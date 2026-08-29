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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de agosto: Operativo en Sinaloa deja 12 arrestos, 35 armas y más de una tonelada de droga

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Un viernes cargado de operativos, accidentes y revelaciones en materia de seguridad dejó varias noticias que marcan la agenda de este sábado. Desde la caída de un lavador de dinero de Los Chapitos en Baja California hasta el desplome de un helicóptero militar en Durango, el país cerró la jornada con múltiples frentes abiertos.

Salvador Díaz Rodríguez, alias “El Chava” o “El Gusano”, fue detenido el 27 de agosto en Mexicali. Sancionado y buscado por Estados Unidos, habría operado tanto para los hijos de “El Chapo” como para “Los Rusos”, el brazo armado de Los Mayos, en medio de la disputa interna del cártel de Sinaloa.

En Durango, un helicóptero UH-60M Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana perdió potencia durante el despegue en el municipio de Pueblo Nuevo y se desplomó dentro del perímetro del Campo Militar de El Salto. El accidente dejó siete militares lesionados y quedó registrado en video.

En el plano internacional, el FBI difundió la ficha de búsqueda de Juan Carlos Moreno Flores, “El Muñeco”, acusado de traficar fentanilo, metanfetamina y heroína hacia Estados Unidos dentro de extintores de incendios ocultos en cargamentos de chatarra. Por su parte, el exdirector interino de la DEA, Derek Maltz, publicó un video de inteligencia artificial con la imagen del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en un nuevo capítulo de su campaña pública para exigir su arresto y deportación.

A continuación, las noticias de este sábado.

13:35 hsHoy

Operativo en Sinaloa: detienen a 12 y aseguran armas, granadas y más de 1.3 toneladas de marihuana

Además, se rescató a dos menores con reporte de desaparecidos

Operativo Seguridad Sinaloa Narco decomiso mariguana armas (@OHarfuch/x)
Operativo Seguridad Sinaloa Narco decomiso mariguana armas (@OHarfuch/x)

Un operativo de seguridad realizado en Sinaloa dejó como resultado la detención de 12 personas y el aseguramiento de un importante arsenal, droga, dinero en efectivo y vehículos, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

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13:05 hsHoy

Hombres armados irrumpen e incendian ring de Noche Suprema, evento de box de influencers en Hermosillo

Autoridades estatales catalogaron como “vandalismo” el incidente y anunciaron la suspensión del evento a un día de su realización

De acuerdo con reportes preliminares, un grupo de hombres armados irrumpió en el Centro de Usos Múltiples (CUM), realizó disparos e incendió el ring que sería utilizado durante el espectáculo.

La función de boxeo entre influencers Noche Suprema, programada para este sábado en Hermosillo, fue suspendida luego de que un incendio se registrara en la sede.

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