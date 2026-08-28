América Latina

Fernando Cerimedo se defiende desde la cárcel: “Mi rol como colaborador no me otorgó ningún poder”

La defensa del asesor presidencial difundió una carta en la que el acusado de tentativa de feminicidio respalda el mensaje de Rodrigo Paz y minimiza su influencia en el Gobierno

Retrato de Fernando Cerimedo junto a una carta mecanografiada dirigida a la prensa desde la cárcel de Palmasola
El consultor Fernando Cerimedo envió una carta desde el centro penitenciario de Palmasola en la que defiende su actuación y niega haber participado en irregularidades.
Guardar

Fernando Cerimedo, asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz, respaldó las declaraciones que hizo el mandatario sobre su rol en el Gobierno en una carta escrita en la cárcel de Palmasola, donde guarda detención preventiva por una acusación de tentativa de feminicidio.

Mi rol como colaborador del presidente no me otorgó ninguna autorización ni poder para actuar o representar a la familia del presidente”, señala en el documento y afirma que “jamás” participó en “negociados” que su expareja, la abogada Nadia Beller, le atribuye, vinculados a la distribución de combustible, oro y seguros.

Beller fue atacada por dos sicarios la noche del 17 de agosto y apuntó contra Cerimedo como autor intelectual del ataque en el que le dispararon tres veces. Según la abogada, el objetivo del atentado era “silenciarla” para que no denunciara casos de corrupción estatal que involucran al asesor del presidente y a su entorno familiar.

PUBLICIDAD

Las mentiras y chismes no constituyen hechos”, señala el documento escrito por el consultor argentino que asesoró a Paz durante la campaña electoral y la gestión gubernamental.

Un texto mecanografiado sobre fondo claro dirigido a la prensa y atribuido a Fernando Cerimedo desde la cárcel de Palmasola
Fernando Cerimedo difunde una carta desde el penal de Palmasola en la que niega haber actuado en representación de la familia presidencial de Bolivia.

“Lamento enormemente que una situación personal que no pude manejar se haya tornado en una cuestión de interés político para aquellos que no quieren sacar a Bolivia del pozo en el que los metieron los 20 años del evismo”, agregó.

Cerimedo fue enviado a prisión preventiva el pasado viernes por un plazo de 180 días mientras se desarrolla la investigación por tentativa de feminicidio. En paralelo, enfrenta un proceso penal por enriquecimiento ilícito a raíz de las declaraciones de Beller y otro por encubrimiento al narcotráfico, vinculado a la supuesta autorización de vuelos irregulares para el traslado de sustancias controladas.

PUBLICIDAD

En la carta enviada, el asesor presidencial respalda el mensaje que un día antes había dado el presidente de Bolivia en medio de una creciente presión política para que explicara las funciones de su asesor y las denuncias que pesan en su contra.

En un mensaje grabado, Paz minimizó la influencia de Cerimedo en el gobierno y señaló que la asesoría fue limitada al ámbito de la comunicación durante la campaña electoral y los primeros meses de su gobierno. Sin embargo, existen múltiples declaraciones y evidencia que sugieren lo contrario: el asesor presidencial participó en eventos privados de alto nivel, como una reunión con el Departamento de Estado a la que solo asistieron el presidente Paz y el entonces canciller de Bolivia, o en el saludo protocolar al rey de España durante su visita oficial a Bolivia.

Fernando Cerimedo junto al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el excanciller Fernando Aramayo, en una reunión con Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de EEUU.
Fernando Cerimedo junto al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y el excanciller Fernando Aramayo, en una reunión con Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de EEUU en el marco del encuentro del Escudo de las Américas en marzo de 2026.

La polémica en torno a la figura del “asesor principal” de Paz, como Cerimedo se identificaba en tarjetas de presentación halladas durante el allanamiento a su domicilio, ha provocado una tormenta política en el Ejecutivo.

Este jueves, se informó sobre la presentación de una acción de cumplimiento ante la Sala Constitucional Primera de La Paz para que la Asamblea Legislativa active un juicio de responsabilidades contra el presidente por supuesta “traición a la patria”, en relación con las acusaciones contra su consejero.

