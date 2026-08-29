EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: Operativo en Sinaloa deja 12 arrestos, 35 armas y más de una tonelada de droga

Un viernes cargado de operativos, accidentes y revelaciones en materia de seguridad dejó varias noticias que marcan la agenda de este sábado. Desde la caída de un lavador de dinero de Los Chapitos en Baja California hasta el desplome de un helicóptero militar en Durango, el país cerró la jornada con múltiples frentes abiertos.

Salvador Díaz Rodríguez, alias “El Chava” o “El Gusano”, fue detenido el 27 de agosto en Mexicali. Sancionado y buscado por Estados Unidos, habría operado tanto para los hijos de “El Chapo” como para “Los Rusos”, el brazo armado de Los Mayos, en medio de la disputa interna del cártel de Sinaloa.

En Durango, un helicóptero UH-60M Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana perdió potencia durante el despegue en el municipio de Pueblo Nuevo y se desplomó dentro del perímetro del Campo Militar de El Salto. El accidente dejó siete militares lesionados y quedó registrado en video.

En el plano internacional, el FBI difundió la ficha de búsqueda de Juan Carlos Moreno Flores, “El Muñeco”, acusado de traficar fentanilo, metanfetamina y heroína hacia Estados Unidos dentro de extintores de incendios ocultos en cargamentos de chatarra. Por su parte, el exdirector interino de la DEA, Derek Maltz, publicó un video de inteligencia artificial con la imagen del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en un nuevo capítulo de su campaña pública para exigir su arresto y deportación.

A continuación, las noticias de este sábado.