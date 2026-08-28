Fernando Cerimedo se defiende desde la cárcel: “Mi rol como colaborador no me otorgó ningún poder”

El consultor Fernando Cerimedo envió una carta desde el centro penitenciario de Palmasola en la que defiende su actuación y niega haber participado en irregularidades.

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Fernando Cerimedo, asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz, respaldó las declaraciones que hizo el mandatario sobre su rol en el Gobierno en una carta escrita en la cárcel de Palmasola, donde guarda detención preventiva por una acusación de tentativa de feminicidio.

“Mi rol como colaborador del presidente no me otorgó ninguna autorización ni poder para actuar o representar a la familia del presidente”, señala en el documento y afirma que “jamás” participó en “negociados” que su expareja, la abogada Nadia Beller, le atribuye, vinculados a la distribución de combustible, oro y seguros.

Beller fue atacada por dos sicarios la noche del 17 de agosto y apuntó contra Cerimedo como autor intelectual del ataque en el que le dispararon tres veces. Según la abogada, el objetivo del atentado era “silenciarla” para que no denunciara casos de corrupción estatal que involucran al asesor del presidente y a su entorno familiar.

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“Las mentiras y chismes no constituyen hechos”, señala el documento escrito por el consultor argentino que asesoró a Paz durante la campaña electoral y la gestión gubernamental.

Fernando Cerimedo difunde una carta desde el penal de Palmasola en la que niega haber actuado en representación de la familia presidencial de Bolivia.

“Lamento enormemente que una situación personal que no pude manejar se haya tornado en una cuestión de interés político para aquellos que no quieren sacar a Bolivia del pozo en el que los metieron los 20 años del evismo”, agregó.

Cerimedo fue enviado a prisión preventiva el pasado viernes por un plazo de 180 días mientras se desarrolla la investigación por tentativa de feminicidio. En paralelo, enfrenta un proceso penal por enriquecimiento ilícito a raíz de las declaraciones de Beller y otro por encubrimiento al narcotráfico, vinculado a la supuesta autorización de vuelos irregulares para el traslado de sustancias controladas.

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En la carta enviada, el asesor presidencial respalda el mensaje que un día antes había dado el presidente de Bolivia en medio de una creciente presión política para que explicara las funciones de su asesor y las denuncias que pesan en su contra.

En un mensaje grabado, Paz minimizó la influencia de Cerimedo en el gobierno y señaló que la asesoría fue limitada al ámbito de la comunicación durante la campaña electoral y los primeros meses de su gobierno. Sin embargo, existen múltiples declaraciones y evidencia que sugieren lo contrario: el asesor presidencial participó en eventos privados de alto nivel, como una reunión con el Departamento de Estado a la que solo asistieron el presidente Paz y el entonces canciller de Bolivia, o en el saludo protocolar al rey de España durante su visita oficial a Bolivia.

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Fernando Cerimedo junto al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el excanciller Fernando Aramayo, en una reunión con Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de EEUU en el marco del encuentro del Escudo de las Américas en marzo de 2026.

La polémica en torno a la figura del “asesor principal” de Paz, como Cerimedo se identificaba en tarjetas de presentación halladas durante el allanamiento a su domicilio, ha provocado una tormenta política en el Ejecutivo.

Este jueves, se informó sobre la presentación de una acción de cumplimiento ante la Sala Constitucional Primera de La Paz para que la Asamblea Legislativa active un juicio de responsabilidades contra el presidente por supuesta “traición a la patria”, en relación con las acusaciones contra su consejero.

En paralelo, se presentó una denuncia contra la esposa de Paz, María Elena Urquidi, por presuntos hechos de corrupción que la involucran. El documento solicita al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, que evalúe la información proporcionada por Nadia Beller y se inicie una investigación de oficio.

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