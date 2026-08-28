¿Crisis en el sector salud? Hospital El Carmen de Huancayo suma muertes y colapso tras los sismos en Junín

Este reportaje periodístico cubre la situación del Hospital Materno Infantil El Carmen en Huancayo. El informe denuncia carencias en la infraestructura y equipos, mencionando salas inoperativas y la presencia de insectos, larvas, hormigas y heces de palomas. También se informa sobre la falta de insumos médicos como plaquetas y ventiladores en la unidad de cuidados intensivos pediátricos.

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El Hospital Materno Infantil El Carmen de Huancayo enfrenta una crisis de colapso que pone en riesgo la atención de madres, neonatos y niños, según denunció su cuerpo médico tras los recientes sismos de julio y agosto. La presidenta del cuerpo médico, Diana Cordero, declaró que la infraestructura ya era inhabitable antes de los movimientos telúricos y advirtió que actualmente solo funciona una parte mínima de las salas, con el servicio reducido hasta el límite y bajo condiciones que comprometen la seguridad de los pacientes.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Latina, el colapso del hospital se hizo patente a raíz de los movimientos sísmicos que afectaron a la región de Junín. El personal médico sostuvo que la situación ha superado la capacidad de respuesta de la dirección del establecimiento, señalando de manera directa al Gobierno Regional de Junín y a la Dirección Regional de Salud como responsables de las soluciones estructurales que siguen sin ejecutarse. Las médicas advirtieron que la crisis ya provocó tres fallecimientos de niños, lo que atribuyeron al hacinamiento, al traslado forzoso de la UCI pediátrica y a la falta de ventiladores.

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Este reportaje de noticias documenta una manifestación del personal médico del Hospital Materno Infantil "El Carmen" en Huancayo, Junín. El personal reporta la falta de equipos, ventiladores y recursos, además de mencionar el fallecimiento de tres niños. El video presenta el reclamo del personal por mejoras urgentes.

Salas inoperativas y falta de zonas de evacuación

Según el testimonio de Cordero, de las cuatro salas principales del hospital, solo una y media permanecen operativas. El traslado de la UCI pediátrica a otra área, motivado por el estado crítico del edificio, ha generado una sobrecarga en los servicios y ha limitado la capacidad de respuesta ante emergencias. “El sismo nos ha desnudado completamente en la precariedad en la que estamos. Este hospital ya no da para más”, afirmó la médica al medio citado, quien remarcó que no existen zonas de evacuación ni señalización suficiente ante nuevas réplicas.

La región de Junín experimentó movimientos de 3,7 y 3,8 en la escala de Richter durante julio y agosto, lo que agravó los problemas preexistentes en la infraestructura hospitalaria. El personal médico expresó que la falta de rutas de escape y protocolos claros incrementa el riesgo de nuevos incidentes ante eventuales emergencias.

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Una transmisión de Latina Noticias informa sobre denuncias por la presencia de insectos y el colapso en el Hospital Materno Infantil El Carmen de Huancayo.

Carencias críticas en el banco de sangre y equipamiento obsoleto

A la crisis de infraestructura se suma la precariedad en el banco de sangre del hospital. Magaly Aguirre, jefa del servicio, explicó en declaraciones a Latina que el establecimiento carece de plaquetas y paquetes globulares debido a la ausencia de una certificación obligatoria que debe otorgar el Ministerio de Salud a través de Pronahebas. El hospital, según la vocera, entregó toda la documentación requerida, pero aún no recibió el visto bueno desde Lima.

Aguirre describió el impacto de esa carencia con una advertencia contundente: “Si actualmente viene una paciente, una gestante a la cual se necesita plaquetas, esa paciente va a fallecer, de igual manera nuestros pacientes”. El reclamo incluyó una petición directa al ministro de Salud, quien visitó las instalaciones sin que hasta el momento se haya concretado una solución definitiva.

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El deterioro afecta también al equipamiento y a las condiciones sanitarias generales. El cuerpo médico denunció la falta de mantenimiento, escasez de ropa quirúrgica y máquinas con más de 40 años sin posibilidad de recambio de repuestos. Además, se reportaron problemas persistentes de salubridad: presencia de hormigas, cucarachas, excremento de palomas y episodios anteriores de caída de larvas durante procedimientos.

Una transmisión de Latina Noticias informa desde Huancayo sobre las denuncias por la presencia de insectos en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Materno Infantil El Carmen.

Doce años de espera por un nuevo hospital sin fecha concreta

La alternativa prevista para reemplazar las instalaciones actuales tampoco ofrece una solución inmediata. El nuevo Hospital Materno Infantil El Carmen permanece en construcción desde hace 12 años y, según el personal, ya atravesó tres gestiones regionales sin que se haya concluido la obra. No existe una fecha definitiva para el traslado; diferentes autoridades mencionaron plazos entre mayo y noviembre, pero ninguno se cumplió.

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Cordero precisó que el proyecto en ejecución no corresponde a un hospital nuevo, sino a una ampliación y mejoramiento de la capacidad resolutiva. El valor original ascendía a 379 millones, pero el costo ya superó los 300 millones adicionales, “como si fuera un hospital nuevo”, detalló la vocera médica. Además, una inspección de la Contraloría General de la República en 2023 identificó varias observaciones, algunas de las cuales no fueron levantadas hasta la fecha.

El nuevo hospital prevé un número de camas menor al que actualmente dispone el establecimiento, lo que limitaría la posibilidad de traslado de todo el personal y la capacidad instalada. El personal médico manifestó su preocupación por la pérdida de recursos humanos y materiales, así como la falta de previsión para el crecimiento demográfico de la región.

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Una reportera informa sobre el deterioro en las instalaciones del Hospital Materno Infantil El Carmen en Huancayo durante una transmisión periodística.

Impacto regional y agravamiento de la emergencia sanitaria

El informe amplió el foco hacia otros centros de salud de la región Junín, como el Hospital Carrión y el hospital de neoplásicas de Concepción, donde también se reportan carencias de medicamentos, equipos y personal especializado. Las deficiencias estructurales y de insumos en la red hospitalaria provincial reflejan un problema sistémico que afecta el acceso y la calidad de la atención para miles de usuarios en la zona central del país.

Una corresponsal reporta desde las afueras del Hospital Materno Infantil El Carmen en Huancayo sobre la situación de la atención médica.

Las denuncias del cuerpo médico del Hospital Materno Infantil El Carmen ponen en evidencia una situación límite que demanda respuestas urgentes de las autoridades nacionales y regionales. El riesgo para madres, recién nacidos y niños permanece latente, a la espera de acciones concretas que permitan restablecer condiciones mínimas de seguridad y atención en uno de los principales centros de salud materno-infantil del centro del Perú.

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