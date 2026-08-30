España

Domingo de lluvias en Galicia y Asturias y calor en el resto del país: muchas zonas volverán a superar los 35 grados

Las altas presiones garantizarán cielos despejados o poco nubosos desde Madrid hasta Andalucía

Una joven se abanica en Madrid. (EFE/Mariscal)
Una joven se abanica en Madrid. (EFE/Mariscal)
Guardar

Las precipitaciones débiles que un frente atlántico dejará este domingo en Galicia y Asturias contrastan con el dominio de las altas presiones en el resto de la península, donde los termómetros subirán y los cielos se mantendrán despejados o con escasa nubosidad.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte que el frente avanzará de oeste a este por el noroeste peninsular y el área cantábrica. Las lluvias serán débiles y dispersas, y en Cantabria y el País Vasco llegarán a partir del mediodía, con chubascos puntuales en zonas de interior. En Galicia, los cielos nubosos o cubiertos irán cediendo a lo largo de la mañana. Las brumas y nieblas matinales quedarán lejos del litoral norte y podrían repetirse al caer la tarde en el interior de Pontevedra. Las temperaturas mínimas bajarán en el oeste y las máximas subirán en el interior de A Coruña. Asturias arrancará el día con cielo nuboso o cubierto, con lluvias débiles generalizadas que remitirán al final de la tarde. Los claros llegarán antes al oeste y después a la costa este. Las brumas afectarán a la Cordillera Cantábrica durante la madrugada y al final del día.

PUBLICIDAD

En el País Vasco, la nubosidad aumentará a partir del mediodía hasta cubrir todo el territorio, con lluvias débiles en el norte que cesarán por la noche. Se esperan brumas y posibles nieblas matinales y vespertinas en la cuenca del Nervión.

El fuego ha arrasado varias viviendas y los residentes han sido evacuados. La región, al igual que casi tres cuartas partes de Inglaterra, está en situación de sequía tras semanas de altas temperaturas y escasas precipitaciones, lo que incrementa el riesgo de incendios forestales.

Temperaturas al alza en el resto de la Península

Fuera del norte, las altas presiones garantizarán cielos despejados o poco nubosos desde Madrid hasta Andalucía, pasando por Aragón, Cataluña, Extremadura y las dos Castillas. Las temperaturas subirán de forma generalizada, con ascensos entre ligeros y moderados según la zona.

El dato más llamativo del día: los termómetros superarán los 35 ℃ en amplias zonas de Andalucía y de forma puntual en interiores del este peninsular, sin descartar que Mallorca alcance también esa cota. En los litorales mediterráneos y en puntos del valle del Guadalquivir, la temperatura no bajará de los 20 ℃ durante la noche, lo que constituye una noche tropical. La única excepción al calor en el sur será la presencia de calima en el Estrecho, el mar de Alborán y el sureste peninsular.

PUBLICIDAD

En el archipiélago canario, el norte de las islas de mayor relieve tendrá intervalos nubosos, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en el nordeste de La Palma y Tenerife. El viento alisio soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en las vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas.

En Baleares, el cielo estará poco nuboso o despejado, con viento flojo que girará hacia componente sur a partir de la tarde. Las temperaturas variarán poco, con ligeros descensos posibles en las mínimas.

El viento de componente oeste soplará moderado en los litorales del norte de Galicia y el Cantábrico. En el interior peninsular predominarán los vientos flojos, aunque el valle del Ebro, Baleares y el litoral este podrán registrar intervalos moderados durante la tarde. Los bancos de niebla matinales afectarán al tercio noroeste peninsular y al alto Ebro. Las brumas costeras serán posibles en varios puntos del litoral, y la calima persistirá en el extremo sur.

Temas Relacionados

Tiempo en EspañaAemetClimaMeteorologíaPronóstico del tiempoÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un tiroteo en una fiesta rave de Suiza deja al menos un muerto y cinco heridos: la policía investiga la identidad del autor

Algunas de las personas heridas se encuentran graves y el operativo sigue activo en amplias zonas del municipio

Un tiroteo en una fiesta rave de Suiza deja al menos un muerto y cinco heridos: la policía investiga la identidad del autor

Embalses España: la reserva de agua bajó este domingo 30 de agosto

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Embalses España: la reserva de agua bajó este domingo 30 de agosto

"Tener un hijo aparece en la lista de proyectos junto a viajar a la India o comprar un coche": Santiago Gerchunoff explica cómo los niños se convirtieron en cosas

El filósofo argentino radicado en Madrid acaba de publicar un ensayo sobre la crianza contemporánea, la obsesión por optimizar a los hijos y la transformación de la infancia en objeto de metas personales. ¿Todo chico pasado fue mejor?

"Tener un hijo aparece en la lista de proyectos junto a viajar a la India o comprar un coche": Santiago Gerchunoff explica cómo los niños se convirtieron en cosas

Zaragoza: la previsión meteorológica para este 30 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Zaragoza: la previsión meteorológica para este 30 de agosto

Temperaturas en Valencia: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Temperaturas en Valencia: prepárate antes de salir de casa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los últimos carlistas buscan su lugar en la España actual casi dos siglos después de las guerras que dieron origen al movimiento: “Mil veces derrotados y nunca vencidos”

Los últimos carlistas buscan su lugar en la España actual casi dos siglos después de las guerras que dieron origen al movimiento: “Mil veces derrotados y nunca vencidos”

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

Un hombre se quema ‘a lo bonzo’ a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba: ha fallecido en el hospital

Bruselas confirma que “analiza” con “satisfacción” la petición de España de recibir la ayuda de Frontex y Europol en Ceuta

Juan José Ebenezer, mecánico, avisa de que la ITV no asegura que un coche esté en buen estado: “No confundas una cosa con la otra”

ECONOMÍA

El alquiler de una habitación asfixia a los jóvenes: hasta 646 euros al mes y un tercio del sueldo

El alquiler de una habitación asfixia a los jóvenes: hasta 646 euros al mes y un tercio del sueldo

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

La justicia anula una deuda de más de 25.000 euros a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital porque la Administración no resolvió en plazo

Esta es la ayuda que puedes solicitar si tienes una vivienda vacía: hasta 12.000 euros para poder reformarla

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián