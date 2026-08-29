“Cuando salió la primera, nos destrozaron”: Sandra Bullock recordó las duras críticas a Hechizo de amor antes de su regreso

Sandra Bullock regresa al cine con Hechizo de amor: La magia continua, la secuela que se estrena el 10 de septiembre de 2026

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Sandra Bullock regresa a las salas de cine el 10 de septiembre de 2026 con Hechizo de amor: La magia continua, la secuela de la película de 1998 que en su estreno recibió críticas negativas y que con el tiempo se convirtió en un fenómeno de culto. En el pódcast SmartLess, la actriz reconoció que el fracaso inicial la dejó marcada, y explicó cómo las redes sociales terminaron por darle al film la audiencia que nunca tuvo en su momento.

“Cuando salió la primera, nos destrozaron”, dijo Bullock en el programa conducido por Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, según el audio del episodio. “Llegué al final de la gira de prensa hecha un ovillo, literalmente en forma de C”, añadió.

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La actriz describió cómo las críticas de la época cuestionaban que una película mezclara comedia, drama y magia con un elenco predominantemente femenino. El tiempo, según ella misma señaló, terminó dándoles la razón a quienes confiaron en el proyecto: generación tras generación, madres e hijas fueron descubriendo el film en casa, y las redes sociales les permitieron encontrarse entre sí. “Necesitábamos las redes sociales para que el público se encontrara”, afirmó Bullock en el pódcast.

La secuela llega casi tres décadas después con un elenco que combina a las figuras originales con nuevas incorporaciones. Nicole Kidman vuelve a interpretar a Gillian Owens, la hermana menor, junto a Stockard Channing y Dianne Wiest como las excéntricas tías Frances y Jet.

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Sandra Bullock contó en el pódcast SmartLess que las críticas al estreno original de Hechizo de amor la afectaron durante la gira de prensa (REUTERS/Warner Bros.)

Las jóvenes Joey King y Maisie Williams se incorporan como Kylie y Antonia, las hijas de Sally, mientras que Lee Pace da vida a Ian Wright, el interés romántico de Bullock en esta entrega. La dirección quedó a cargo de Susanne Bier, conocida por The Undoing y Bird Box, con guion de Akiva Goldsman, Georgia Pritchett y Kelly Marcel.

La trama, basada en la novela The Book of Magic de Alice Hoffman publicada en 2021, retoma a la familia Owens 25 años después de los eventos de la primera película. Kylie comienza a descubrir secretos sobre el origen del poder de su linaje y desarrolla habilidades propias que la llevan por un camino oscuro. Sally y Gillian deben viajar desde Massachusetts hasta Inglaterra para enfrentarse a la fuente original de la maldición que condena a las mujeres Owens a perder a los hombres que aman.

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Bullock no solo protagoniza el film, también lo produce junto a Kidman y Denise Di Novi, quien ya había participado en la producción del original. La actriz admitió en SmartLess que durante el rodaje, filmado en parte en Londres, asumió un nivel de trabajo que no le permitió reducir su alcance de tareas: “No soy capaz de acotar mi participación”, dijo. “Si va a fracasar, que fracase porque yo fallé, no porque no tuve control”, agregó.

La carga del rodaje y la recomendación de Bateman

Warner Bros. estrenará Hechizo de amor: La magia continua en Estados Unidos el 10 de septiembre de 2026 y luego la película llegará a Max (Warner Bros.)

Bateman tuvo la oportunidad de ver una versión anticipada de la película debido a la relación de amistad que mantiene con Bullock. Tras esa experiencia, recomendó abiertamente la película durante el programa y puso especial énfasis en destacar el desempeño de todo el elenco, e hizo una mención especial a Kidman, Wiest y Channing.

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Además, la actriz confirmó que dentro de la película existen referencias directas y referencias a la primera entrega, aunque aclaró que no es indispensable haber visto el original para poder entender y seguir la trama de esta historia.

Hechizo de amor: La magia continua llega a las salas de Estados Unidos el 10 de septiembre de 2026, una semana antes que en el Reino Unido, donde se estrena el 18 del mismo mes. La distribución corre por cuenta de Warner Bros., y se espera que el film llegue a la plataforma Max tras su paso por los cines.

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