En paralelo, se presentó una denuncia contra la esposa de Paz, María Elena Urquidi, por presuntos hechos de corrupción que la involucran. El documento solicita al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, que evalúe la información proporcionada por Nadia Beller y se inicie una investigación de oficio.

Temas Relacionados

BoliviaFernando CerimedoRodrigo PazNadia BellerMaria Elena Urquidi

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Registran 122 violaciones a la libertad religiosa en Cuba durante julio de 2026

Un informe enumera 31 mujeres y 51 hombres afectados por la interferencia del régimen en actividades públicas contra comunidades de fe

Registran 122 violaciones a la libertad religiosa en Cuba durante julio de 2026

Detienen en Costa Rica a siete hombres por presunta tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil

Doce allanamientos fueron ejecutados este jueves en distintos puntos de Costa Rica. Las autoridades decomisaron aparatos electrónicos y dispositivos de almacenamiento que serán analizados como parte de las investigaciones.

Detienen en Costa Rica a siete hombres por presunta tenencia y difusión de material de abuso sexual infantil

El fenómeno atmosférico de El Niño encuentra a un personal envejecido en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario

El 60% está jubilado y algunos colaboradores superan los 80 años de edad, advierte el ministro del ramo, Roberto Linares

El fenómeno atmosférico de El Niño encuentra a un personal envejecido en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario

El Senado dominicano deja conformadas sus comisiones permanentes para el período 2026-2028

La cámara alta informó que la nueva estructura apunta a dar continuidad al análisis y seguimiento de las iniciativas, tras designar presidencias en áreas como seguridad, justicia, hacienda, relaciones exteriores y turismo

El Senado dominicano deja conformadas sus comisiones permanentes para el período 2026-2028

Guatemala entrega a un presunto integrante de la MS-13 expulsado de México y buscado por El Salvador

Se trata de Jonathan Stanley Ventura Umaña, alias “Macho”, de 24 años, trasladado por Guatemala hasta la frontera de San Cristóbal, Jutiapa

Guatemala entrega a un presunto integrante de la MS-13 expulsado de México y buscado por El Salvador
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El fenómeno financiero de Emma Coronel en TikTok pone a prueba controles antilavado

El fenómeno financiero de Emma Coronel en TikTok pone a prueba controles antilavado

Campaña veterinaria gratis para este domingo 30 de agosto: conoce el punto de atención y cuáles son los servicios disponibles

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de agosto? Reportan atrasos en Línea 9

La Libertad Avanza ordenó la conducción en la Legislatura bonaerense tras un acuerdo entre Karina Milei y Santiago Caputo

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 28 de agosto

DEPORTES

Boca Juniors buscará ingresar a zona de playoffs en su duelo ante Lanús: hora, TV y formaciones

Boca Juniors buscará ingresar a zona de playoffs en su duelo ante Lanús: hora, TV y formaciones

Xabi Alonso planteó un interrogante sobre el futuro de Enzo Fernández y elogió a Valentín Barco tras su debut en Chelsea

La estrategia de River Plate detrás de la designación de Leonardo Ponzio como entrenador

Estuvo preso por robo, fue campeón del mundo y su muerte quedó envuelta en un halo de misterio

El polémico análisis de un medio inglés por la renovación de Colapinto en Alpine en la F1: “Es contradictorio”

ENTRETENIMIENTO

Entre el romance y la política, “Sisi” reconstruye la vida de una figura clave de la Europa imperial

Entre el romance y la política, “Sisi” reconstruye la vida de una figura clave de la Europa imperial

HBO Max lanzó el teaser oficial de la tercera temporada de The Pitt

Dua Lipa habló sobre el mantra que rige su vida: “El verdadero éxito tiene que ver con la vida que construimos alrededor de ese éxito”

Luz verde para adaptar uno de los relatos más misteriosos y menos conocidos de Stephen King: un homenaje a Lovecraft ambientado en Londres

El representante de Hayden Panettiere critica duramente los rumores que rodean su muerte