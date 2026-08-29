Qué es Electoral.mx: la plataforma de la UNAM para consultar información electoral en México

Esto es lo que dura la tinta indeleble tras votar en la elección del Poder Judicial. Crédito:Cuartoscuro

Guardar

A menos de un año de que se realicen las elecciones del 2027 en México, la discusión pública ya se mueve en torno a designaciones y estrategias, luego de que los partidos Morena y PAN ya nombraron a algunos de sus coordinadores estatales, quienes después serán los candidatos.

Esto último, a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) aún no inicia formalmente la jornada electoral 2026-2027 y por ende, tampoco las campañas.

En este contexto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó electoral.mx, una herramienta independiente que busca facilitar el acceso ciudadano a información electoral confiable.

Durante la presentación en el Aula Centenario del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Guadalupe Salmorán Villar, investigadora de la UNAM, señaló que uno de los grandes desafíos en el país no es solo producir más información de carácter electoral, sino hacerla accesible, útil y comprensible para la ciudadanía.

PUBLICIDAD

“Herramientas como ésa sirven para tomarle el pulso a la nación, porque puede ayudarnos a observar este mapa político y electoral, no como una fotografía fija sino como algo dinámico”, afirmó.

¿Cómo es electoral.mx?

La plataforma electoral.mx es digital y centraliza información clave sobre los procesos electorales en México.

Ofrece mapas, resultados, calendarios, monitoreo en tiempo real y herramientas de verificación, con el objetivo de facilitar el análisis, la investigación y el acceso a datos confiables.

El proyecto está a cargo de Francisco Rojas Choza, experto en Derecho Electoral y entre las funciones de la herramienta destaca la posibilidad de consultar todas las elecciones que se realizarán el 6 de junio de 2027.

PUBLICIDAD

UNAM presenta plataforma electoral.mx. | electoral.mx

¿Qué se elegirá en 2027?

El próximo año se realizará la jornada electoral federal intermedia más grande, con 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas y miles de cargos en disputa.

La plataforma permite consultar información por estado, calendario, cargos en juego —incluidas diputaciones de mayoría y representación proporcional, ayuntamientos—, así como si habrá renovación de gubernatura y las autoridades responsables con sus sitios oficiales.

Rojas Choza explicó que toda la información que contiene la plataforma es pública y que el valor de electoral.mx está en aprovechar la tecnología para construir herramientas que mejoren y presenten opciones de información para la ciudadanía.

Acceso y utilidad para el seguimiento electoral

En la presentación participó también Pamela San Martín Ríos y Valles, exconsejera del Instituto Nacional Electoral, quien subrayó que la información pública no sirve de nada si no es hallable y accesible.

PUBLICIDAD

Por su parte, Ernesto Núñez Albarrán, periodista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, destacó que el proyecto resulta muy interesante porque el escenario de la plataforma ya está preparado para dar seguimiento a la elección de 2027.