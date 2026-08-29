Una niña de 4 años, entre las tres mujeres asesinadas en Oaxaca en 48 horas que llevan el conteo a 50 feminicidios en 2026

Un par de zapatos infantiles desgastados yace junto a diversas flores sobre el suelo agrietado de una vivienda rural en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Melissa, una niña de 4 años originaria de Santa Cruz Loxicha, murió el miércoles 26 de agosto en un ataque armado sobre el camino a la comunidad de La Ceiba, en el municipio de San Agustín Loxicha, en la Costa de Oaxaca. Su asesinato, junto con el de Modesta R. A. y Rosa T. A. en ataques distintos, elevó a 50 el total de feminicidios registrados en el estado entre el 1 de enero y el 27 de agosto de 2026, de acuerdo con el observatorio de violencia feminicida del Grupo de Estudios Sobre la Mujer (GESMujer).

Los tres crímenes se cometieron en distintas regiones del estado con diferencia de horas. La violencia se extendió del Istmo de Tehuantepec a la Sierra Sur y la Costa en menos de 24 horas.

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Los tres ataques del 25 y 26 de agosto en Oaxaca

El primero ocurrió el martes 25 de agosto en Matías Romero, en la región del Istmo de Tehuantepec. Un grupo armado ejecutó a Salvador M. P. y a Rosa T. A., ambos de aproximadamente 55 años, cuando el matrimonio viajaba en una camioneta Toyota Hilux blanca sobre la avenida La Luz, esquina con la calle Leandro Valle, en la colonia Hidalgo Sur.

Al día siguiente, la mañana del miércoles 26, sujetos armados interceptaron un vehículo en el camino a la comunidad de La Ceiba, en San Agustín Loxicha. El vehículo transportaba a tres adultos y dos menores, todos originarios de Santa Cruz Loxicha.

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Un par de zapatos infantiles desgastados descansa junto a flores secas sobre el suelo de una vivienda en un pueblo rural de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mario L. R., de 20 años, y Melissa, de 4, murieron por los disparos. Briseida P. P., Roselia L. R. y el menor Axel L. S., de 8 años, resultaron heridos por impactos de arma de fuego.

Ese mismo miércoles, en el Barrio San Isidro de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en la Sierra Sur, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de Modesta R. A., de aproximadamente 35 años. La víctima presentaba signos de violencia.

GESMujer: 339 muertes violentas bajo el gobierno de Salomón Jara Cruz

El observatorio de GESMujer documentó que, desde el inicio de la administración del gobernador morenista Salomón Jara Cruz, el estado acumula 339 muertes violentas y feminicidios de niñas y mujeres. Los 50 casos de 2026 corresponden al periodo del 1 de enero al 27 de agosto.

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La organización emitió un pronunciamiento en el que señaló: “Cada uno de estos casos provoca profunda indignación y nos recuerda que las niñas y las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia”. El texto también advirtió que las cifras documentadas “muestran una realidad que no puede ser ignorada”.

Una cruz morada de madera, acompañada de rosas blancas y velas encendidas, representa la memoria y el homenaje a las víctimas de feminicidios en Puebla, con una montaña en el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

GESMujer rechazó que los crímenes se reduzcan a registros numéricos. “No se trata solamente de números, son 339 vidas interrumpidas, 339 familias enfrentando una pérdida y cientos de casos que exigen investigación, justicia y una respuesta efectiva del Estado”, precisó la organización.

El pronunciamiento incluyó una pregunta directa al gobierno estatal: “¿Qué está haciendo el gobierno de Salomón Jara para garantizar realmente el derecho de las mujeres y las niñas a vivir libres de violencia?” La organización no recibió respuesta pública de parte de las autoridades estatales al momento de la publicación de este artículo.

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La exigencia de GESMujer al gobierno de Oaxaca

GESMujer demandó al ejecutivo estatal que abandone la normalización de estas cifras. “Ante las 339 muertes violentas y feminicidios, exigimos al gobierno de Oaxaca que deje de normalizar estas cifras y asuma su responsabilidad frente a la violencia contra las mujeres y niñas”, subrayó la organización.

La agrupación también advirtió que la impunidad no puede ser la respuesta institucional. “La violencia feminicida no puede normalizarse, los asesinatos no pueden convertirse en estadísticas, la impunidad no puede ser la respuesta”, reiteró GESMujer en su pronunciamiento.

Al corte de julio del 2026 se han registrado 380 casos de feminicidio en México. | Jovany Pérez

La organización confirmó que mantendrá la documentación sistemática de cada caso en el estado. El argumento que sostuvo fue que “visibilizar cada caso también es una forma de exigir que las instituciones cumplan con su responsabilidad, porque 339 mujeres y niñas son 339 razones para exigir prevención, justicia y resultados”.

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El patrón de los ataques del 25 y 26 de agosto muestra que la violencia contra las mujeres en Oaxaca no se concentra en una sola región. Los crímenes se produjeron en tres municipios de tres regiones distintas: el Istmo de Tehuantepec, la Costa y la Sierra Sur.

Los datos del observatorio de GESMujer sitúan a Oaxaca como uno de los estados con mayor registro sostenido de feminicidios en México durante la actual administración estatal. El promedio que se desprende de las cifras disponibles equivale a aproximadamente 2 feminicidios por semana en lo que va de 2026.

La muerte de Melissa, con 4 años de edad, representa el caso de menor edad documentado en este conteo de 2026. Su asesinato se produjo en el mismo ataque en que también murió un adulto y tres personas más quedaron heridas, entre ellas otro menor de 8 años.

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