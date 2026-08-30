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Un tiroteo en una fiesta rave de Suiza deja al menos un muerto y cinco heridos: la policía investiga la identidad del autor

Algunas de las personas heridas se encuentran graves y el operativo sigue activo en amplias zonas del municipio

Policías en Aarau, Suiza. (EFE)
Policías en Aarau, Suiza. (EFE)
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Un tiroteo en Aarau, en el norte de Suiza, ha dejado un muerto y al menos cinco heridos durante una fiesta rave celebrada en el hipódromo de la ciudad, mientras la policía mantiene una búsqueda abierta para localizar al autor o a los autores y esclarecer qué ocurrió de madrugada.

La rave anual Aarauer Rave reunió a más de 3.500 personas entre las 15.00 del sábado y las 2.00 del domingo, y los disparos se produjeron poco después de las 2.30, según ha informado el medio suizo Blick, citando a la policía cantonal de Argovia. La policía local ha precisado este domingo que algunas de las personas heridas se encuentran graves y que el operativo sigue activo en amplias zonas del municipio. Las autoridades han pedido a la ciudadanía que entregue cualquier vídeo o fotografía del incidente.

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La primera versión oficial, trasladada por la portavoz policial Vanessa Rumpold, se limitó a confirmar que hubo “varios disparos contra un grupo numeroso de personas”, sin concretar entonces si había víctimas mortales. Poco después de las 7.00, otro portavoz, Pascal Wenzel, describió la situación como “especial”, antes de la confirmación del fallecimiento.

Las víctimas del tiroteo tendidas en el suelo instantes después del ataque en Isla Cristina (Redes Sociales)

Qué se sabe del tiroteo en la rave de Aarau

Según la reconstrucción publicada por Blick, los disparos se registraron en el hipódromo de Aarau, donde se celebraba ese evento anual de música techno. Un testigo citado por el diario habló de “ráfagas de disparos”, y un vídeo difundido en la web del medio recoge varias detonaciones sucesivas.

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La policía cantonal de Argovia ha acordonado amplias áreas de la localidad y ha reforzado su presencia también fuera del municipio como medida de precaución. Las autoridades han pedido además que se evite la zona de Aarauer Schachen mientras continúa la operación. Como parte de ese dispositivo, la piscina de Aarau permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. El diario suizo ha señalado que en el operativo participan el Elemento Cantonal de Intervención en Catástrofes de Argovia y un helicóptero Súper Puma del Ejército suizo.

Por el momento, la policía no ha comunicado información sobre la identidad del autor ni sobre el móvil del ataque. La búsqueda sigue en marcha para determinar tanto la autoría como las circunstancias exactas del tiroteo.

Un país con muchas armas y pocos tiroteos

Suiza figura entre los países europeos con una de las tasas más altas de posesión de armas. Aun así, los tiroteos violentos son poco frecuentes en el país.

En 2019, el país aprobó una normativa más restrictiva sobre el control de armas. El ataque de Aarau se ha producido al norte de Zúrich, en una ciudad que durante la noche acogía a miles de asistentes a una fiesta que debía terminar a las 2.00 del domingo.

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