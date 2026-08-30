Domingo de lluvias en Galicia y Asturias y calor en el resto del país: muchas zonas volverán a superar los 35 grados

Una joven se abanica en Madrid. (EFE/Mariscal)

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Las precipitaciones débiles que un frente atlántico dejará este domingo en Galicia y Asturias contrastan con el dominio de las altas presiones en el resto de la península, donde los termómetros subirán y los cielos se mantendrán despejados o con escasa nubosidad.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte que el frente avanzará de oeste a este por el noroeste peninsular y el área cantábrica. Las lluvias serán débiles y dispersas, y en Cantabria y el País Vasco llegarán a partir del mediodía, con chubascos puntuales en zonas de interior. En Galicia, los cielos nubosos o cubiertos irán cediendo a lo largo de la mañana. Las brumas y nieblas matinales quedarán lejos del litoral norte y podrían repetirse al caer la tarde en el interior de Pontevedra. Las temperaturas mínimas bajarán en el oeste y las máximas subirán en el interior de A Coruña. Asturias arrancará el día con cielo nuboso o cubierto, con lluvias débiles generalizadas que remitirán al final de la tarde. Los claros llegarán antes al oeste y después a la costa este. Las brumas afectarán a la Cordillera Cantábrica durante la madrugada y al final del día.

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En el País Vasco, la nubosidad aumentará a partir del mediodía hasta cubrir todo el territorio, con lluvias débiles en el norte que cesarán por la noche. Se esperan brumas y posibles nieblas matinales y vespertinas en la cuenca del Nervión.

El fuego ha arrasado varias viviendas y los residentes han sido evacuados. La región, al igual que casi tres cuartas partes de Inglaterra, está en situación de sequía tras semanas de altas temperaturas y escasas precipitaciones, lo que incrementa el riesgo de incendios forestales.

Temperaturas al alza en el resto de la Península

Fuera del norte, las altas presiones garantizarán cielos despejados o poco nubosos desde Madrid hasta Andalucía, pasando por Aragón, Cataluña, Extremadura y las dos Castillas. Las temperaturas subirán de forma generalizada, con ascensos entre ligeros y moderados según la zona.

El dato más llamativo del día: los termómetros superarán los 35 ℃ en amplias zonas de Andalucía y de forma puntual en interiores del este peninsular, sin descartar que Mallorca alcance también esa cota. En los litorales mediterráneos y en puntos del valle del Guadalquivir, la temperatura no bajará de los 20 ℃ durante la noche, lo que constituye una noche tropical. La única excepción al calor en el sur será la presencia de calima en el Estrecho, el mar de Alborán y el sureste peninsular.

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En el archipiélago canario, el norte de las islas de mayor relieve tendrá intervalos nubosos, con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en el nordeste de La Palma y Tenerife. El viento alisio soplará moderado del nordeste, con intervalos fuertes en las vertientes sudeste y noroeste de las islas montañosas.

En Baleares, el cielo estará poco nuboso o despejado, con viento flojo que girará hacia componente sur a partir de la tarde. Las temperaturas variarán poco, con ligeros descensos posibles en las mínimas.

El viento de componente oeste soplará moderado en los litorales del norte de Galicia y el Cantábrico. En el interior peninsular predominarán los vientos flojos, aunque el valle del Ebro, Baleares y el litoral este podrán registrar intervalos moderados durante la tarde. Los bancos de niebla matinales afectarán al tercio noroeste peninsular y al alto Ebro. Las brumas costeras serán posibles en varios puntos del litoral, y la calima persistirá en el extremo sur.

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