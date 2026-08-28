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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 28 de agosto

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06:51 hsHoy

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC de la Ciudad de México prevé lluvias débiles a moderadas en seis alcaldías del sur de CDMX durante las primeras horas de este viernes.

Infografía de la Ciudad de México con un mapa de radar meteorológico de precipitación, tablas explicativas y un aviso de alerta
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC de la Ciudad de México prevé lluvias débiles a moderadas en seis alcaldías del sur de CDMX durante las primeras horas de este viernes. (X: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC )
06:45 hsHoy

De las 00:00 a las 3:00 horas, en estados del occidente, sur y sureste se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes y rachas de viento.

Mapa satelital del occidente de México junto a un reporte de la Comisión Nacional del Agua con pronósticos de lluvias para varios estados
Un reporte del Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias fuertes y descargas eléctricas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán durante las primeras horas del 28 de agosto de 2026. (Conagua)
06:00 hsHoy

Este viernes habrá lluvias intensas en Guerrero y precipitaciones fuertes a muy fuertes en gran parte de México. Sonora tendrá lluvias muy fuertes por el monzón mexicano. Las tormentas podrían incluir descargas eléctricas y viento. Persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, costas y península de Yucatán, pero con lluvias intensas en las regiones centro y oeste.

Estados donde se prevén lluvias

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (centro y este).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima, Michoacán (oeste, centro y sur), Puebla (sureste), Oaxaca (norte, oeste y este), Veracruz (centro y sur), Chiapas (norte y sur), Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (centro y oeste).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Nayarit (sur), Estado de México (oeste y centro) y Tabasco (oeste).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Zacatecas y Aguascalientes.
Vista satelital de la Tierra que muestra México y Centroamérica, áreas de Estados Unidos, el golfo de México y el Caribe con extensas nubes blancas
El planeta Tierra muestra el territorio de México y Centroamérica con sistemas nubosos, acompañando el pronóstico de lluvias intensas del SMN. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

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