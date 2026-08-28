Alerta máxima en el Huascarán: advierten posible aluvión por inestabilidad glaciar

El video presenta al especialista en hidrología de INGEMMET, Hilbert Villafane, quien participa mediante enlace telefónico. La información en pantalla detalla que 166 lagunas glaciares en Perú tienen un riesgo muy alto de desborde debido al retroceso de los glaciares. Se discute la formación de lagunas que elevan el riesgo de desbordes, la importancia de los glaciares para el recurso hídrico y los peligros asociados a fenómenos naturales como los aluviones. Se mencionan eventos históricos en Huaraz.

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El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) ha emitido una advertencia sobre la posibilidad de un evento catastrófico similar al ocurrido en Nepal en el nevado Huascarán, en la región de Áncash, Perú. Según la información difundida por RPP, el organismo identificó inestabilidad en los picos norte y sur de este macizo, lo que podría desencadenar aluviones semejantes al que destruyó la ciudad de Yungay en 1970.

Paola Mela, directora de investigación en glaciares del INAIGEM, explicó que el instituto ha detectado áreas con altos niveles de riesgo debido al comportamiento de los glaciares en el Huascarán. Esta zona concentra uno de los principales escenarios de peligro glaciar en el país, de acuerdo con el ente técnico. Las evaluaciones recientes identificaron que los desprendimientos de hielo y roca en los picos del Huascarán pueden afectar a cientos o incluso miles de personas.

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La amenaza no se limita únicamente al Huascarán. El organismo identificó 58 lagunas de origen glaciar con riesgo muy alto de desborde en todo el territorio peruano, dentro de un universo de 528 cuerpos de agua evaluados a nivel nacional. Este dato fue resaltado por la especialista, quien señaló que el monitoreo es permanente y que la laguna Upiscocha es actualmente la de mayor riesgo en Perú.

Alerta en Huaraz por nuevas avalanchas, expertos piden reforzar la prevención| Foto: Perú Travel

Evaluación de riesgos en Huascarán y zonas aledañas

El nevado Huascarán, el punto más alto del país y uno de los macizos más emblemáticos de los Andes, ha sido foco de atención para el INAIGEM debido a la inestabilidad de sus glaciares. Los estudios de modelamiento realizados por el instituto permitieron delimitar las áreas que podrían verse afectadas por un aluvión, así como la magnitud potencial de los daños.

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La información generada por el organismo fue compartida con los gobiernos locales, quienes cuentan ahora con mapas de evacuación y zonas seguras identificadas. “Hemos delimitado las áreas vulnerables y elaborado escenarios de impacto ante la eventualidad de un desprendimiento de masas de hielo y roca”, sostuvo Mela en diálogo con RPP. Estas acciones buscan fortalecer la capacidad de respuesta ante una emergencia.

El antecedente más grave en la región es el desastre de Yungay en 1970, cuando un aluvión arrasó con la ciudad y causó miles de muertes. Los nuevos estudios del INAIGEM permiten estimar que un evento de características similares podría repetirse si se produce un desprendimiento importante en el Huascarán, lo que mantiene en alerta a las autoridades y a la población.

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El desprendimiento de hielo y roca representa un escenario que podría generar un aluvión y afectar a poblaciones ubicadas en el entorno del nevado. Difusión

El monitoreo de lagunas glaciares en Perú

El riesgo de desbordes de lagunas de origen glaciar es una preocupación creciente en la agenda del INAIGEM. Según el informe, de las 528 lagunas evaluadas en todo el país, 58 presentan un riesgo muy alto de desborde, muchas de ellas ubicadas en la región de Áncash. La laguna de mayor riesgo identificada es Upiscocha, que se encuentra bajo vigilancia constante.

“El monitoreo es fundamental para anticipar cualquier variación en el comportamiento de estas lagunas”, explicó Mela. El Centro Nacional de Monitoreo de Glaciares y Ecosistemas de Montaña recopila información en tiempo real sobre el estado de varias lagunas, lo que facilita la implementación de sistemas de alerta temprana. Actualmente, el sistema realiza seguimiento a tres lagunas, pero se espera ampliar la cobertura progresivamente.

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El proceso de monitoreo involucra tecnologías de observación remota y análisis de campo, así como la colaboración con autoridades locales para la aplicación de protocolos de seguridad. “El acceso a datos actualizados es estratégico para tomar decisiones oportunas”, agregó Mela.

Alerta en Huaraz por nuevas avalanchas, expertos piden reforzar la prevención| Foto: Perú Travel

Mecanismos de prevención y reducción de riesgos

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña ha enfatizado que su función principal es la generación de conocimiento científico orientado a la reducción de riesgos. Elabora mapas de peligro, emite información técnica sobre cada situación y formula recomendaciones específicas para la mitigación que deben ser aplicadas por los gobiernos locales.

La asistencia técnica brindada por el INAIGEM incluye capacitación y transferencia de tecnología, así como el acceso a la información de monitoreo. Esta colaboración resulta clave para la gestión del riesgo, especialmente en regiones como Áncash y Cusco, que figuran entre las zonas bajo alerta máxima.

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El organismo también advierte sobre la necesidad de fortalecer las capacidades locales para la respuesta ante emergencias. “El trabajo con los gobiernos regionales y municipales es vital para la preparación y la prevención”, subrayó Mela. Las acciones coordinadas buscan reducir la exposición de la población ante los peligros identificados.

Un grupo de pobladores huye por una calle de Huaraz mientras un alud de lodo y nieve desciende desde el nevado Huascarán hacia las viviendas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto potencial y escenarios de emergencia

La evaluación de peligros realizada por el INAIGEM indica que los desprendimientos de hielo o roca sobre una laguna pueden provocar oleajes que generen desbordes y aluviones capaces de alcanzar a comunidades enteras. Este tipo de fenómeno representa una amenaza directa para la vida y los bienes de las personas asentadas aguas abajo.

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Los escenarios generados por el instituto, basados en modelamiento hidrológico y glaciar, muestran que la cantidad de afectados podría variar entre cientos y miles, dependiendo de la magnitud y localización del evento. “Las zonas en riesgo han sido claramente identificadas para facilitar la evacuación y la implementación de medidas de protección”, aseguró la especialista.

La alerta emitida por el INAIGEM subraya la importancia de mantener la vigilancia sobre los glaciares y lagunas, así como de reforzar la preparación de las comunidades expuestas. La entidad continuará ampliando su monitoreo y desarrollando herramientas para mitigar el impacto de posibles desastres naturales relacionados con el cambio climático y la inestabilidad glaciar.

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