servicio Geológico Colombiano hizo un llamado a la comunidad para abstenerse de acceder a la parte alta del volcán Puracé, Juriquinza y Piopoyo.

La entidad recomendó seguir atentamente los boletines diarios y extraordinarios que puedan ser publicados mediante sus canales oficiales, además de consultar la información emitida por las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Asimismo, el SGC pidió atender las instrucciones de las autoridades locales y departamentales, así como las de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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