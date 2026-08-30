Las exportaciones de El Salvador crecen un 4.4% y rozan los US$4,040 millones en los primeros siete meses de 2026

Una mano sostiene la bandera de El Salvador y un buque carguero a escala frente al logotipo de COEXPORT y varios contenedores de carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las exportaciones de El Salvador alcanzaron un hito relevante al registrar US$4,036.7 millones entre enero y julio de 2026, lo que representa un crecimiento acumulado del 4.4% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este resultado, elaborado por la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) sobre la base de las estadísticas oficiales del Banco Central de Reserva (BCR), posiciona al periodo actual como el segundo mejor desempeño exportador acumulado de la última década, siendo superado únicamente por los registros excepcionales reportados en 2022.

Más allá del crecimiento en términos monetarios, el indicador que destaca con especial fuerza en esta entrega es el volumen total de mercancías enviadas al exterior. Con un total de 2,447.7 millones de kilogramos, el país alcanzó el registro de volumen exportado más alto en su serie histórica desde que se llevan mediciones comparables en 2017.

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En la trayectoria mensual del año, el mes de julio se consolidó como el periodo de mayor factura exportadora en lo que va de 2026, con un monto de US$636.1 millones, lo que equivale a una subida del 6.0% respecto a julio de 2025. El comportamiento a lo largo del año mostró repuntes notables en enero, abril y junio, meses en los cuales las tasas de variación interanual se acercaron o superaron los dos dígitos, marcando una dinámica positiva constante.

Cifra récord de exportaciones salvadoreñas a julio de 2026, con un acumulado de US$4,036.7 millones y un crecimiento de 4.4% respecto al año anterior (Cortesía: BCR).

“Los datos a julio confirman que el sector exportador salvadoreño está haciendo el esfuerzo por crecer en montos y volúmenes. Este mes vemos uno de los mejores desempeños en valor de la década. Nos alienta especialmente ver que ese crecimiento cada vez alcanza más rubros... Estos resultados reflejan la capacidad de las empresas salvadoreñas para competir y crecer en los mercados internacionales”, expresó Silvia Cuellar, presidenta de COEXPORT.

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El pilar fundamental de este avance se cimentó en las exportaciones tradicionales, las cuales registraron un alza del 24.7%, aportando un excedente de US$64.1 millones adicionados a la balanza comercial. Dentro de esta categoría, el azúcar experimentó un importante incremento del 28.0%, mientras que el café avanzó un 21.7%, impulsado por un entorno favorable de cotizaciones elevadas en los mercados internacionales de commodities.

Socios Comerciales: mercados consolidados y rutas de diversificación

En cuanto a la geografía del comercio exterior, Estados Unidos se mantuvo indiscutiblemente como el principal socio comercial de El Salvador, absorbiendo US$1,322.8 millones en compras y mostrando un incremento del 4.9%. La región centroamericana, encabezada por Guatemala y Honduras, continuó representando el núcleo natural del comercio intrarregional salvadoreño.

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No obstante, un punto analítico de gran relevancia en el informe de COEXPORT es la aceleración de ventas hacia mercados no tradicionales y emergentes. Durante este periodo destaca el repunte registrado en las exportaciones hacia:

México: Crecimiento del 21.5% , posicionándose decididamente como el sexto destino de mayor importancia para las empresas nacionales.

Canadá: Incremento del 93.3%, mostrando una aceleración pronunciada en la penetración de productos salvadoreños.

Un puerto marítimo en El Salvador alberga filas de contenedores con emblemas nacionales y buques de carga en operaciones comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué es crucial comprender estos datos para El Salvador?

La importancia de estas cifras trasciende las métricas numéricas y radica en lo que representan para el desarrollo socioeconómico y la estabilidad del país:

Crecimiento en volumen real vs. inflación: Que el volumen exportado (2,447.7 millones de kg) alcance un máximo histórico desde 2017 confirma que la economía productiva real se está expandiendo. Reducción de la vulnerabilidad externa (Diversificación): Depender exclusivamente de pocos productos (como café y azúcar) o de un solo mercado (EE. UU.) expone al país a shocks externos. Paso de mano de obra a economía del conocimiento: La consolidación de El Salvador como el 3.er exportador de servicios en Centroamérica (aportando más de US$6,200 millones) demuestra que el país ya no exporta únicamente bienes físicos, sino también talento, tecnología, informática y servicios empresariales de alto valor agregado. Esto abre la puerta a empleos mejor remunerados y de mayor especialización para la población.