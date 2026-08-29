Gustavo Bolívar lanzó advertencia tras la presentación del presupuesto para 2027: “Creyeron que era soplar y hacer botellas”

La iniciativa presentada este jueves ante el Legislativo aumenta en $58 billones el plan que había sido devuelto por las comisiones económicas y, según el texto oficial, responde al sismo y al mayor faltante fiscal - crédito @MinHacienda/X

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El exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar hizo una crítica al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella por el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 que presentó al Congreso de la República.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público recibió el proyecto que radicó en su momento la administración del exmandatario Gustavo Petro y lo ajustó. De acuerdo con el jefe de la cartera, Miguel Gómez Martínez, la propuesta del anterior Gobierno tenía muchos errores que tuvieron que ser subsanados.

“Hemos presentado al Congreso el presupuesto de la verdad, que corrige los errores e ilegalidades del presupuesto de las mentiras presentado por el Gobierno Petro, que dejó desfinanciada la salud, las pensiones, las universidades, las telecomunicaciones y los subsidios de energía y gas, entre otros”, indicó el ministro de Hacienda en declaraciones públicas.

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El exsenador Gustavo Bolivar cuestionó aumento de los gastos de funcionamiento planteado en el PGN 2027 - crédito John Paz/Colprensa

Tras hacer los respectivos cambios en el presupuesto planteado por el Gobierno Petro, la nueva administración planteó un PGN que resultó siendo mayor que el anterior por $58 billones. Pasó de ser de $575,6 billones a ser de $634,9 billones.

El exdirector del DPS aseguró que la presentación de la iniciativa ya generó consecuencias negativas para el país en materia económica. Según explicó en una publicación en su cuenta de X, el precio del dólar aumentó, al igual que la tasa de la deuda pública, que se ubicó en un 12,018% el 28 de agosto, mientras que el 26 de agosto la tasa estaba en un 11,876%. Además, aseguró que los Títulos de Tesorería (TES) estarían perdiendo valor.

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“CREYERON QUE ERA SOPLAR Y HACER BOTELLAS. SUBE LA DEUDA PÚBLICA. Dólar al alza hoy y TES perdiendo valor después de la presentación del Presupuesto. En Colombia pueden engañar bobos y conseguir periodistas que los defiendan pero a los mercados internales es muy difícil engañarlos”, aseveró el exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro.

El exfuncionario Gustavo Bolívar advirtió sobre posibles consecuencias que se estarían evidenciando tras la presentación del PGN 2027 - crédito @GustavoBolivar/X

De igual manera, Gustavo Bolívar cuestionó al Gobierno de De la Espriella por haber criticado el PGN que presentó la anterior administración, bajo el argumento de que estaba desfinanciado, teniendo en cuenta que la nueva propuesta contempla un monto mayor.

“¿Cómo explican que los 576 millones que presentó Petro estaban desfinanciados pero ahora presentan uno por 635 billones aumentando el gasto de funcionamiento y disminuyendo la inversión?”, preguntó Bolívar en la red social.

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En efecto, el nuevo Presupuesto General que planteó el Ministerio de Hacienda presenta un incremento en los gastos de funcionamiento, que incluyen gastos de personal, adquisición de bienes y servicios, transferencias, gastos de comercialización y producción, adquisición de activos financieros, disminución de pasivos y gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora. El rubro completo pasó de más de $365 billones en 2026 a más de $392 billones en 2027.

El Presupuesto 2027 amplía en $58 billones el borrador inicial de $575,6 billones que las comisiones económicas habían devuelto y aumenta los gastos de funcionamiento - crédito Ministerio de Hacienda

Además, estipula una reducción de los recursos destinados a inversión, pasando de más de $89 billones asignados para 2026 a menos de $87 billones para 2027.

Al igual que el exfuncionario del DPS, otros políticos afines al Gobierno del expresidente Petro se pronunciaron al respecto. Una de las personas que expuso su opinión en redes es la senadora Esmeralda Hernández, que cuestionó a la administración por asegurar que le apuntará a la austeridad –al considerar que el Gobierno anterior se caracterizó por el derroche de recursos públicos– y al mismo tiempo presentar un PGN mucho más alto, con un alza en los gastos de funcionamiento.

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La congresista Esmeralda Hernández aseguró que el Gobierno presentará una reforma tributaría que afectará a las clases medias y bajas - crédito @EsmeHernandezSi/X

“¿Dónde quedó el discurso del recorte del 40% del Estado? Además, quieren quitar el impuesto al patrimonio ($5 billones) y quieren tumbar el impuesto saludable. ¿De dónde saldrá la plata para ajustar la diferencia? Se avecina una reforma tributaria directa a la clase media y baja. Lo dijimos en campaña", indicó la legisladora en una publicación en su cuenta de X.