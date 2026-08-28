EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy viernes 28 de agosto

06:51 hsHoy
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC de la Ciudad de México prevé lluvias débiles a moderadas en seis alcaldías del sur de CDMX durante las primeras horas de este viernes.
06:45 hsHoy
De las 00:00 a las 3:00 horas, en estados del occidente, sur y sureste se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes y rachas de viento.
06:00 hsHoy
Este viernes habrá lluvias intensas en Guerrero y precipitaciones fuertes a muy fuertes en gran parte de México. Sonora tendrá lluvias muy fuertes por el monzón mexicano. Las tormentas podrían incluir descargas eléctricas y viento. Persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, costas y península de Yucatán, pero con lluvias intensas en las regiones centro y oeste.
Estados donde se prevén lluvias
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (centro y este).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sur), Jalisco (oeste, sur y suroeste), Colima, Michoacán (oeste, centro y sur), Puebla (sureste), Oaxaca (norte, oeste y este), Veracruz (centro y sur), Chiapas (norte y sur), Campeche (norte y suroeste) y Yucatán (centro y oeste).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Durango (oeste), Sinaloa (norte y centro), Nayarit (sur), Estado de México (oeste y centro) y Tabasco (oeste).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Zacatecas y Aguascalientes.