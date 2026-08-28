América Latina

Elecciones en Brasil: comenzó la campaña en los medios rumbo a las presidenciales

Los espacios obligatorios y sin costo comenzaron este viernes y se mantendrán hasta el 1 de octubre, con emisiones en cadena nacional que buscan llegar también a regiones remotas pese al avance de las redes sociales

Lula tendrá 5 minutos y 31 segundos por bloque, mientras Flávio Bolsonaro dispondrá de 4 minutos y 20 segundos en la campaña electoral gratuita (REUTERS/Adriano Machado/File Photo)
Lula tendrá 5 minutos y 31 segundos por bloque, mientras Flávio Bolsonaro dispondrá de 4 minutos y 20 segundos en la campaña electoral gratuita (REUTERS/Adriano Machado/File Photo)
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Brasil puso este viernes en marcha la campaña electoral gratuita en radio y televisión para las presidenciales del 4 de octubre, con Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como principales candidatos en las encuestas.

La apertura de los espacios obligatorios y sin costo para los partidos marcó una nueva fase de la carrera presidencial en Brasil, donde la radio y la televisión conservaron peso propio pese al avance de las redes sociales. De acuerdo con ese reporte, la contienda entre Lula, que busca un cuarto mandato no consecutivo, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, entró así en un tramo de exposición masiva que alcanzará también a zonas remotas del país.

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La programación electoral gratuita empezó este viernes 28 de agosto y se extenderá hasta el 1 de octubre, tres días antes de la primera vuelta. La legislación brasileña obligó a las emisoras de radio y televisión abierta a transmitir ese contenido en cadena nacional. Las inserciones saldrán de lunes a sábado en dos bloques diarios de 25 minutos, con un total de 50 minutos por día, además de avisos distribuidos a lo largo de la programación regular.

El esquema quedó dividido por cargos. Este viernes, el espacio correspondió a candidatos a senador, diputados estaduales o distritales y gobernadores. El sábado comenzarán los bloques para la Presidencia de la República y para la Cámara de Diputados.

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Para los presidenciables, cada bloque tendrá 12 minutos y 30 segundos, con emisiones en radio a las 7:00 y a las 12:00, y en televisión a las 13:00 y a las 20:30, los martes, jueves y sábados.

En ese reparto, Lula contará con 5 minutos y 31 segundos por bloque, mientras que Flávio Bolsonaro dispondrá de 4 minutos y 20 segundos. El resto quedará en manos de otras fuerzas con presencia menor.

Una encuesta de Datafolha ubicó a Lula con 39% de intención de voto y a Flávio Bolsonaro con 32%, con un escenario de empate técnico en una eventual segunda vuelta (Europa Press)
Una encuesta de Datafolha ubicó a Lula con 39% de intención de voto y a Flávio Bolsonaro con 32%, con un escenario de empate técnico en una eventual segunda vuelta (Europa Press)

El Partido de los Trabajadores sumará 433 inserciones en la tanda diaria distribuida durante 35 días, frente a 339 del Partido Liberal, 159 del PSD y 47 de Avante.

En Brasil, los anuncios no se compran como ocurre en Estados Unidos, sino que forman parte de un sistema gratuito previsto por ley. El profesor Bruno Pompeu, de la Universidad de São Paulo, sostuvo ante AP que ese mecanismo protegió el principio de igualdad de trato entre partidos y evitó que la presencia en pantalla dependiera del poder económico de cada fuerza.

La pulseada llegó a esa instancia con números ajustados. Una encuesta reciente de Datafolha ubicó a Lula con 39% de intención de voto y a Flávio Bolsonaro con 32%. Para una eventual segunda vuelta, prevista para el 25 de octubre, el sondeo asignó 47% a Lula y 43% al senador, una diferencia que dejó a ambos dentro del margen de error de dos puntos.

(Con información de AP y EFE)

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