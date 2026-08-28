Natanael Cano desafía la presión del gobierno y advierte que cantará corridos tumbados “hasta que lo maten”

El cantante Natanael Cano interpreta un tema junto a un invitado sobre una escenografía iluminada por un foco durante su concierto en el Estadio GNP Seguros. (X)

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Natanael Cano, uno de los pioneros de los corridos tumbados, presentó la noche del jueves su decimotercer álbum de estudio en Ciudad de México.

En medio de un contexto marcado por la presión del gobierno federal contra solistas y agrupaciones del subgénero musical que han sido señalados de apología del delito, ante cientos de fans en el Pepsi Center del WTC, el sonorense marcó distancia de contemporáneos como Junior H e íconos como Los Tigres del Norte.

Ambos dieron un giro de 180 grados y se convirtieron en voceros de México Canta, concurso binacional de música impulsado por la Secretaría de Cultura que promueve canciones por la paz y evita la apología de la violencia.

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Al centro de una zona árida que fue montada en el escenario, Cano respondió con firmeza a la pregunta hecha por el productor Pepe Garza sobre si él también dejará de cantar corridos tumbados y narcocorridos.

“Nos van a tener que matar, compadre. Nos van a tener que matar porque esto lo hacemos de corazón y por gusto”.

Con el mismo tono desafiante, dejó en claro que no era ajeno a la intensa realidad del país:

“Me encanta estar adentro del estudio, me encanta cantar, me encanta escribir, me encanta compartirles mi música a toda la plebada. Y así va a ser. Entonces, hasta que nos maten a la ver** se va a acabar esto, mi viejo. Nos vale ver**, estamos bien encaramados”.

El público ovacionó al cantautor, cuya postura se ha mantenido firme mientras intérpretes de su generación han cedido a la presión del Estado.

A mediados de 2025, durante su participación en el pódcast El Flowcast, Natanael Cano calificó la prohibición de los corridos tumbados y narcocorridos como una política fallida: “La neta, no va a arreglar ni solucionar nada que prohíban corridos, que se tumben ese ‘rollito’ que traen (…) Sí, es una estupidez, pero todo bien”, zanjó.

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Los cantantes Natanael Cano y Gabito Ballesteros comparten el escenario y sostienen una botella durante una presentación musical en vivo. (X)

La cultura del narco está presente en Natanael Cano Vol. l

Natanael Cano Vol l se liberó oficialmente el jueves 27 de agosto. Integrado por 15 canciones, el álbum ha sido definido como un sincretismo musical donde convergen canciones de amor, covers de clásicos de Cristian Castro y Jeanette, y corridos que renuevan la música sierreña.

Durante su fiesta de lanzamiento del jueves por la noche, Natanael Cano mostró la evolución de su estilo, pero también rindió homenaje a cantantes que sentaron las bases para la avanzada de los corridos alterados y tumbados.

Junto a Gabito Ballesteros, otra figura clave del género musical, recordaron a Ariel Camacho, el fallecido líder de los Plebes del Rancho.

Ballesteros aprovechó la ocasión para obsequiarle a su amigo una chamarra que fue propiedad y portó en shows Ariel Camacho, un ídolo para ambos.

¿Quién es Natanel Cano?

Nathanahel Rubén Cano Monge, nombre real del cantautor, es reconocido a nivel mundial como uno de los máximos pioneros de los corridos tumbados.

Nació el 27 de marzo de 2001 en Hermosillo, Sonora. Aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta a los 9 años y dejó la escuela en su adolescencia para dedicarse por completo a la música.

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El cantante mexicano Natanael Cano enciende un cigarrillo frente a una piscina al aire libre. (Instagram: Natanael Cano)

Su estilo fusiona la música tradicional de la sierra y el regional mexicano con ritmos urbanos como el trap y el hip-hop. En 2019, su disco Corridos Tumbados consolidó el movimiento, impulsado además por un remix de “Soy el diablo” junto a Bad Bunny.

Tras su éxito, fundó su propio sello, Los CT, con el que ha impulsado la carrera de otros exponentes del género.